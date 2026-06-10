Phân tích thông số OPPO K15: Pin 8000mAh và màn hình 1.5K định hình lại phân khúc tầm trung OPPO K15 vừa lộ diện trên cơ quan chứng nhận TENAA với dung lượng pin 8000mAh vượt trội, kết hợp màn hình AMOLED 1.5K và hệ thống camera 50MP đồng nhất.

Một mẫu điện thoại mới của OPPO với số model PYD110 vừa chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu của cơ quan chứng nhận TENAA (Trung Quốc). Dựa trên các thông tin từ giới công nghệ, thiết bị này nhiều khả năng sẽ ra mắt dưới tên gọi OPPO K15, bổ sung vào dòng sản phẩm K15 series đã có sự góp mặt của phiên bản Pro và Pro+ từ đầu năm nay.

Cấu hình kỹ thuật và đặc điểm thiết kế của OPPO K15

Theo dữ liệu từ cơ quan chức năng, OPPO K15 được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6.59 inch với độ phân giải 1.256 x 2.760 pixel (thường được gọi là chuẩn 1.5K). Việc sử dụng tấm nền AMOLED cho phép thiết bị tích hợp cảm biến vân tay quang học dưới màn hình, đồng thời hỗ trợ tính năng nhận diện khuôn mặt để tăng cường bảo mật.

Thiết kế OPPO K15 được tiết lộ trên chứng nhận TENAA

Về mặt vật lý, máy có kích thước tổng thể là 158.3 x 75.13 x 8.27mm và trọng lượng khoảng 205 gram. Mặc dù trọng lượng này nhỉnh hơn đôi chút so với mặt bằng chung các thiết bị cùng phân khúc, nhưng đây là thông số hợp lý khi xem xét đến viên pin dung lượng lớn được tích hợp bên trong.

Điểm nhấn từ viên pin dung lượng 8000mAh

Thông số gây chú ý nhất trên OPPO K15 chính là dung lượng pin. Theo chứng nhận TENAA, máy sở hữu viên pin có dung lượng định mức (rated) là 7.755mAh. Khi quy đổi ra dung lượng thương mại thường thấy trên bao bì, con số này sẽ đạt mức xấp xỉ 8.000mAh.

Mẫu điện thoại tầm trung tiếp theo của OPPO sẽ có dung lượng pin ấn tượng

Đây được xem là bước đột phá lớn trong phân khúc tầm trung, nơi các thiết bị thường chỉ dừng lại ở mức 5.000mAh đến 6.000mAh. Với mức pin này, OPPO K15 hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng vượt trội, đáp ứng nhu cầu cường độ cao trong nhiều ngày liên tục.

Hiệu năng phần cứng và hệ thống camera 50MP

Về khả năng xử lý, OPPO K15 sử dụng bộ vi xử lý tám nhân có tốc độ xung nhịp 2.5GHz. Thiết bị cung cấp các tùy chọn bộ nhớ đa dạng với dung lượng RAM 8GB hoặc 12GB, đi kèm bộ nhớ lưu trữ nội bộ 256GB hoặc 512GB. Cấu hình này cho thấy máy được tối ưu để xử lý mượt mà các tác vụ đa nhiệm và lưu trữ dữ liệu lớn.

OPPO K15 có hệ thống camera kép 50MP chất lượng cao

Hệ thống camera trên OPPO K15 cũng là một điểm cộng lớn với sự đồng nhất về độ phân giải:

Camera sau: Hệ thống camera kép với hai cảm biến cùng đạt độ phân giải 50MP.

Hệ thống camera kép với hai cảm biến cùng đạt độ phân giải 50MP. Camera trước: Cảm biến selfie đạt mức 50MP, hỗ trợ tốt cho nhu cầu chụp ảnh chân dung và quay video chất lượng cao.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO K15

Thông số Chi tiết Màn hình 6.59 inch AMOLED, độ phân giải 1.5K Vi xử lý 8 nhân, xung nhịp 2.5GHz RAM/ROM 8GB/12GB RAM - 256GB/512GB ROM Camera sau Kép 50MP + 50MP Camera trước 50MP Dung lượng Pin 8.000mAh (dung lượng công bố) Kích thước/Nặng 158.3 x 75.13 x 8.27mm / 205g

Ngoài ra, OPPO K15 vẫn duy trì các kết nối cơ bản bao gồm cổng hồng ngoại điều khiển từ xa, Bluetooth và cổng sạc USB-C hiện đại. Hình ảnh thực tế cho thấy thiết bị có thiết kế tối giản và không đi kèm hệ thống quạt tản nhiệt tích hợp như trên các phiên bản Pro cao cấp hơn.