Phân tích bộ tứ JBL Tune mới: Bước tiến với Bluetooth 6.0 và thời lượng pin 76 giờ JBL chính thức mở bán dòng Tune Series mới gồm 780NC, 680NC, 730BT và 530BT, nổi bật với công nghệ Bluetooth 6.0 tiên tiến, chống ồn thích ứng và thời lượng pin ấn tượng lên đến 76 giờ.

JBL vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm Tune Series tại thị trường Việt Nam với sự xuất hiện của bốn mẫu tai nghe không dây mới: JBL Tune 780NC, JBL Tune 680NC, JBL Tune 730BT và JBL Tune 530BT. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế trong phân khúc tai nghe phổ thông, tập trung mạnh vào cải tiến giao thức kết nối và tối ưu hóa năng lượng.

Nền tảng công nghệ kết nối: Bluetooth 6.0 và LE Audio

Điểm đáng chú ý nhất trên toàn bộ dải sản phẩm Tune Series mới là việc tích hợp Bluetooth 6.0® cùng hỗ trợ LE Audio. Đây là một nâng cấp quan trọng giúp giảm độ trễ tín hiệu và tối ưu hóa băng thông truyền tải, đảm bảo chất lượng âm thanh ổn định hơn trong môi trường có nhiều nhiễu sóng.

Bên cạnh đó, tính năng Multipoint Connection cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa hai thiết bị Bluetooth cùng lúc. Ví dụ, bạn có thể dễ dàng chuyển từ việc xem video trên máy tính bảng sang trả lời cuộc gọi trên điện thoại mà không cần thao tác ghép đôi lại. Sự hỗ trợ từ Google Fast Pair cũng giúp việc kết nối với các thiết bị Android trở nên tức thì.

Công nghệ chống ồn và trải nghiệm âm thanh cá nhân hóa

Hai phiên bản cao cấp hơn là JBL Tune 780NC và JBL Tune 680NC được trang bị công nghệ chống ồn thích ứng (Adaptive Noise Cancelling - ANC). Hệ thống này không chỉ triệt tiêu tiếng ồn môi trường mà còn tích hợp chế độ Smart Ambient, giúp người dùng nhận biết âm thanh xung quanh khi cần thiết mà không phải tháo tai nghe.

Đặc biệt, mẫu đầu bảng JBL Tune 780NC còn sở hữu công nghệ Personi-Fi 3.0. Đây là công cụ phân tích đặc điểm thính giác của từng cá nhân để tự động tinh chỉnh cấu hình âm thanh (EQ), mang lại trải nghiệm nghe tối ưu nhất cho mỗi người dùng. Trong khi đó, cả bốn mẫu máy đều duy trì chất âm JBL Pure Bass đặc trưng với dải trầm mạnh mẽ, phù hợp với các dòng nhạc hiện đại.

Thiết kế linh hoạt và kỷ lục về thời lượng pin

JBL phân chia dòng Tune mới thành hai dạng thiết kế chính để đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau:

Over-ear (Trùm tai): JBL Tune 780NC và Tune 730BT sử dụng driver 40mm, thiết kế ôm trọn vành tai giúp cách âm thụ động tốt và mang lại sự thoải mái khi đeo lâu.

JBL Tune 780NC và Tune 730BT sử dụng driver 40mm, thiết kế ôm trọn vành tai giúp cách âm thụ động tốt và mang lại sự thoải mái khi đeo lâu. On-ear (Trên tai): JBL Tune 680NC (driver 32mm) và Tune 530BT (driver 33mm) có kích thước nhỏ gọn hơn, trọng lượng nhẹ và khả năng gập phẳng, tối ưu cho việc di chuyển thường xuyên.

Về năng lượng, cả bốn model đều đạt mức thời lượng pin ấn tượng lên đến 76 giờ liên tục (khi tắt ANC). Công nghệ sạc nhanh cho phép người dùng có thêm 5 giờ nghe nhạc chỉ sau 5 phút sạc qua cổng USB-C, giải quyết triệt để nỗi lo hết pin đột ngột.

So sánh thông số kỹ thuật các phiên bản

Thông số JBL Tune 530BT JBL Tune 730BT JBL Tune 680NC JBL Tune 780NC Kiểu dáng On-ear Over-ear On-ear Over-ear Kích thước Driver 33mm 40mm 32mm 40mm Chống ồn ANC Không Không Có Có Bluetooth 6.0 / LE Audio 6.0 / LE Audio 6.0 / LE Audio 6.0 / LE Audio Thời lượng pin 76 giờ 76 giờ 76 giờ 76 giờ Tính năng đặc biệt Siêu nhẹ (152g) Pure Bass mạnh mẽ Spatial Sound Personi-Fi 3.0 Giá niêm yết 1,190,000đ 2,190,000đ 2,690,000đ 3,490,000đ

Với mức giá trải dài từ hơn 1 triệu đến 3.5 triệu đồng, dòng JBL Tune mới cung cấp các lựa chọn đa dạng từ nhu cầu cơ bản đến trải nghiệm âm thanh chuyên sâu có chống ồn. Việc đồng bộ hóa chuẩn Bluetooth 6.0 trên tất cả các phiên bản cho thấy JBL đang ưu tiên tính ổn định và công nghệ kết nối tương lai cho người dùng phổ thông.