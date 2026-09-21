Phân tích cấu hình phần cứng Xiaomi 18 Pro: Pin silicon 8.500mAh, camera kép Leica 200MP Dòng máy Xiaomi 18 Pro sẽ ra mắt ngày 23/9 với chip 2nm GAA, camera Leica 200MP cùng viên pin dung lượng 8.500mAh hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 100W chuẩn 3C.

Xiaomi đã chính thức ấn định thời điểm tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào lúc 19:00 ngày 23 tháng 9 (theo giờ Trung Quốc). Tâm điểm của sự kiện mùa thu lần này là dòng điện thoại cao cấp Xiaomi 18 Pro, thế hệ flagship được trang bị hàng loạt thông số kỹ thuật đột phá nhằm cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc smartphone cao cấp.

Xiaomi 18 Series sẽ là những đối thủ đáng gờm ở phân khúc smartphone cao cấp

Bước nhảy vọt kiến trúc từ vi xử lý tiến trình 2nm GAA

Trọng tâm kỹ thuật đầu tiên trên thế hệ Xiaomi 18 Pro nằm ở bộ xử lý trung tâm được phát triển dựa trên tiến trình bán dẫn 2nm GAA (Gate-All-Around). Kiến trúc bóng bán dẫn mới này cho phép kiểm soát dòng rò tốt hơn đáng kể so với cấu trúc FinFET truyền thống, đồng thời đem lại bước tiến vượt trội về hiệu năng tính toán lẫn hiệu suất chuyển đổi năng lượng.

Mặc dù thương hiệu chưa công bố danh tính cụ thể của con chip, nhiều nguồn tin chuyên môn dự đoán đây là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6. Đáng chú ý, mốc thời gian trình làng thiết bị hoàn toàn tương thích với lịch trình Hội nghị Snapdragon của Qualcomm được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9.

Dòng Xiaomi 18 Pro sẽ ra mắt vào ngày 23/9

Hệ thống camera Leica 200MP kép và module tiềm vọng

Khả năng thu nhận hình ảnh quang học của thiết bị tiếp tục được phát triển cùng đối tác Leica. Hệ thống camera trên dòng máy này tích hợp hai cảm biến có độ phân giải 200MP, phân bổ cho ống kính góc rộng chính và module tele kính tiềm vọng sở hữu diện tích cảm biến lớn.

Theo dữ liệu rò rỉ từ tài khoản công nghệ Digital Chat Station, cụm thấu kính mang lại dải tiêu cự tương đương kéo dài từ 17mm đến 75mm. Cùng với khả năng zoom quang học tiềm vọng 3.2x, hệ thống quang học này được thiết kế để duy trì độ sắc nét cao và tối ưu lượng sáng thu nhận ở nhiều kịch bản phức tạp.

Các flagship tiếp theo của Xiaomi sẽ có cấu hình khủng

Tấm nền Super Pixel M11 và công nghệ pin silicon GSR VIII

Không gian hiển thị của dòng flagship sử dụng tấm nền Super Pixel thế hệ mới với vật liệu phát sáng M11 bổ sung thành phần phát quang xanh lá cây. Cải tiến vật liệu bán dẫn này cải thiện độ sáng hiển thị cực đại trong khi giảm thiểu lượng điện năng hao tổn. Nhờ kỹ thuật đóng gói vi mạch hiển thị tân tiến, độ dày đường viền màn hình trên máy được nén xuống chỉ còn 0.99mm.

Về hệ thống cấp nguồn, thiết bị ứng dụng công nghệ pin GSR VIII với hàm lượng silicon anode đạt mức 32.0%. Nhờ mật độ năng lượng cao hơn, phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 18 Pro tích hợp viên pin 7.000mAh, trong khi bản cao cấp Xiaomi 18 Pro Max đạt dung lượng 8.500mAh. Khả năng sạc nhanh có dây công suất 100W cũng đã được chứng nhận chính thức qua cơ quan 3C.

Chứng nhận 3C xác nhận dòng Xiaomi 18 Pro sẽ có sạc nhanh 100W

Tổng hợp thông số kỹ thuật dự kiến của dòng Xiaomi 18 Pro

Hạng mục kỹ thuật Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Tiến trình chế tạo chip 2nm GAA 2nm GAA Dự đoán vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Hệ thống camera chính Leica 200MP kép (chính + tele tiềm vọng) Leica 200MP kép (chính + tele tiềm vọng) Tiêu cự và quang học 17mm - 75mm, Zoom tiềm vọng 3.2x 17mm - 75mm, Zoom tiềm vọng 3.2x Màn hình & Viền bezel Super Pixel M11, viền 0.99mm Super Pixel M11, viền 0.99mm Dung lượng pin (GSR VIII) 7.000mAh 8.500mAh Công nghệ sạc có dây 100W (Chứng nhận 3C) 100W (Chứng nhận 3C)

Sự kết hợp đồng bộ giữa tiến trình 2nm GAA, công nghệ vật liệu pin silicon và cụm camera độ phân giải cao định vị thế hệ Xiaomi 18 Pro như một chuẩn mực phần cứng mới trong phân khúc điện thoại cao cấp nửa cuối năm.