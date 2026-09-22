Phân tích OPPO Find X10 Pro Max: Đột phá với 3 camera 200MP và chip 2nm Dimensity 9600 Pro OPPO Find X10 Pro Max xác lập chuẩn mực flagship mới với hệ thống 3 camera 200MP Hasselblad, vi xử lý Dimensity 9600 Pro 2nm cùng màn hình siêu sáng 3.600 nit.

OPPO vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại cao cấp nhất của hãng mang tên Find X10 Pro Max. Thiết bị đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành di động khi trở thành mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới tích hợp trọn bộ 3 camera sau đều đạt độ phân giải 200MP, đồng thời vận hành trên vi xử lý Dimensity 9600 Pro tiến trình 2nm tối tân.

OPPO Find X10 Pro Max ra mắt

Kiến trúc 3 camera 200MP Hasselblad: Chuẩn mực quang học mới

Hệ thống nhiếp ảnh là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên OPPO Find X10 Pro Max khi cả ba ống kính phía sau đều sử dụng cảm biến 200MP do Hasselblad tinh chỉnh. Cải tiến này giúp thiết bị giải quyết triệt để sự chênh lệch chất lượng ảnh khi chuyển đổi tiêu cự.

Cụ thể, camera góc siêu rộng sở hữu khẩu độ f/2.2 với diện tích thu sáng tăng tới 202% so với thế hệ tiền nhiệm, hạn chế tối đa hiện tượng nhiễu hạt trong điều kiện ánh sáng yếu. Trong khi đó, camera chính mang lại dải tương phản động lên tới 17EV, cho phép ghi lại chi tiết phong phú ở cả vùng sáng gắt lẫn vùng tối sâu. Ống kính tele sở hữu khẩu độ lớn nhất trong phân khúc kèm hệ thống chống rung quang học đạt chuẩn CIPA 7.5, đem lại độ ổn định hình ảnh cao ngay cả khi zoom tầm xa.

OPPO Find X10 Pro Max có hệ thống camera chất lượng cao

Bên cạnh phần cứng vượt trội, máy còn ứng dụng thấu kính Danxia thế hệ hai kết hợp thuật toán LUMO để tái lập màu sắc chính xác theo thời gian thực. Cảm biến chuyên dụng DeepPix hỗ trợ bảo toàn kết cấu ảnh tại các khu vực có độ tương phản phức tạp. Về khả năng ghi hình, flagship này hỗ trợ quay video định dạng 8K Log trên cả ba ống kính và quay 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây chuẩn Dolby Vision.

Sức mạnh từ chip Dimensity 9600 Pro 2nm và giải pháp xử lý Tide Engine

Để vận hành trơn tru khối lượng dữ liệu khổng lồ từ hệ thống cảm biến 200MP, OPPO trang bị vi xử lý Dimensity 9600 Pro được chế tác trên tiến trình 2nm tân tiến. Nền tảng bán dẫn này không chỉ tối ưu hiệu năng tính toán mà còn tiết kiệm điện năng đáng kể.

Điểm đột phá nằm ở công nghệ Tide Engine được tích hợp sâu vào hệ thống. Thuật toán này tối ưu hóa đường truyền dữ liệu hình ảnh, giúp rút ngắn thời gian chờ giữa hai lần bấm máy ở độ phân giải 200MP xuống chỉ còn 0,7 giây, tốc độ nhanh gấp 10 lần so với các thế hệ trước. Thiết bị chạy hệ điều hành ColorOS 17 với trợ lý AI Xiao Bu Space và hệ thống liên lạc vệ tinh ShanHai, hỗ trợ vùng phủ sóng viễn thông liền mạch tại hơn 230 quốc gia.

Flagship mới nhất của OPPO sẽ cho trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời

Ngôn ngữ thiết kế hoài cổ và độ bền đa chuẩn

Mặt lưng máy gây chú ý bằng sự kết hợp giữa kim loại mịn và bề mặt dệt thủ công mang hơi hướng cổ điển, đi kèm biểu tượng Hasselblad nổi bật. Cụm camera vuông đặc trưng nay được bổ sung dải đèn LED trợ sáng riêng biệt ở cạnh phải. Thiết bị cung cấp 3 phối màu gồm Trắng Ánh Trăng, Cam Ấm và Titan Nhạt.

Về khả năng bảo vệ, máy đạt đồng thời ba chứng nhận kháng nước và kháng bụi gồm IP66, IP68 và IP69, kết hợp chứng chỉ chống va đập 5 sao từ tổ chức SGS Thụy Sĩ. Mặt trước là màn hình LTPO OLED 6,78 inch có tần số làm mờ PWM 3.840Hz bảo vệ thị lực và độ sáng tối đa đạt mức 3.600 nit, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét dưới trời nắng gắt.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình trên OPPO Find X10 Pro Max Vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro (tiến trình 2nm) Hệ thống camera sau 3 camera 200MP (chính dải động 17EV, góc siêu rộng, tele CIPA 7.5) Màn hình 6,78 inch LTPO OLED, sáng tối đa 3.600 nit, PWM 3.840Hz Tiêu chuẩn độ bền IP66, IP68, IP69 và chống va đập 5 sao SGS Thụy Sĩ Hệ điều hành ColorOS 17 tích hợp AI Xiao Bu Space, ShanHai

Tại thị trường Trung Quốc, OPPO Find X10 Pro Max có giá khởi điểm từ 6.799 nhân dân tệ (khoảng 26,45 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB. Tùy chọn cao cấp nhất với cấu hình RAM 16GB cùng bộ nhớ 1TB có mức giá niêm yết 8.999 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).