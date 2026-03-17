Phân tích bốc thăm Miami Open 2026: Alcaraz và Sinner đối mặt nhánh đấu tử thần Kết quả bốc thăm Miami Open 2026 đưa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner vào hai hành trình đầy cạm bẫy, với sự hiện diện của những đối thủ kỵ rơ như Zverev và Medvedev.

Kết quả bốc thăm phân nhánh Miami Open 2026 vừa được công bố, mở ra một kịch bản đầy kịch tính cho hai tay vợt đang đứng đầu thế giới. Carlos Alcaraz và Jannik Sinner, dù là hạt giống hàng đầu, sẽ phải vượt qua những hành trình không hề dễ dàng nếu muốn tái ngộ trong trận chung kết tại Hard Rock Stadium.

Alcaraz (bên trái) và Sinner (bên phải) muốn gặp nhau ở chung kết phải trải qua chặng đường không dễ dàng

Nhánh trên: Alcaraz và bài kiểm tra mang tên João Fonseca

Với tư cách là hạt giống số 1, Carlos Alcaraz được miễn thi đấu vòng đầu tiên. Tuy nhiên, áp lực có thể đến ngay từ trận ra quân tại vòng 2, nơi anh có khả năng đối đầu với João Fonseca – "viên ngọc quý" của quần vợt Brazil, nếu tay vợt này vượt qua Fabian Marozsan. Đây được xem là một trong những trận đấu tiềm ẩn nhiều bất ngờ nhất ở giai đoạn sớm của giải.

Hành trình dự kiến của Alcaraz để tiến tới trận đấu cuối cùng bao gồm các đối trọng đáng gờm. Đáng chú ý nhất là Taylor Fritz tại tứ kết, người vốn sở hữu lối chơi cực kỳ hiệu quả trên mặt sân cứng Bắc Mỹ. Bên cạnh đó, Lorenzo Musetti – hạt giống số 4 của giải – là một ẩn số lớn ở bán kết sau khi Novak Djokovic rút lui.

Lộ trình dự kiến của Carlos Alcaraz:

Vòng 2: João Fonseca / Fabian Marozsan

João Fonseca / Fabian Marozsan Vòng 3: Sebastian Korda (32)

Sebastian Korda (32) Vòng 4: Karen Khachanov (14)

Karen Khachanov (14) Tứ kết: Taylor Fritz (6)

Taylor Fritz (6) Bán kết: Lorenzo Musetti (4)

Lorenzo Musetti (4) Chung kết: Jannik Sinner (2)

Nhánh dưới: Sinner và thử thách cực đại từ Zverev - Medvedev

Ở nửa dưới của sơ đồ thi đấu, nhà vô địch Indian Wells 2026 Jannik Sinner đối mặt với một nhánh đấu được đánh giá là nặng hơn rõ rệt. Không chỉ đối đầu với những tay vợt có phong độ cao như Andrey Rublev hay Felix Auger-Aliassime, Sinner còn đứng trước khả năng phải tái đấu Alexander Zverev tại bán kết.

Khu vực này còn hội tụ những cái tên "khủng" khác như Daniil Medvedev (nhà vô địch Miami 2023), Ben Shelton và đặc biệt là nhà đương kim vô địch Jakub Mensik. Để ghi tên mình vào trận chung kết, tay vợt người Italia cần duy trì trạng thái thể lực và tâm lý cực tốt khi các đối thủ ở giai đoạn cuối đều là những chuyên gia sân cứng hàng đầu.

Nội dung đơn nữ: Sabalenka và Rybakina hẹn đại chiến bán kết

Lá thăm đơn nữ cũng tạo ra những cuộc đối đầu nảy lửa. Đáng chú ý nhất là viễn cảnh Aryna Sabalenka và Elena Rybakina chạm trán ngay tại bán kết, thay vì chung kết như tại Indian Wells. Ở nhánh còn lại, số 1 thế giới Iga Swiatek dự kiến sẽ đụng độ tài năng trẻ Mirra Andreeva tại tứ kết trước khi có thể đối đầu với Coco Gauff ở bán kết.

Sau chung kết Indian Wells, tại Miami Open, Sabalenka (bên phải) và Rybakina (bên trái) chỉ có thể gặp nhau ở bán kết

Thông tin tổng quan Miami Open 2026

Hạng mục Chi tiết Thời gian 19/03 - 30/03/2026 Địa điểm Hard Rock Stadium, Miami (Mỹ) Cấp độ ATP Masters 1000 / WTA 1000 Tiền thưởng vô địch 1.151.380 USD Đương kim vô địch Jakub Mensik

Sự kiện bốc thăm diễn ra vào ngày 17/03 đã xác định được các lộ trình cụ thể. Với việc vắng mặt của Novak Djokovic, giải đấu năm nay mở ra cơ hội lớn cho các tay vợt trẻ thiết lập sự thống trị tại chặng 2 của hành trình "Sunshine Double".