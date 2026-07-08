Phân tích hiệu năng Xiaomi Redmi Note 17: Chip Snapdragon 6s Gen 4 và RAM 12GB Xiaomi Redmi Note 17 lộ diện trên Geekbench với chip Snapdragon 6s Gen 4, RAM 12GB và Android 16, hứa hẹn mang đến nâng cấp đáng kể về màn hình 1.5K và sạc nhanh 67W.

Xiaomi đang chuẩn bị làm mới dòng smartphone tầm trung chủ lực của mình với sự xuất hiện của dòng Redmi Note 17. Theo các thông tin xác nhận mới nhất, dòng sản phẩm này sẽ chính thức ra mắt tại thị trường China vào tháng 07/2026. Trước thời điểm trình làng, những chi tiết đầu tiên về hiệu năng của phiên bản Redmi Note 17 tiêu chuẩn đã được hé lộ thông qua dữ liệu từ nền tảng đo điểm chuẩn Geekbench.

Sức mạnh phần cứng từ vi xử lý Snapdragon thế hệ mới

Thiết kế mới của Xiaomi xuất hiện trên Geekbench với mã hiệu "2607DRA18C", được cho là biến thể dành cho thị trường nội địa của Redmi Note 17. Dữ liệu kỹ thuật cho thấy thiết bị này được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4 đi kèm với dung lượng RAM lên tới 12GB. Đây là một bước tiến đáng chú ý trong phân khúc tầm trung, giúp tối ưu khả năng đa nhiệm và vận hành các ứng dụng nặng.

Geekbench listing of upcoming Xiaomi phone.

Về điểm số hiệu năng, Redmi Note 17 đạt 1.027 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân và 3.002 điểm trong bài kiểm tra đa nhân. Đáng chú ý, thiết bị này đang được thử nghiệm trên nền tảng hệ điều hành Android 16, cho thấy cam kết của Xiaomi trong việc cập nhật phần mềm mới nhất cho người dùng ngay khi ra mắt.

So sánh với thế hệ tiền nhiệm Redmi Note 15

Để có cái nhìn khách quan, khi so sánh với Redmi Note 15 5G sử dụng Snapdragon 6 Gen 3, hiệu năng thuần túy trên Geekbench của Snapdragon 6s Gen 4 không cho thấy sự chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, Redmi Note 17 lại tập trung vào những nâng cấp thực tế về trải nghiệm người dùng như hiển thị và tốc độ nạp năng lượng.

Thông số kỹ thuật Redmi Note 17 (Tin đồn) Redmi Note 15 5G Vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4 Snapdragon 6 Gen 3 Bộ nhớ RAM 12GB - Màn hình 6.83 inch, độ phân giải 1.5K 6.77 inch Sạc nhanh 67W 45W Hệ điều hành Android 16 Android (thế hệ cũ hơn)

The Redmi Note 15.

Những cải tiến đáng giá về màn hình và công nghệ sạc

Bên cạnh cấu hình phần cứng, các nguồn tin rò rỉ còn chỉ ra rằng Redmi Note 17 sẽ sở hữu màn hình kích thước lớn 6.83 inch với độ phân giải đạt chuẩn "1.5K". Đây là sự nâng cấp so với màn hình 6.77 inch của thế hệ trước, mang lại mật độ điểm ảnh cao hơn và hình ảnh sắc nét hơn cho các tác vụ giải trí.

Hơn nữa, tốc độ sạc cũng được cải thiện đáng kể. Thay vì công suất 45W như trên Redmi Note 15, phiên bản mới dự kiến sẽ hỗ trợ sạc nhanh lên tới 67W. Điều này giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng tính tiện dụng cho người dùng có cường độ sử dụng cao.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, dòng sản phẩm này dự kiến sẽ bao gồm cả các biến thể cao cấp hơn là Redmi Note 17 Pro và Redmi Note 17 Pro Max. Với việc ra mắt vào tháng 07/2026, đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc smartphone tầm trung toàn cầu nửa cuối năm 2026.