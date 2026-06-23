Phân tích công nghệ trên HONOR Earbuds 5e: Màng loa carbon kim cương và chống ồn 52dB HONOR Earbuds 5e gây ấn tượng với hệ thống chống ồn chủ động thích ứng 52dB và màng loa carbon kim cương cao cấp, định nghĩa lại tiêu chuẩn âm thanh trong phân khúc giá phổ thông.

HONOR vừa chính thức giới thiệu mẫu tai nghe Earbuds 5e tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị thông minh của hãng. Sản phẩm ra mắt cùng thời điểm với HONOR X80 Pro Max, cho thấy chiến lược đồng bộ hóa trải nghiệm người dùng thay vì chỉ tập trung vào mảng smartphone truyền thống.

Cấu trúc màng loa carbon kim cương: Giải pháp tối ưu độ trung thực âm thanh

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên HONOR Earbuds 5e chính là việc trang bị củ loa động 12mm sử dụng màng loa bằng sợi carbon giống kim cương (Diamond-like Carbon - DLC). Trong kỹ thuật âm thanh, vật liệu làm màng loa đóng vai trò quyết định đến tốc độ phản hồi và độ chính xác của âm thanh.

So với các lớp phủ titan hay vàng thường thấy trên các dòng tai nghe phổ thông, sợi carbon DLC có độ cứng vượt trội và trọng lượng cực nhẹ. Đặc tính này giúp màng loa giảm thiểu tối đa hiện tượng biến dạng bề mặt khi dao động ở tần số cao, từ đó hạn chế méo tiếng và mang lại âm thanh sắc nét hơn. Mỗi bên tai nghe chỉ nặng khoảng 4 gram, được thiết kế theo dạng bán nhét tai với phần thân kéo dài, đảm bảo sự thoải mái và tính ổn định khi sử dụng trong thời gian dài.

HONOR Earbuds 5e ra mắt với thiết kế bắt mắt

Công nghệ chống ồn thích ứng và chuẩn âm thanh Hi-Res

Bên cạnh phần cứng củ loa, HONOR Earbuds 5e còn được tích hợp công nghệ chống ồn chủ động thích ứng (ANC). Hệ thống này không hoạt động ở một mức cố định mà có khả năng tự điều chỉnh cường độ xử lý dựa trên môi trường xung quanh. Theo công bố, thiết bị có thể đạt mức giảm tiếng ồn tối đa lên tới 52dB và duy trì mức trung bình 28dB trên toàn dải tần số.

Để hỗ trợ khả năng đàm thoại, hãng trang bị hệ thống 3 micro trên mỗi bên tai nghe, kết hợp với thuật toán AI để tách bạch giọng nói và loại bỏ tạp âm. Đặc biệt, thuật toán này có khả năng xử lý tiếng gió ở tốc độ lên đến 6m/s, giúp duy trì chất lượng cuộc gọi ổn định ngay cả khi người dùng đang di chuyển ngoài trời.

Tai nghe mới của HONOR có công nghệ chống ồn thông minh

Về khả năng truyền tải, tai nghe hỗ trợ codec LHDC 5.0 và đạt chứng nhận Hi-Res Audio. Điều này cho phép thiết bị truyền tải âm thanh chất lượng cao 24-bit/96kHz, giữ lại được nhiều chi tiết bản nhạc hơn so với các codec truyền thống như SBC hay AAC. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của HONOR khi mang chuẩn âm thanh cao cấp xuống phân khúc giá rẻ.

Thời lượng pin ấn tượng và các tính năng hỗ trợ AI

Hiệu suất năng lượng là một điểm cộng lớn của HONOR Earbuds 5e. Với viên pin 550mAh trong hộp sạc, người dùng có thể sử dụng tổng cộng lên đến 45 giờ nếu tắt ANC. Ngay cả khi kích hoạt chế độ chống ồn, thời gian sử dụng vẫn đạt mức 28 giờ tổng cộng, đủ cho nhu cầu làm việc và giải trí trong nhiều ngày.

Thông số Tắt ANC Bật ANC Thời gian nghe (Tai nghe) 9 giờ 5.5 giờ Tổng thời gian (Kèm hộp sạc) 45 giờ 28 giờ Sạc nhanh 10 phút sạc cho 3 giờ sử dụng

HONOR Buds 5e có thời lượng pin tuyệt vời

Ngoài ra, HONOR còn tích hợp các tính năng phần mềm thông minh như dịch thuật AI hỗ trợ 15 ngôn ngữ và trợ lý cuộc họp có khả năng phiên âm trực tiếp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số tính năng chuyên sâu này yêu cầu kết nối với các thiết bị thuộc hệ sinh thái HONOR để đạt hiệu quả tốt nhất.

Lựa chọn thay thế trong cùng phân khúc

Với mức giá khoảng 1.16 triệu đồng (299 nhân dân tệ), HONOR Earbuds 5e là đối thủ đáng gờm trong thị trường tai nghe True Wireless phổ thông. Tuy nhiên, nếu người dùng tìm kiếm một sản phẩm có sẵn tại thị trường Việt Nam với các đặc tính tương đồng như chống ồn ANC hiệu quả và chuẩn kháng nước IP54, Huawei Freebuds 6i cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Nhìn chung, HONOR Earbuds 5e là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ màng loa tiên tiến và các tính năng thông minh dựa trên AI. Sản phẩm không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu nghe nhạc chất lượng cao mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho những người dùng thường xuyên phải xử lý công việc và đàm thoại trong môi trường ồn ào.