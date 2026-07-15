Phân tích ASUS ProArt P16 và PX13: Đỉnh cao laptop đồ họa AI vừa cập bến Việt Nam ASUS ra mắt ProArt P16 và PX13 tại Việt Nam với chip AMD Ryzen AI và đồ họa RTX 50 Series, mang đến giải pháp hiệu năng tối thượng cho các nhà sáng tạo nội dung.

ASUS vừa chính thức giới thiệu dải sản phẩm laptop đồ họa ProArt thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, bao gồm bộ đôi ProArt P16 và ProArt PX13. Đây là những thiết bị được thiết kế chuyên biệt cho các nhà thiết kế đồ họa và chuyên gia hình ảnh, kết hợp giữa sức mạnh phần cứng vượt trội và trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quy trình làm việc chuyên nghiệp.

Màn hình ASUS Lumina OLED: Tiêu chuẩn khắt khe cho đồ họa

Đối với giới sáng tạo, khả năng hiển thị chính xác là yếu tố tiên quyết. Cả ProArt P16 và PX13 đều được trang bị màn hình cảm ứng ASUS Lumina OLED độ phân giải 3K (2,880 x 1,800 pixel). Với mật độ điểm ảnh trên 212 PPI, màn hình mang lại độ chi tiết cao, giúp người dùng kiểm soát tốt từng đường nét trong các bản thiết kế phức tạp.

Điểm đáng chú ý là khả năng bao phủ 100% dải màu điện ảnh DCI-P3 và đạt chứng nhận Pantone Validated. Quy trình cân chỉnh màu sắc tại nhà máy đảm bảo độ sai lệch màu Delta E nhỏ hơn 1, giúp hình ảnh hiển thị trung thực tuyệt đối. Ngoài ra, màn hình còn tương thích với bút ASUS Pen, hỗ trợ tốt cho việc phác thảo storyboard hoặc ghi chú trực tiếp.

Hiệu năng đột phá với chip AMD Ryzen AI và đồ họa RTX 50 Series

Bên trong thiết kế mỏng nhẹ là cấu hình có khả năng xử lý các thuật toán AI nặng và render video độ phân giải cao. ASUS ProArt P16 sử dụng vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 370 kết hợp cùng card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5070. Với RAM 64GB LPDDR5X tốc độ 7500 MT/s, máy xử lý mượt mà các tác vụ dựng hình 3D trên Blender hay biên tập video nhiều layer trên DaVinci Resolve.

Trong khi đó, ProArt PX13 gây ấn tượng với siêu chip AMD Ryzen AI Max+ 395. Kiến trúc bộ nhớ thống nhất (Unified Memory) lên đến 8000 MHz giúp CPU và GPU truy cập dữ liệu cực nhanh, loại bỏ hiện tượng nghẽn cổ chai khi xử lý các thư viện âm thanh và hình ảnh dung lượng lớn.

Ngôn ngữ thiết kế tối ưu cho tính di động

Dòng ProArt mới đã xóa bỏ định kiến về những cỗ máy trạm cồng kềnh. Cả hai máy đều sở hữu lớp vỏ màu Đen Nano tinh xảo, có khả năng hạn chế bám dấu vân tay. ProArt P16 dù có màn hình lớn 16 inch nhưng chỉ nặng 1.85kg, đảm bảo tính cơ động cao cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Đặc biệt, ProArt PX13 là mẫu laptop đồ họa siêu linh hoạt với bản lề xoay gập 360 độ. Người dùng có thể chuyển đổi giữa các chế độ laptop, lều hoặc máy tính bảng tùy theo nhu cầu công việc. Với trọng lượng chỉ 1.39kg và độ mỏng 15.8mm, đây là một trong những studio di động gọn nhẹ nhất hiện nay.

Thông số kỹ thuật và giá bán tại Việt Nam

Hệ sinh thái ProArt không chỉ dừng lại ở phần cứng mà còn tích hợp phần mềm đồng bộ, giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc và giảm thiểu độ trễ kỹ thuật trong quy trình sáng tạo.

Dưới đây là chi tiết cấu hình và giá bán đề xuất cho bộ đôi này tại thị trường Việt Nam:

Thông số ASUS ProArt PX13 ASUS ProArt P16 Vi xử lý AMD Ryzen AI Max+ 395 AMD Ryzen AI 9 HX 370 Đồ họa AMD Radeon Graphics NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB Bộ nhớ RAM 32GB LPDDR5X (8000 MHz) 64GB LPDDR5X (7500 MT/s) Lưu trữ 1TB SSD 2TB SSD Trọng lượng 1.39 kg 1.85 kg Giá đề xuất 76,990,000 VNĐ 124,990,000 VNĐ

Bộ đôi ASUS ProArt P16 và PX13 chính thức mở bán từ ngày 15/07, hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho các chuyên gia đồ họa cần một thiết bị mạnh mẽ và sang trọng.