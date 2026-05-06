Phân tích Samsung Galaxy A37 5G: Hiệu năng đột phá phân khúc tầm trung với mức giá giảm sâu Samsung Galaxy A37 5G gây chú ý với chip Exynos 1480 mạnh mẽ, màn hình 1904 nits và chuẩn IP68. Hiện sản phẩm đã giảm tới 1,8 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Samsung Galaxy A37 5G là mẫu smartphone thế hệ mới vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 3/2026. Ngay sau khi ra mắt, mẫu điện thoại này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý khi các đại lý phân phối thực hiện điều chỉnh giá mạnh mẽ, đưa sản phẩm trở thành một trong những lựa chọn có tỷ lệ hiệu năng trên giá thành (P/P) tốt nhất hiện nay.

Cập nhật bảng giá Samsung Galaxy A37 5G mới nhất

Dưới đây là chi tiết mức giá niêm yết và giá bán thực tế tại các đại lý chính hãng (theo dữ liệu từ Websosanh.vn), cho thấy mức giảm đáng kể so với thời điểm công bố:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá đại lý (VND) Galaxy A37 6GB/128GB 10.289.000 8.499.000 Galaxy A37 8GB/128GB 10.789.000 8.999.000 Galaxy A37 8GB/256GB 11.489.000 9.999.000

Với mức giảm dao động từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng tùy phiên bản, Galaxy A37 5G hiện đang tiếp cận phân khúc tài chính của đại đa số người dùng Việt một cách dễ dàng hơn. Điều này đặt ra câu hỏi liệu những nâng cấp về kỹ thuật có đủ sức thuyết phục người dùng so với các đối thủ cùng tầm giá?

Galaxy A37 5G hiện đang được giảm giá (Ảnh: GSMArena).

Độ bền vượt trội với chuẩn IP68 và kính Gorilla Glass Victus+

Về mặt thiết kế, Samsung tiếp tục duy trì ngôn ngữ tối giản đặc trưng trên Galaxy A37 5G. Mặc dù ngoại hình không có sự thay đổi mang tính cách mạng so với thế hệ Galaxy A36, nhưng hãng đã tập trung nâng cấp mạnh mẽ vào chất lượng hoàn thiện và độ bền linh kiện.

Đáng chú ý nhất là việc nâng cấp khả năng kháng nước, kháng bụi lên chuẩn IP68 (thay vì IP67 như đời cũ), giúp máy có thể chịu đựng được các điều kiện môi trường khắc nghiệt hơn. Bên cạnh đó, việc trang bị kính cường lực Gorilla Glass Victus+ cho cả hai mặt trước và sau là một điểm cộng lớn, cung cấp khả năng chống trầy xước và va đập thường chỉ thấy trên các dòng flagship.

Máy sở hữu khung nhựa cao cấp với độ dày chỉ 7,4mm, kết hợp cùng các cạnh phẳng được bo cong tinh tế, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn. Mặt lưng mờ mịn không chỉ tạo vẻ sang trọng mà còn hạn chế tối đa việc bám dấu vân tay cho người dùng. Thiết kế này hỗ trợ đầy đủ các tiện ích hiện đại như vân tay quang học dưới màn hình, eSIM, NFC và kết nối WiFi 6.

Màn hình AMOLED 120Hz: Độ sáng tiệm cận dòng cao cấp

Màn hình luôn là thế mạnh của Samsung và Galaxy A37 5G không phải ngoại lệ. Thiết bị sở hữu tấm nền AMOLED 6,7 inch với độ phân giải 1080 x 2340 pixel. Điểm ấn tượng nhất nằm ở độ sáng hiển thị: trong điều kiện thực tế, độ sáng tối đa có thể đạt tới 1904 nit (tại 10% diện tích màn hình), tương đương với thông số của nhiều dòng smartphone cao cấp.

Màn hình hiển thị xuất sắc (Ảnh: GSMArena).

Tần số quét 120Hz có khả năng tự động tùy chỉnh theo nội dung hiển thị, giúp cân bằng giữa trải nghiệm mượt mà và việc tiết kiệm điện năng. Ngoài ra, việc hỗ trợ chuẩn Google Widevine L1 DRM cho phép người dùng thưởng thức các nội dung Netflix ở độ phân giải FullHD cao nhất với màu sắc trung thực và độ tương phản sâu.

Sức mạnh từ chip Exynos 1480: Cú nhảy vọt về hiệu năng

Trái tim của Galaxy A37 5G là bộ vi xử lý Exynos 1480 được sản xuất trên tiến trình 4nm hiện đại. Với cấu trúc 8 nhân và xung nhịp lên đến 2,75 GHz, đi kèm RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 3.1, máy cho thấy sức mạnh vượt trội so với cả người tiền nhiệm lẫn các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tiêu chí đánh giá Galaxy A37 5G Galaxy A36 5G Redmi Note 15 Pro 5G Geekbench 6 (Đơn/Đa nhân) 1137 / 3345 1007 / 2917 1045 / 2913 Antutu 10 (Tổng điểm) 697.795 613.492 652.862 3D Mark Wild Life Extreme 1035 912 1005

Dựa trên các bảng đo hiệu năng, Galaxy A37 5G không chỉ vượt qua Galaxy A36 mà còn đánh bại đối thủ nặng ký Redmi Note 15 Pro 5G ở hầu hết các chỉ số. Cấu hình này cho phép máy xử lý mượt mà từ các tác vụ văn phòng đến những tựa game đồ họa nặng. Đặc biệt, thiết bị chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện OneUI 8.5, hỗ trợ đầy đủ các tính năng Galaxy AI và cam kết cập nhật phần mềm lên tới 6 năm.

Hiệu năng mạnh mẽ ấn tượng (Ảnh: GSMArena).

Hệ thống camera 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS

Về khả năng nhiếp ảnh, Galaxy A37 5G trang bị bộ ba camera sau với cảm biến chính 50 MP (khẩu độ f/1.8). Sự xuất hiện của chống rung quang học OIS và lấy nét theo pha PDAF giúp cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng hoặc khi quay video chuyển động nhanh.

Camera chính: 50 MP, OIS, hỗ trợ quay video 4K.

50 MP, OIS, hỗ trợ quay video 4K. Camera góc siêu rộng: 8 MP, f/2.2.

8 MP, f/2.2. Camera cận cảnh (Macro): 5 MP, f/2.4.

5 MP, f/2.4. Camera trước: 12 MP, hỗ trợ quay video 4K.

Mặc dù camera góc rộng và macro chỉ dừng lại ở mức đủ dùng, nhưng camera chính lại thể hiện xuất sắc với khả năng tái tạo màu sắc chân thực và độ chi tiết cao. Khả năng quay video 4K đồng nhất trên cả camera trước và sau là một ưu điểm lớn cho những người dùng thường xuyên sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Ảnh chụp từ Galaxy A37 5G (Ảnh: GSMArena).

Thời lượng pin và công nghệ sạc nhanh 45W

Dù vẫn giữ mức dung lượng pin 5000 mAh như thế hệ trước, nhưng nhờ sự tối ưu của chip Exynos 1480 4nm, thời gian sử dụng thực tế của Galaxy A37 5G đã tăng lên đáng kể. Thử nghiệm từ GSMArena cho thấy máy đạt 13 giờ 49 phút sử dụng hỗn hợp, cao hơn khoảng 2 giờ so với phiên bản tiền nhiệm.

Một cải tiến quan trọng khác là công nghệ sạc nhanh 45W. Với công suất này, người dùng chỉ mất khoảng 1 giờ 12 phút để sạc đầy từ 0% đến 100%, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Pin đủ dùng và sạc nhanh tốt (Ảnh: GSMArena).

Nhìn chung, với sự kết hợp giữa mức giá đang giảm sâu và những nâng cấp kỹ thuật toàn diện từ màn hình, hiệu năng đến độ bền chuẩn IP68, Samsung Galaxy A37 5G đang khẳng định vị thế là một trong những smartphone tầm trung đáng mua nhất năm 2026. Chính sách hỗ trợ phần mềm 6 năm càng làm tăng thêm giá trị sử dụng lâu dài cho người dùng Việt.