Phân tích Snapdragon 8 Elite Gen 6 và bản Pro: Khác biệt chiến lược trên tiến trình 2nm

Bảo Long16/04/2026 12:04

Thế hệ vi xử lý cao cấp tiếp theo của Qualcomm sẽ bao gồm hai phiên bản với sự khác biệt rõ rệt về kiến trúc GPU, bộ nhớ đệm và khả năng hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR6 mới nhất.

Qualcomm được cho là đang phát triển hai hệ thống trên chip (SoC) cao cấp mới nhằm định hình lại hiệu năng trên các thiết bị di động trong tương lai. Theo dữ liệu từ leaker Digital Chat Station, hai dòng chip này có tên gọi dự kiến là Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, sở hữu những đặc tính kỹ thuật riêng biệt để phục vụ các phân khúc flagship khác nhau.

Kiến trúc và tiến trình sản xuất 2nm của TSMC

Điểm nhấn quan trọng nhất của cả hai biến thể là việc sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến từ TSMC. Snapdragon 8 Elite Gen 6 (mã hiệu SM8950) dự kiến sử dụng kiến trúc CPU Oryon thế hệ mới với bố cục nhân 2+3+3. Cấu trúc này kết hợp cùng bộ nhớ đệm L2 dùng chung dung lượng 16MB, hướng tới sự cân bằng tối ưu giữa hiệu năng xử lý và khả năng tiết kiệm năng lượng.

Qualcomm chia sẻ thông tin về Snapdragon 8 Elite Gen 6

Thông số kỹ thuật phiên bản tiêu chuẩn

Phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 6 tiêu chuẩn tập trung vào tính ổn định và kiểm soát chi phí cho các dòng flagship phổ thông. Vi xử lý này tích hợp GPU Adreno 845 với cấu trúc sáu lớp, đi kèm 12MB GMEM và 6MB bộ nhớ đệm hệ thống. Thiết bị sử dụng chip này sẽ hỗ trợ chuẩn RAM LPDDR5X và bộ nhớ lưu trữ UFS 5.0, đảm bảo tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Các chipset cao cấp mới của Qualcomm sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: Sức mạnh tối đa cho dòng Ultra

Biến thể Pro (mã hiệu SM8975) được thiết kế dành riêng cho các dòng smartphone cao cấp nhất. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng hỗ trợ RAM LPDDR6, chuẩn bộ nhớ thế hệ mới mang lại băng thông vượt trội. Ngoài ra, bản Pro sẽ được trang bị GPU Adreno 850 mạnh mẽ hơn và cấu hình bộ nhớ đệm mở rộng hơn so với bản tiêu chuẩn.

Thông sốSnapdragon 8 Elite Gen 6Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
Mã hiệuSM8950SM8975
Tiến trình2nm TSMC2nm TSMC
GPUAdreno 845Adreno 850
Hỗ trợ RAMLPDDR5XLPDDR6
Xung nhịp tối đaĐang cập nhậtDự kiến 6GHz

Dù xung nhịp tối đa có thể đạt tới mức 6GHz, các nguồn tin cho rằng hiệu năng CPU trên biến thể Pro có thể chỉ cải thiện dưới 20% so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, sự phân hóa này cho thấy chiến lược rõ ràng của Qualcomm: bản tiêu chuẩn hướng đến hiệu quả năng lượng cho đa số người dùng, trong khi bản Pro tập trung vào hiệu năng thuần túy và các tác vụ đồ họa nặng trên các dòng máy Ultra.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sẽ được sử dụng cho các flagship Ultra
