Phân tích camera Samsung Galaxy A38: Tái sử dụng cảm biến 50MP liệu có đủ sức cạnh tranh? Dữ liệu rò rỉ hé lộ Samsung Galaxy A38 tiếp tục dùng cảm biến chính 50MP cùng hai ống kính phụ quen thuộc nhằm tối ưu chi phí trước áp lực chuỗi cung ứng.

Mẫu smartphone tầm trung Samsung Galaxy A38 nhiều khả năng sẽ tiếp tục kế thừa nguyên vẹn cụm camera từ các thế hệ tiền nhiệm thay vì nhận được sự nâng cấp đột phá về phần cứng. Động thái này phản ánh rõ nét chiến lược thận trọng của hãng công nghệ Hàn Quốc khi phải cân đối giữa bài toán chi phí sản xuất và phân khúc thị trường mục tiêu.

Chi tiết thông số kỹ thuật camera trên Samsung Galaxy A38

Theo các thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, hệ thống quang học phía sau của Samsung Galaxy A38 sẽ bao gồm 3 ống kính với thông số kỹ thuật tương tự như dòng Galaxy A36 ra mắt năm 2025 và Galaxy A37 năm 2026. Trung tâm của cụm máy ảnh vẫn là cảm biến chính độ phân giải 50 megapixel, đảm nhận khả năng thu nhận chi tiết và xử lý hình ảnh cốt lõi.

Samsung đang phát triển Galaxy A38

Đồng hành cùng camera chính là camera góc siêu rộng 12 megapixel phục vụ chụp phong cảnh và ảnh nhóm, kết hợp camera macro 5 megapixel hỗ trợ chụp cận cảnh các chi tiết nhỏ. Việc duy trì cấu hình này giúp thiết bị giữ vững tính đa dụng trong phân khúc phổ thông mà không làm đội giá thành phần cứng.

Cảm biến Độ phân giải Chức năng chính Camera chính 50 MP Chụp ảnh độ nét cao, cảm biến chủ đạo Camera góc siêu rộng 12 MP Góc nhìn rộng, chụp phong cảnh Camera macro 5 MP Chụp ảnh cận cảnh chi tiết nhỏ

Áp lực chuỗi cung ứng và bài toán tái sử dụng phần cứng

Quyết định giữ nguyên hệ thống máy ảnh qua nhiều thế hệ liên tiếp không phải là điều bất ngờ đối với các nhà sản xuất smartphone hiện nay. Tình trạng biến động nguồn cung linh kiện, đặc biệt là sự thiếu hụt chip nhớ và chi phí vật tư gia tăng trên toàn cầu, đã tạo nên áp lực tài chính không nhỏ lên dòng thiết bị tầm trung.

Điện thoại sẽ có hệ thống camera tương tự thế hệ trước

Để tránh việc phải tăng giá bán trực tiếp tới tay người tiêu dùng tại các thị trường trọng điểm, nhà sản xuất buộc phải tối ưu hóa vòng đời của các cụm linh kiện sẵn có. Việc tái sử dụng cảm biến 50MP đã được kiểm chứng về độ ổn định cho phép hãng tập trung nguồn lực vào việc tối ưu thuật toán xử lý phần mềm.

Lộ trình ra mắt và tiến độ phát triển thiết bị

Tiến trình chuẩn bị cho Samsung Galaxy A38 đang được xúc tiến tích cực. Mới đây, thông tin về các khối pin dành cho thiết bị này đã xuất hiện trong danh mục chứng nhận của cơ quan tiêu chuẩn BIS tại Ấn Độ, khẳng định phần cứng đang dần hoàn thiện ở các bước kiểm định an toàn kỹ thuật.

Về thời điểm xuất hiện, mẫu điện thoại tầm trung này dự kiến sẽ trình làng vào khoảng tháng 3 năm sau, tức sau khi dòng sản phẩm cao cấp Galaxy S27 chính thức ra mắt thị trường. Lộ trình này nhất quán với chu kỳ giới thiệu sản phẩm thường niên của thương hiệu.