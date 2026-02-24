Phán quyết từ CAS có thể giúp Tuyển Việt Nam áp sát top 100 FIFA và vinh dự lớn của đội nữ Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội nhận 25 điểm tích lũy từ vụ kiện của Malaysia tại CAS, trong khi đội nữ vượt qua Úc để giành giải 'Khoảnh khắc vĩ đại nhất' của AFC.

Ngày 24/2/2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng với nhiều biến động trong làng bóng đá Việt Nam, từ những tin vui mang tầm quốc tế cho đến những rắc rối hành chính tại giải quốc nội V-League. Tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) và những tác động trực tiếp đến thứ hạng của Đội tuyển quốc gia trên bản đồ bóng đá thế giới.

Phán quyết của CAS và vận mệnh Đội tuyển Việt Nam

Bóng đá khu vực đang nín thở chờ đợi ngày 26/2, thời điểm CAS sẽ công bố phán quyết cuối cùng về vụ kiện liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Theo tờ New Straits Times, đây là sự kiện mang tính sống còn đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Trước đó, FIFA đã tiến hành điều tra và phát hiện những sai phạm nghiêm trọng trong hồ sơ giấy tờ của nhóm cầu thủ này.

Nếu CAS bác bỏ đơn kháng cáo của FAM, đội tuyển Việt Nam sẽ nghiễm nhiên được xử thắng 3-0 trong trận đấu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Điều này không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc suất đi tiếp mà còn cởi bỏ hoàn toàn áp lực tâm lý cho trận tái đấu tại Ninh Bình vào ngày 31/3 tới. Đây được xem là hệ quả tất yếu từ những sai phạm mà bóng đá Malaysia đã mắc phải từ cuối năm ngoái.

Cơ hội áp sát top 100 thế giới của HLV Kim Sang-sik

Một chiến thắng “trên bàn giấy” trước Malaysia sẽ mang lại cho Việt Nam một lượng điểm số khổng lồ trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, đội tuyển sẽ được hoàn trả 13,99 điểm từ trận thua thực tế và cộng thêm khoảng 11 điểm cho trận thắng được công nhận theo luật định.

Với tổng cộng 25 điểm tích lũy bổ sung, Việt Nam dự kiến sẽ đạt mốc 1.214 điểm, vươn lên vị trí thứ 103 thế giới. Trong đợt tập trung tháng 3, nếu tiếp tục đánh bại Bangladesh trong trận giao hữu và vượt qua Malaysia ở lượt cuối vòng loại, mục tiêu trở lại top 100 thế giới hoàn toàn nằm trong tầm tay. Việc cải thiện thứ hạng sẽ mang lại lợi thế cực lớn khi hạt giống cho vòng loại World Cup 2030 và các giải đấu châu lục được xác định.

Khủng hoảng hành chính và án treo giò lạ tại CLB Công an Hà Nội

Trái ngược với những tin vui từ cấp độ đội tuyển, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin sau hàng loạt sai sót hành chính. Mới nhất, tiền đạo Leonardo Artur đã bất ngờ bị cấm thi đấu trong trận đấu bù vòng 10 V-League gặp Thanh Hóa.

Điều đáng nói là Artur nhận thẻ đỏ tại đấu trường AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) trong trận gặp Tampines Rovers. Tuy nhiên, theo quy định kỷ luật mới được sửa đổi năm 2026 của VFF, cầu thủ phải chấp hành án phạt ngay tại giải quốc nội kế tiếp trong hệ thống chuyên nghiệp Việt Nam. Ban lãnh đạo CAHN đã bày tỏ sự bức xúc và gọi đây là một “quy định lạ”, gây thiệt thòi cho CLB khi phải chịu án phạt chồng chéo.

Công An Hà Nội và lùm xùm án treo giò thời gian qua.

Sự cố của Artur tiếp nối chuỗi sai lầm đăng ký cầu thủ trước đó khiến CAHN bị AFC xử thua 0-3, đẩy đội bóng ngành Công an vào thế khó dù sở hữu đội hình toàn sao.

Kịch tính cuộc đua vô địch và trụ hạng tại V-League

Chiều ngày 24/2, V-League chứng kiến hai trận đấu bù có tính chất xoay chuyển bảng xếp hạng. Thanh Hóa sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để tiếp đón một CAHN đang rệu rã tinh thần. Trong khi đó, tại Thủ đô, Thể Công Viettel sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch Nam Định.

Đội bóng thành Nam đang trải qua giai đoạn đen tối nhất lịch sử CLB khi đã 5 tháng qua không biết đến mùi chiến thắng tại đấu trường V-League. Áp lực đè nặng lên HLV Mauro Jeronimo khi mục tiêu bảo vệ ngôi vương đã dần xa vời, thay vào đó là cuộc chiến trụ hạng khốc liệt. Ngược lại, Viettel đang hừng hực khí thế với cơ hội thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng nếu giành trọn 3 điểm.

Bóng đá nữ Việt Nam nhận vinh dự lịch sử từ AFC

Giữa những ồn ào của bóng đá nam, đội tuyển nữ Việt Nam đã mang về niềm tự hào lớn khi chiến thắng trong cuộc bình chọn "Khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ châu Á" do AFC tổ chức. Với 24% phiếu bầu, chiến tích vượt qua nghịch cảnh để tham dự World Cup 2023 của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chính thức vượt qua Úc (23%) để đứng đầu châu lục.

Tuyển nữ Việt Nam nhận giải từ AFC.

AFC ca ngợi đây là hành trình biểu tượng của tinh thần quật khởi. Đây là cú hích tinh thần cực lớn trước khi các cô gái kim cương bước vào chiến dịch Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra tại Úc vào đầu tháng 3, nơi họ sẽ có trận ra quân gặp Ấn Độ vào ngày 4/3.

Báo động hệ số câu lạc bộ tại đấu trường châu lục

Bên cạnh những điểm sáng, bóng đá Việt Nam cũng nhận được tín hiệu cảnh báo từ bảng xếp hạng hệ số CLB của AFC. Việt Nam đã chính thức bị Singapore vượt mặt, rơi xuống vị trí thứ 8 khu vực Đông Á. Hệ quả trực tiếp là bóng đá nội sẽ chỉ còn 2 suất tham dự ACL Two trong mùa giải tới.

Các chuyên gia nhận định rằng có một sự khập khiễng lớn giữa thành công của Đội tuyển quốc gia và chất lượng giải quốc nội. Việc các tài năng trẻ như Nguyễn Đình Bắc vẫn chưa thể tìm được suất đá chính thường xuyên tại V-League là minh chứng cho thấy nền móng câu lạc bộ đang có dấu hiệu hụt hơi so với các đối thủ trong khu vực.