Phân tích MacBook Air M5 tại Việt Nam: Hiệu năng chip M5 và chiến lược tăng giá từ Apple MacBook Air M5 vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam với chip xử lý thế hệ mới và bộ nhớ tiêu chuẩn từ 512GB. Mẫu laptop duy trì thiết kế siêu mỏng nhưng mang lại bước nhảy vọt về sức mạnh.

MacBook Air M5 chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ tháng 3/2026, tiếp tục định vị là dòng laptop cao cấp dành cho người dùng ưu tiên sự mỏng nhẹ nhưng vẫn yêu cầu hiệu năng xử lý mạnh mẽ. Dù giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, Apple đã thực hiện những thay đổi quan trọng về cấu hình phần cứng và chính sách giá bán để phù hợp với định hướng công nghệ mới.

Thị trường Việt Nam đón nhận MacBook Air M5: Biến động về giá và cấu hình

So với thế hệ tiền nhiệm, MacBook Air M5 ghi nhận mức giá khởi điểm tăng khoảng 3 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Apple nâng mức bộ nhớ tùy chọn thấp nhất lên 512GB thay vì 256GB như trước đây. Dòng sản phẩm được phân phối với hai kích thước màn hình 13 inch và 15 inch.

Phiên bản màn hình Cấu hình GPU Giá khởi điểm (VNĐ) 13 inch 8 nhân (bản rút gọn) 29.990.000 13 inch 10 nhân 32.749.000 15 inch 10 nhân 34.990.000

Đáng lưu ý, chỉ phiên bản 13 inch mới có tùy chọn chip M5 rút gọn, trong khi toàn bộ dòng 15 inch đều mặc định sử dụng chip M5 với GPU 10 nhân. Đối với cấu hình tối cao (bộ nhớ 4TB, đầy đủ phần mềm chuyên dụng và AppleCare+), mức giá có thể chạm ngưỡng 100.996.000 đồng. Apple vẫn duy trì chính sách ưu đãi cho giáo dục với mức giảm khoảng 2,7 triệu đồng mỗi phiên bản.

Ngôn ngữ thiết kế tối giản và trải nghiệm bàn phím đặc trưng

MacBook Air 13 inch M5 không có sự đột phá về ngoại hình khi vẫn trung thành với thân máy nhôm nguyên khối, độ dày chỉ 11,3 mm và khối lượng 1,23 kg. Đây vẫn là một trong những mẫu máy tính xách tay có tính cơ động cao nhất phân khúc. Apple chỉ bổ sung thêm tùy chọn màu sắc mới như Sky Blue để tăng tính nhận diện.

Sự hoàn thiện cao cấp thể hiện ở khung máy liền lạc và cảm giác cầm nắm chắc chắn. Bàn phím Magic Keyboard trên thế hệ này tiếp tục duy trì phong độ với hành trình phím hợp lý, mang lại trải nghiệm gõ văn bản ổn định cho các tác vụ văn phòng và học tập kéo dài.

Sức mạnh từ chip M5: Hiệu năng thực tế có tương xứng với mức giá?

Trọng tâm của bản nâng cấp 2026 nằm ở vi xử lý M5. Với cấu hình thử nghiệm sử dụng GPU 10 nhân, máy cho thấy khả năng xử lý mượt mà các tác vụ đồ họa nhẹ và đa nhiệm phức tạp. Việc nâng cấp bộ nhớ tiêu chuẩn lên 512GB không chỉ giải quyết bài toán lưu trữ mà còn góp phần cải thiện tốc độ truy xuất dữ liệu tổng thể của hệ thống.

Mặc dù hiệu năng rất ấn tượng, MacBook Air M5 vẫn giữ thiết kế không quạt (fanless). Điều này giúp máy hoạt động hoàn toàn yên tĩnh nhưng cũng đặt ra giới hạn về nhiệt độ khi xử lý các tác vụ nặng liên tục như render video dài hoặc chạy các mô hình AI phức tạp.

Khả năng duy trì năng lượng và các kết nối vật lý

Thời lượng pin tiếp tục là thế mạnh cốt lõi của dòng Air. Chip M5 với tiến trình sản xuất tối ưu giúp máy duy trì hoạt động trong cả ngày làm việc mà không cần sạc lại. Đây là yếu tố quan trọng giúp MacBook Air M5 duy trì vị thế trước các đối thủ chạy Windows trong cùng tầm giá.

Về kết nối, máy vẫn duy trì các cổng cơ bản bao gồm MagSafe để sạc, hai cổng Thunderbolt và jack cắm tai nghe. Dù số lượng cổng không quá đa dạng, nhưng sự ổn định và tốc độ truyền tải của Thunderbolt vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của phần lớn người dùng mục tiêu.

Nhìn chung, MacBook Air M5 là sự lựa chọn tối ưu cho những ai cần một thiết bị có sự cân bằng hoàn hảo giữa tính di động, hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin. Dù mức giá đã tăng lên, nhưng với việc gấp đôi dung lượng lưu trữ cơ bản, đây vẫn là khoản đầu tư hợp lý cho lộ trình sử dụng dài hạn từ 3-5 năm tới.