Phân tích hiệu năng Snapdragon 6 Gen 5 qua Geekbench: Đồ họa là điểm nhấn thay vì CPU Snapdragon 6 Gen 5 vừa xuất hiện trên Geekbench thông qua HONOR X80 Pro Max, hé lộ mức tăng trưởng CPU khiêm tốn nhưng hứa hẹn bứt phá về đồ họa và kết nối Wi-Fi 7.

Chipset tầm trung mới nhất của Qualcomm - Snapdragon 6 Gen 5 - vừa chính thức lộ diện sức mạnh trên nền tảng đo hiệu năng Geekbench. Những con số đầu tiên từ thiết bị thử nghiệm HONOR X80 Pro Max đã phác thảo bức tranh rõ nét về chiến lược của Qualcomm: ưu tiên trải nghiệm người dùng thực tế và đồ họa hơn là chạy đua chỉ số CPU thuần túy.

Snapdragon 6 Gen 5 là SoC tầm trung vừa được Qualcomm ra mắt cách đây không lâu

Kết quả Geekbench: CPU cải thiện không đáng kể

Dựa trên dữ liệu từ thiết bị có mã hiệu BSN-AN00 (được cho là HONOR X80 Pro Max), Snapdragon 6 Gen 5 ghi nhận mức điểm số không quá chênh lệch so với thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, vi xử lý này đạt khoảng 1,095 điểm đơn nhân và 3,355 điểm đa nhân.

Khi đặt lên bàn cân với Snapdragon 6 Gen 4 (từng đạt 1,112 điểm đơn nhân và 3,124 điểm đa nhân), có thể thấy hiệu suất đơn nhân gần như đi ngang, trong khi hiệu suất đa nhân chỉ tăng trưởng nhẹ khoảng 7%. Điều này cho thấy Qualcomm tập trung vào việc tối ưu hóa sự ổn định và hiệu quả năng lượng thay vì cố gắng tạo ra một cú nhảy vọt về tốc độ xử lý đơn thuần.

Tiêu chí so sánh Snapdragon 6 Gen 4 Snapdragon 6 Gen 5 Điểm đơn nhân (Geekbench) ~1,112 ~1,095 Điểm đa nhân (Geekbench) ~3,124 ~3,355 GPU tích hợp Adreno thế hệ cũ Adreno 812 (Mạnh hơn 20%) Xung nhịp tối đa - 2.6GHz

Điểm số Geekbench của HONOR X80 Pro Max dùng chip Snapdragon 6 Gen 5

GPU Adreno 812 và những nâng cấp về công nghệ bổ trợ

Mặc dù CPU không gây ấn tượng mạnh, nhưng điểm sáng của Snapdragon 6 Gen 5 nằm ở bộ xử lý đồ họa GPU Adreno 812 mới. Theo công bố từ Qualcomm, GPU này mang lại hiệu suất cao hơn 20% so với thế hệ trước. Đây là yếu tố then chốt giúp cải thiện trải nghiệm chơi game, xử lý các tác vụ đồ họa nặng và đảm bảo giao diện người dùng mượt mà hơn trên các màn hình có tần số quét cao.

Bên cạnh đó, vi xử lý này còn sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến khác:

Adaptive Performance Engine 4.0: Tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên hệ thống theo thời gian thực.

Tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên hệ thống theo thời gian thực. Snapdragon Game Super Resolution: Công nghệ nâng cấp độ phân giải hình ảnh trong game mà không làm tiêu tốn quá nhiều điện năng.

Công nghệ nâng cấp độ phân giải hình ảnh trong game mà không làm tiêu tốn quá nhiều điện năng. Hỗ trợ RAM LPDDR5: Tăng tốc độ truy xuất dữ liệu so với các chuẩn RAM cũ.

Tăng tốc độ truy xuất dữ liệu so với các chuẩn RAM cũ. Kết nối tiên tiến: Tích hợp modem 5G thế hệ mới và hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7, mang lại tốc độ mạng vượt trội cho phân khúc tầm trung.

Snapdragon 6 Gen 5 hỗ trợ Wi-Fi 7 tiên tiến

Đánh giá thực tế: Bản nâng cấp mang tính tinh chỉnh

Snapdragon 6 Gen 5 dường như là một bản nâng cấp mang tính "tinh chỉnh" nhiều hơn là "lột xác" hoàn toàn. Việc duy trì mức hiệu năng CPU ổn định trong khi tập trung mạnh vào GPU và khả năng kết nối cho thấy Qualcomm đang muốn định hình lại phân khúc tầm trung: không chỉ là cấu hình mạnh trên giấy tờ mà phải là trải nghiệm thực tế mượt mà và đa năng.

Dự kiến, SoC này sẽ sớm xuất hiện trên các dòng smartphone phổ biến như Redmi Note và các thiết bị mới của HONOR. Người dùng cần chờ thêm các bài đánh giá chi tiết trên các sản phẩm thương mại để có cái nhìn toàn diện nhất về khả năng duy trì hiệu năng và quản lý nhiệt độ của Snapdragon 6 Gen 5 trong quá trình sử dụng lâu dài.