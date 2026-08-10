Phân tích kỹ thuật Microsoft Surface Laptop Ultra: Sức mạnh xử lý AI cục bộ và RAM 128GB Microsoft Surface Laptop Ultra sở hữu nền tảng Nvidia RTX Spark cùng bộ nhớ thống nhất 128GB, mang đến hiệu năng tính toán AI cục bộ đạt mức 1 petaflop.

Microsoft vừa chính thức giới thiệu Surface Laptop Ultra, mẫu máy tính xách tay cao cấp nhất của dòng Surface tính đến thời điểm hiện tại. Thiết bị này được thiết kế chuyên biệt nhằm phục vụ nhóm người dùng chuyên nghiệp bao gồm các kỹ sư lập trình, nhà sáng tạo nội dung và đặc biệt là giới nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI).

Microsoft Surface Laptop Ultra ra mắt

Kiến trúc phần cứng tối ưu hóa cho tác vụ AI cục bộ

Trọng tâm sức mạnh của Surface Laptop Ultra nằm ở nền tảng Nvidia RTX Spark kết hợp cùng tùy chọn bộ vi xử lý trung tâm (CPU) 18 nhân hoặc 20 nhân. Đáng chú ý, bộ xử lý đồ họa (GPU) tích hợp được xây dựng dựa trên kiến trúc Blackwell thế hệ mới của Nvidia với quy mô lên tới 6,144 nhân đồ họa.

Hệ thống hỗ trợ cấu hình bộ nhớ thống nhất (unified memory) tối đa lên đến 128GB, cho phép thiết bị đạt năng lực tính toán AI cục bộ ở mức 1 petaflop đối với định dạng dấu phẩy động FP4. Điểm đột phá này hỗ trợ các chuyên gia vận hành trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các thuật toán phức tạp ngay trên phần cứng của máy. Phương thức xử lý cục bộ này giúp giảm thiểu đáng kể độ trễ truyền tải, loại bỏ sự phụ thuộc vào hạ tầng đám mây và nâng cao độ an toàn dữ liệu nội bộ.

Surface Laptop Ultra có cấu hình mạnh mẽ

Về khả năng lưu trữ, máy cung cấp tùy chọn ổ cứng thể rắn SSD với dung lượng lên đến 2TB. Thiết kế bo mạch của Microsoft cho phép kỹ thuật viên và người dùng dễ dàng tháo lắp để nâng cấp hoặc thay thế ổ cứng linh hoạt theo nhu cầu mở rộng dữ liệu.

Hiển thị chuẩn xác với tấm nền Mini-LED và chuẩn kết nối mới

Bên cạnh hiệu năng tính toán, Surface Laptop Ultra được trang bị màn hình cảm ứng PixelSense Ultra kích thước 15 inch với tỷ lệ khung hình 3:2 đặc trưng. Nhờ tích hợp công nghệ tấm nền Mini-LED, màn hình có thể đạt độ sáng tối đa lên tới 2,000 nits, đảm bảo khả năng quan sát chi tiết ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Sản phẩm có thiết kế cao cấp, màn hình chất lượng

Thiết bị có độ dày thân máy 18mm, trọng lượng khoảng 2.04 kg và sở hữu hai phiên bản màu sắc Platinum cùng Nightfall. Bàn di chuột cảm ứng lực (haptic touchpad) được tái thiết kế với kích thước lớn hơn 30% so với thế hệ màn hình 15 inch tiêu chuẩn nhằm mở rộng không gian thao tác. Hệ thống giao tiếp vật lý bao gồm các cổng USB-C, USB-A, HDMI, cổng âm thanh 3.5mm, khe thẻ nhớ SD tiêu chuẩn và chuẩn cắm từ tính Magnetic Connect cho phép tích hợp đồng thời việc cấp nguồn, xuất video và truyền dữ liệu.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Surface Laptop Ultra

Hạng mục Thông số kỹ thuật Màn hình 15 inch PixelSense Ultra, Mini-LED, tỷ lệ 3:2, độ sáng tối đa 2,000 nits Bộ vi xử lý (CPU) Tùy chọn 18 nhân hoặc 20 nhân Đồ họa (GPU) Nvidia Blackwell (nền tảng RTX Spark), tối đa 6,144 nhân Hiệu năng tính toán AI Lên đến 1 petaflop (định dạng FP4) Bộ nhớ thống nhất (RAM) Tùy chọn 24GB, 32GB hoặc 128GB Ổ cứng lưu trữ (SSD) 512GB đến 2TB (có thể thay thế/nâng cấp) Kích thước & Trọng lượng Dày 18mm, nặng khoảng 2.04 kg Kết nối ngoại vi Magnetic Connect, USB-C, USB-A, HDMI, jack 3.5mm, đầu đọc thẻ SD

Các phiên bản cấu hình và mức giá công bố

Microsoft đã chính thức mở chương trình đặt hàng trước cho Surface Laptop Ultra tại thị trường Mỹ, thời điểm giao hàng dự kiến bắt đầu từ ngày 16 tháng 10. Mức giá khởi điểm của thiết bị được phân định theo dung lượng bộ nhớ thống nhất và ổ cứng đi kèm.

Giá bán của Surface Laptop Ultra khá cao

Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn trang bị 24GB RAM và 512GB SSD có giá khởi điểm 2,599.99 USD (khoảng 67.54 triệu đồng). Tùy chọn 24GB RAM đi kèm 1TB SSD có mức giá 2,999.99 USD (khoảng 77.92 triệu đồng), trong khi bản 32GB RAM kết hợp 1TB SSD có giá niêm yết 3,299.99 USD (khoảng 85.72 triệu đồng). Phiên bản cấu hình cao nhất với 128GB RAM thống nhất và 1TB SSD chuyên phục vụ nghiên cứu mô hình AI nặng được định giá ở mức 5,899.99 USD (khoảng 153 triệu đồng).