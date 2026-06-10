Phân tích kỹ thuật iPhone Duo giá 65 triệu đồng và loạt đối thủ gập Android tại Việt Nam Dù khẳng định vị thế với chip A20 Pro và chuẩn IP68, iPhone Duo giá 65 triệu đồng đối mặt sức ép gay gắt từ Samsung, OPPO và Motorola về độ mỏng, pin và sạc.

Sự xuất hiện của iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên từ Apple, đã thổi bùng cuộc đua phân khúc thiết bị gập cao cấp tại Việt Nam. Thị trường Việt Nam nằm trong nhóm mở bán đợt đầu tiên, cho phép đặt trước từ ngày 16/10/2026 và chính thức giao hàng vào ngày 23/10/2026. Với giá niêm yết 64.990.000 VNĐ cho phiên bản bộ nhớ 256GB, thiết bị này tạo lập chuẩn mực mới về hệ sinh thái di động nhưng phải cạnh tranh khốc liệt trước các tên tuổi Android kỳ cựu.

iPhone Duo. Ảnh chụp màn hình

Kiến trúc phần cứng của iPhone Duo: Chuẩn mực bền bỉ và hiệu năng

iPhone Duo sở hữu ngôn ngữ thiết kế gập dạng quyển sách với bộ khung chế tác từ vật liệu titan cao cấp. Thiết bị đạt độ mỏng 5,2 mm khi mở ra, tăng lên 11,3 mm khi gập lại và có tổng khối lượng 254g. Hệ thống hiển thị gồm màn hình trong suốt Super Retina XDR ProMotion 120Hz kích thước 7,6 inch và màn hình phụ bên ngoài 5,4 inch, cả hai đều có khả năng đạt độ sáng tối đa 3.000 nits khi hiển thị ngoài trời.

Sức mạnh xử lý của máy đến từ vi xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Khả năng đa phương tiện được củng cố nhờ cụm camera kép 48MP Dual Fusion cùng camera FaceTime ẩn dưới màn hình chính. Máy tích hợp viên pin đôi cho thời lượng phát video liên tục lên đến 44 giờ trên màn hình phụ. Đáng chú ý, thiết bị đạt chuẩn kháng nước và kháng bụi IP68, tích hợp cảm biến sinh trắc học Touch ID tại nút sườn và loại bỏ hoàn toàn khe SIM vật lý để chuyển hẳn sang công nghệ eSIM kép.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: Tối ưu độ mỏng nhẹ và cấu hình nhiếp ảnh

Galaxy Z Fold8 Ultra. Ảnh: Anh Tú

Ở phân khúc tiệm cận, Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra là rào cản đáng kể với giá bán 48.990.000 VNĐ cho bản 256GB, thấp hơn đại diện của Apple tới 16 triệu đồng. Lợi thế nổi bật của Z Fold8 Ultra nằm ở tính cơ động với độ mỏng 4,1 mm khi mở và 8,9 mm khi gập, cùng khối lượng chỉ 214g, nhẹ hơn đáng kể so với 254g của iPhone Duo.

Không gian thao tác của máy rộng rãi hơn với màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 8,0 inch và màn hình phụ 6,5 inch đạt độ sáng 3.000 nits. Khả năng nhiếp ảnh nổi trội nhờ camera chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 10MP (zoom quang 3x, zoom kỹ thuật số 30x), hỗ trợ quay video 8K 30fps. Máy chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm), pin Silicon-Carbon 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, kết nối 1 Nano SIM cùng 1 eSIM. Điểm hạn chế của Z Fold8 Ultra là chuẩn bảo vệ dừng lại ở IP48 và độ ổn định tối ưu ứng dụng trên nền Android chưa đồng nhất như hệ sinh thái iOS.

Samsung Galaxy Z Fold8: Giải pháp gập tỷ lệ 4:3 tiết kiệm chi phí

Galaxy Z Fold8. Ảnh: Anh Tú

Với mức giá 40.990.000 VNĐ cho bản 256GB, Galaxy Z Fold8 rẻ hơn đối thủ Apple 24 triệu đồng. Thiết bị sở hữu tỷ lệ màn hình 4:3 tương đồng iPhone Duo, màn hình 7,6 inch tối ưu cho tài liệu và bảng tính PDF, nhưng chỉ nặng 201g cùng độ dày 9,7 mm khi gập.

Cấu hình máy gồm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, cụm camera kép 50MP và chuẩn kháng nước IP48. Tuy nhiên, sản phẩm chịu nhiều cắt giảm kỹ thuật: viên pin 4.800 mAh chỉ duy trì thời lượng phát video khoảng 26 giờ (kém mức 44 giờ của iPhone Duo), lược bỏ ống kính tele chuyên dụng và không hỗ trợ bút cảm ứng stylus.

OPPO Find N6: Cạnh tranh trực diện dung lượng bộ nhớ và công nghệ sạc

Oppo Find N6. Ảnh: Oppo

Tại mốc giá 64.990.000 VNĐ ngang ngửa iPhone Duo, OPPO Find N6 cung cấp cấu hình phần cứng vượt trội về dung lượng lưu trữ với RAM 16GB và bộ nhớ trong 512GB (gấp đôi mức 256GB của Apple). Thân máy có độ mỏng 4,21 mm khi mở, 8,93 mm khi gập và nặng 225g.

Hệ thống quang học Hasselblad trên Find N6 gồm cảm biến chính 200MP, camera tiềm vọng tele 50MP chống rung OIS zoom kỹ thuật số 120x, ống kính siêu rộng 50MP và quay video 4K 120fps. Máy trang bị pin Silicon-Carbon 6.000 mAh kết hợp sạc nhanh có dây SUPERVOOC 80W (sạc đầy trong 47 phút) và sạc không dây AIRVOOC 50W. Dẫu vậy, màn hình ngoài của Find N6 chỉ đạt 1.800 nits, thấp hơn mức 3.000 nits của iPhone Duo, kèm chuẩn bảo vệ đạt IP56/IP58/IP59 thay vì IP68 tuyệt đối.

Motorola Razr Fold 5G: Độ sáng kỷ lục 6.200 nits trong phân khúc giá rẻ

Motorola Razr Fold 5G. Ảnh: Anh Tú

Motorola Razr Fold 5G định vị ở mức giá 39.990.000 VNĐ cho phiên bản 256GB, tạo khoảng cách giá lên tới 25 triệu đồng so với iPhone Duo. Thiết bị gây ấn tượng nhờ thông số màn hình vượt trội: màn hình trong LTPO pOLED 8,1 inch độ phân giải 2K đạt đỉnh 6.200 nits; màn hình phụ ngoài 6,6 inch có tần số quét 165Hz và độ sáng 6.000 nits.

Máy tích hợp bộ 3 camera 50MP quay video 8K 30fps, vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5, RAM 12GB, pin Silicon-Carbon 6.000 mAh đi kèm sạc 80W (hãng tặng sẵn củ sạc 90W) và âm thanh BOSE kết hợp Dolby Atmos. Điểm trừ của máy là vỏ kim loại kết hợp da nhân tạo thay vì titan nguyên khối, và tiêu chuẩn kháng bụi nước chỉ dừng ở mức IP49.

So sánh thông số kỹ thuật các dòng smartphone gập đầu bảng

Thông số iPhone Duo Galaxy Z Fold8 Ultra OPPO Find N6 Motorola Razr Fold 5G Giá niêm yết 64.990.000 VNĐ 48.990.000 VNĐ 64.990.000 VNĐ 39.990.000 VNĐ Độ mỏng (mở / gập) 5,2 mm / 11,3 mm 4,1 mm / 8,9 mm 4,21 mm / 8,93 mm Chưa công bố Trọng lượng 254g 214g 225g Chưa công bố Kích thước màn hình 7,6 inch / 5,4 inch 8,0 inch / 6,5 inch 8,12 inch / 6,62 inch 8,1 inch / 6,6 inch Vi xử lý Apple A20 Pro (2nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Gen 5 Dung lượng pin Pin đôi (video 44h) 5.000 mAh (sạc 45W) 6.000 mAh (sạc 80W) 6.000 mAh (sạc 80W) Tiêu chuẩn bảo vệ IP68 IP48 IP56/IP58/IP59 IP49

Nhìn chung, iPhone Duo chiếm ưu thế về độ hoàn thiện titan cao cấp, khả năng chống nước IP68 chuẩn mực và sự tối ưu mượt mà từ hệ điều hành iOS. Ngược lại, các sản phẩm đối trọng Android lại chiếm lợi thế lớn về độ mỏng nhẹ, tốc độ sạc nhanh, thông số camera và khả năng tiếp cận người dùng nhờ mức giá trải rộng linh hoạt.