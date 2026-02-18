Phân tích cấu hình Xiaomi 18 series: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro và pin 7,000 mAh Thế hệ flagship Xiaomi 18 series gây ấn tượng với dung lượng pin tiêu chuẩn 7,000 mAh cho mọi phiên bản cùng sự xuất hiện của biến thể chip Snapdragon mạnh mẽ nhất dành riêng cho dòng Ultra.

Những thông tin rò rỉ mới nhất từ các nguồn tin uy tín đã hé lộ thông số kỹ thuật chi tiết của dòng flagship Xiaomi 18 series. Điểm nhấn lớn nhất trong lần ra mắt này không chỉ nằm ở hiệu năng xử lý mà còn ở sự đồng nhất về dung lượng pin cực lớn trên toàn bộ dải sản phẩm, kết hợp với chiến lược phân cấp chip xử lý mới của Xiaomi.

Chiến lược phân cấp chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Khác với các thế hệ trước thường sử dụng chung một loại vi xử lý cho toàn bộ dải sản phẩm, Xiaomi 18 series sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về hiệu năng. Theo nguồn tin từ Notebookcheck, ba phiên bản bao gồm Xiaomi 18, 18 Pro và 18 Pro Max dự kiến trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn.

Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất là Xiaomi 18 Ultra sẽ được ưu ái sở hữu độc quyền biến thể Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Đây được xem là bước đi nhằm định vị rõ ràng vị thế của dòng Ultra, cung cấp sức mạnh xử lý vượt trội cho các tác vụ chuyên sâu và xử lý hình ảnh phức tạp.

Xiaomi 18 series sẽ phân cấp rõ rệt phiên bản chip giữa dòng máy thường và Ultra

Bước nhảy vọt về dung lượng pin 7,000 mAh

Một trong những nâng cấp giá trị nhất trên Xiaomi 18 series chính là thời lượng pin. Lần đầu tiên, Xiaomi dự kiến đưa viên pin dung lượng 7,000 mAh lên toàn bộ 4 phiên bản, kể cả mẫu Xiaomi 18 tiêu chuẩn với kích thước màn hình nhỏ gọn.

Việc phổ cập mức dung lượng này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ pin Silicon-Carbon. Công nghệ này cho phép tăng mật độ năng lượng, giúp viên pin có dung lượng lớn hơn nhưng vẫn duy trì được kích thước mỏng nhẹ, phù hợp với không gian bên trong của các mẫu smartphone màn hình 6.3 inch. Điều này giúp giải quyết triệt để bài toán tiêu thụ điện năng của màn hình độ phân giải cao và tần số quét lớn.

Hệ thống hiển thị và camera 200MP kép

Về khả năng hiển thị, Xiaomi tiếp tục duy trì hai nhóm kích thước màn hình để phục vụ đa dạng nhu cầu người dùng. Xiaomi 18 và 18 Pro sẽ sở hữu màn hình 6.3 inch, trong khi hai phiên bản cao cấp hơn là 18 Pro Max và 18 Ultra sẽ sử dụng tấm nền 6.9 inch độ phân giải 2K với công nghệ LTPO giúp tối ưu hóa tần số quét linh hoạt.

Xiaomi 18 Pro và Pro Max sẽ được trang bị cụm camera kép 200MP kết hợp cùng cảm biến phụ 50MP

Hệ thống camera cũng nhận được những nâng cấp phần cứng mạnh mẽ. Trong khi bản tiêu chuẩn trang bị camera chính 200MP, các dòng Pro và Pro Max sẽ được nâng cấp lên cụm camera kép 200MP phối hợp cùng cảm biến phụ 50MP. Cấu trúc này hứa hẹn mang lại khả năng chụp ảnh chi tiết cao và cải thiện hiệu suất trong điều kiện thiếu sáng.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Xiaomi 18 series

Thông số Xiaomi 18 Xiaomi 18 Pro Xiaomi 18 Pro Max Xiaomi 18 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Dung lượng pin 7,000 mAh 7,000 mAh 7,000 mAh 7,000 mAh Màn hình 6.3 inch 6.3 inch 6.9 inch, 2K LTPO 6.9 inch, 2K LTPO Camera chính 200MP Kép 200MP + 50MP Kép 200MP + 50MP Nâng cao (chưa tiết lộ)

Nhìn chung, với việc trang bị pin 7,000 mAh làm tiêu chuẩn cho cả dòng máy, Xiaomi đang tạo ra một tiêu chuẩn mới về thời lượng sử dụng cho smartphone flagship. Tuy nhiên, việc phân hóa vi xử lý có thể tạo ra sự cân nhắc lớn cho người dùng khi lựa chọn giữa phiên bản Pro Max và Ultra.