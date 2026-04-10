Phân tích kỹ thuật HONOR X5ds: Màn hình phụ độc đáo, pin 6.000mAh giá chỉ 3,9 triệu đồng HONOR X5ds ra mắt tại Nam Phi gây ấn tượng với màn hình phụ 2,01 inch, màn hình chính 120Hz mượt mà cùng viên pin lớn 6.000mAh trong tầm giá 3,9 triệu đồng.

HONOR vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại giá rẻ mới mang tên HONOR X5ds tại thị trường Nam Phi. Thiết bị nhanh chóng thu hút sự chú ý khi mang tính năng màn hình phụ ở mặt lưng – vốn là trang bị quen thuộc trên các dòng máy cao cấp – xuống phân khúc phổ thông. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phổ cập màn hình phụ của thương hiệu, nối tiếp mẫu Honor Play 20A từng ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 8.

Giải pháp màn hình kép: Tối ưu trải nghiệm ở phân khúc phổ thông

Màn hình phụ đặt ở mặt sau chính là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên HONOR X5ds. Bộ phận này có kích thước 2,01 inch, trang bị tấm nền LCD với độ phân giải 240 x 296 pixel. Về mặt công năng, màn hình phụ cho phép người dùng thao tác nhanh nhiều tác vụ tiện ích mà không cần bật sáng toàn bộ màn hình chính, bao gồm chụp ảnh selfie bằng camera sau chỉ với một chạm, kiểm tra thông báo cuộc gọi đến và điều khiển trình phát nhạc.

HONOR X5ds ra mắt

Ở mặt trước, HONOR X5ds được trang bị màn hình chính kích thước 6,78 inch sử dụng tấm nền LCD. Màn hình đạt độ phân giải 720 x 1576 pixel, hỗ trợ tần số quét lên tới 120Hz và độ sáng tiêu chuẩn 600 nits. Việc đưa tần số quét cao vào một thiết bị giá rẻ giúp cải thiện đáng kể độ mượt mà khi cuộn lướt nội dung và phản hồi thao tác cảm ứng.

Cấu hình phần cứng và bài toán sạc trên viên pin 6.000mAh

Về hiệu năng xử lý, HONOR X5ds vận hành trên nền tảng vi xử lý Unisoc T610. Đây là con chip tám nhân được xây dựng trên cấu trúc gồm hai nhân Cortex-A75 hiệu năng cao kết hợp cùng sáu nhân Cortex-A55 tiết kiệm điện, tốc độ xung nhịp tối đa đạt 1,8GHz. Thiết bị đi kèm dung lượng RAM 4GB (hỗ trợ mở rộng thêm 4GB RAM ảo) và bộ nhớ trong 64GB, có thể mở rộng không gian lưu trữ qua khe thẻ nhớ chuyên dụng lên đến 1TB.

Các tính năng chính của điện thoại

Để vận hành trơn tru cấu hình cơ bản này, HONOR cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 phiên bản Go edition, giúp giảm tải tài nguyên hệ thống. Đáng chú ý, thiết bị sở hữu viên pin dung lượng lên tới 6.000mAh, đáp ứng thời gian sử dụng dài ngày cho các tác vụ thông thường. Tuy nhiên, hạn chế lớn nằm ở công suất sạc khi máy chỉ hỗ trợ mức tối đa 15W qua cổng USB Type-C, đòi hỏi người dùng phải mất nhiều thời gian hơn để nạp đầy năng lượng cho viên pin lớn này.

Hệ thống camera và các chuẩn kết nối thực dụng

Hệ thống quang học của HONOR X5ds được tối giản với một camera sau 50 megapixel, khẩu độ f/1.8, hỗ trợ zoom kỹ thuật số 4x, tích hợp đèn flash LED và hỗ trợ quay video độ phân giải 1080p. Nhờ có sự trợ lực của màn hình phụ phía sau làm khung ngắm, camera chính 50MP này có thể hoạt động như một ống kính chụp ảnh tự sướng chất lượng cao. Bên cạnh đó, camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 5 megapixel, đáp ứng cơ bản nhu cầu gọi video với chất lượng 1080p.

HONOR X5ds có giá phải chăng

Về mặt hoàn thiện, máy có số đo kích thước 168,3 x 78,5 x 8,72mm, trọng lượng 214g và đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước nhẹ IP52. Cảm biến vân tay một chạm được tích hợp trực tiếp vào nút nguồn ở cạnh bên. Ngoài ra, thiết bị vẫn giữ lại các kết nối tiện dụng như mạng 4G LTE, hai khay nano-SIM, Wi-Fi hai băng tần, Bluetooth 5.0, định vị GPS cùng cổng cắm tai nghe 3,5mm truyền thống.

Bảng thông số kỹ thuật HONOR X5ds

Thông số Chi tiết Màn hình chính 6,78 inch LCD, 720 x 1576 pixel, 120Hz, 600 nits Màn hình phụ 2,01 inch LCD, 240 x 296 pixel Vi xử lý Unisoc T610 (8 nhân, tối đa 1,8GHz) Bộ nhớ & Lưu trữ 4GB RAM (+4GB RAM ảo), 64GB ROM (thẻ nhớ tối đa 1TB) Camera sau 50MP, f/1.8, zoom 4x, quay video 1080p Camera trước 5MP, quay video 1080p Pin & Sạc 6.000mAh, sạc 15W qua cổng USB Type-C Hệ điều hành Android 16 (Go edition) Độ bền & Trọng lượng IP52, kích thước 168,3 x 78,5 x 8,72mm, nặng 214g

Tại Nam Phi, HONOR X5ds được bán ra với hai tùy chọn màu sắc là Xanh rừng (Forest Green) và Đen đêm (Midnight Black). Mức giá niêm yết cho phiên bản 4GB RAM cùng 64GB bộ nhớ trong là 2.499 ZAR (tương đương khoảng 3,9 triệu đồng), tạo nên một lựa chọn độc lạ và thực dụng trong phân khúc máy phổ thông.