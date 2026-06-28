Phân tích kỹ thuật Galaxy S24 Plus: Màn hình 1440p và sức mạnh từ hệ sinh thái Galaxy AI Galaxy S24 Plus định vị là flagship tối ưu với màn hình LTPO 2K, vi xử lý 10 nhân và bộ công cụ AI hoàn thiện, tạo ưu thế cạnh tranh lớn trong phân khúc cao cấp.

Trong thị trường điện thoại cao cấp năm 2026, Galaxy S24 Plus đang nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng kỹ thuật và giá trị sử dụng. Với mức giá điều chỉnh sâu, thiết bị này không chỉ cạnh tranh trực tiếp với các dòng máy mới nhất mà còn vượt trội ở một số thông số phần cứng cốt lõi.

Bảng giá tham khảo Galaxy S24 Plus

Phiên bản Giá bán (VNĐ) Galaxy S24 Plus - 12/256GB 11.990.000 Galaxy S24 Plus - 12/512GB 12.990.000

Sự trở lại của độ phân giải 1440p và công nghệ hiển thị LTPO

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Galaxy S24 Plus là việc Samsung mang trở lại độ phân giải 1440p (QHD+) trên tấm nền AMOLED, điều mà người dùng đã chờ đợi kể từ thế hệ Galaxy S20+. Với kích thước 6,7 inch và mật độ điểm ảnh lên tới 513ppi, màn hình này cung cấp độ chi tiết vượt xa các đối thủ sử dụng màn hình 1080p truyền thống.

Thiết bị sử dụng tấm nền LTPO Dynamic AMOLED 2X, cho phép tần số quét thích ứng linh hoạt từ 1Hz đến 120Hz để tối ưu hóa điện năng. Độ sáng tối đa đạt mức 2.600 nits cùng hỗ trợ HDR10+ giúp khả năng hiển thị dưới ánh sáng mạnh trở nên ấn tượng.

Ngôn ngữ thiết kế và độ bền vật liệu

Về mặt vật lý, Galaxy S24 Plus được tinh chỉnh với khung nhôm gia cường, mang thiết kế phẳng và xử lý bề mặt mờ (matte). Thay đổi này không chỉ mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn mà còn hạn chế tối đa dấu vân tay, tạo vẻ ngoài hiện đại và bền bỉ hơn so với các thế hệ tiền nhiệm.

Cấu hình phần cứng và vai trò của Galaxy AI

Tại các thị trường toàn cầu, Galaxy S24 Plus được trang bị vi xử lý Exynos 2400. Đây là con chip cấu trúc 10 nhân mạnh mẽ, tích hợp đồ họa dựa trên kiến trúc của AMD. Đi kèm với đó là 12GB RAM chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.0, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh nhất hiện nay.

Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của thiết bị nằm ở hệ sinh thái Galaxy AI. Khác với các giải pháp AI đang trong quá trình hoàn thiện của đối thủ, Galaxy AI trên Samsung đã đạt độ chín muồi với các tính năng thực tiễn như dịch thuật trực tiếp, hỗ trợ tìm kiếm thông minh và chỉnh sửa ảnh chuyên sâu. Điều này tạo ra lợi thế lớn cho người dùng cần một thiết bị hỗ trợ công việc thông minh.

Hệ thống camera và hiệu suất năng lượng

Galaxy S24 Plus duy trì bộ ba camera sau gồm: cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang 3x và camera siêu rộng 12MP. Sự hiện diện của camera tele chuyên biệt giúp máy có ưu thế tuyệt đối trong các tác vụ chụp ảnh chân dung hoặc thu phóng so với các dòng máy chỉ sử dụng zoom kỹ thuật số.

Về năng lượng, máy sở hữu viên pin 4.900mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 45W. Công nghệ này cho phép rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng so với tiêu chuẩn sạc của nhiều flagship khác trên thị trường. Ngoài ra, máy còn tích hợp công nghệ Ultra Wideband (UWB), mở rộng khả năng kết nối và định vị chính xác trong hệ sinh thái thiết bị thông minh.

Thông số kỹ thuật cốt lõi