Phân tích Xiaomi Watch 5: Sự kết hợp giữa kiến trúc chip kép và công nghệ pin Silicon-Carbon Xiaomi Watch 5 gây ấn tượng với cấu hình chip Snapdragon W5 Gen 1, hệ điều hành Wear OS và cảm biến EMG nhận diện cử chỉ thông minh, đi kèm thời lượng pin bền bỉ tới 18 ngày.

Xiaomi Watch 5 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam, định vị là mẫu smartwatch cao cấp với sự nâng cấp toàn diện về vật liệu chế tác và hiệu năng xử lý. Với mức giá niêm yết 8,99 triệu đồng, thiết bị này không chỉ tập trung vào thẩm mỹ cổ điển mà còn tích hợp những công nghệ phần cứng tiên tiến nhất hiện nay trong thế giới đồng hồ thông minh.

Thiết kế cổ điển từ thép 316L và kính Sapphire Mohs 9

Thay vì chạy theo xu hướng hiện đại hóa quá mức, Xiaomi Watch 5 giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế tròn cổ điển nhưng được gia công bằng vật liệu cao cấp. Khung viền bezel sử dụng thép không gỉ 316L rèn nguyên khối, xử lý qua công nghệ CNC tinh xảo để đạt độ mịn và bền bỉ tối đa. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở việc trang bị kính Sapphire cho cả mặt trước và nắp cảm biến nhịp tim ở mặt sau.

Với độ cứng Mohs đạt cấp độ 9, mặt kính này có khả năng chống trầy xước và va đập chỉ sau kim cương, giúp thiết bị duy trì vẻ ngoài như mới sau thời gian dài sử dụng. Hệ thống điều khiển vật lý bao gồm một phím bấm và một núm xoay vặn được chế tác tỉ mỉ, hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng ngay cả khi đeo găng tay hoặc tay ướt.

Đồng hồ Xiaomi Watch 5 sử dụng thiết kế cổ điển kết hợp gia công cao cấp (Ảnh: Xiaomi).

Màn hình AMOLED 1500 nits và kiến trúc chip kép mạnh mẽ

Xiaomi Watch 5 sở hữu màn hình AMOLED kích thước 1.54 inch, độ phân giải 480 x 480 pixel với mật độ điểm ảnh 312 PPI. Đặc biệt, độ sáng tối đa của màn hình lên tới 1500 nits nhờ công nghệ HBM, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Viền màn hình được tối ưu chỉ còn 2.6 mm, mang lại tỷ lệ hiển thị tối ưu và cảm giác vuốt chạm mượt mà nhờ tần số quét 60Hz.

Về nội lực, thiết bị sử dụng cấu trúc chip kép tiên tiến: chip chính Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (tiến trình 4nm) đảm nhiệm các tác vụ nặng và bộ xử lý BES2800BP (6nm) để tối ưu hóa năng lượng cho các tác vụ nền. Hệ điều hành Wear OS by Google kết hợp cùng RAM 2GB và bộ nhớ trong 32GB giúp máy vận hành trơn tru các ứng dụng từ Google Play, Google Wallet hay Google Gemini.

Mặt đồng hồ lớn cùng khả năng hiển thị ấn tượng (Ảnh: Xiaomi).

Hệ thống cảm biến sức khỏe và định vị GNSS băng tần kép

Xiaomi trang bị cho Watch 5 cảm biến PPG thế hệ mới phối hợp cùng công nghệ 4 đèn LED + 4PD, tăng cường độ chính xác khi đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và điện tâm đồ (ECG). Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ theo dõi giấc ngủ, mức độ stress và chu kỳ kinh nguyện. Dữ liệu có thể đồng bộ hóa đa nền tảng qua ứng dụng Mi Fitness và Health Connect.

Đối với người dùng yêu thích thể thao, hệ thống định vị đa vệ tinh (Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS) và GPS băng tần kép đảm bảo khả năng vẽ lại lộ trình chính xác trong mọi điều kiện địa hình. Với hơn 150 chế độ luyện tập và khả năng hiển thị bản đồ trực tiếp trên cổ tay, người dùng có thể tập luyện độc lập mà không cần mang theo điện thoại.

Khả năng theo dõi sức khỏe và tập luyện toàn diện (Ảnh: Xiaomi).

Đột phá với cảm biến EMG và pin Silicon-Carbon 930mAh

Một trong những tính năng độc đáo nhất trên Xiaomi Watch 5 là khả năng nhận diện cử chỉ thông qua cảm biến EMG. Người dùng có thể thực hiện các thao tác như chụm ngón tay, lắc hoặc xoa cổ tay để từ chối cuộc gọi, chụp ảnh từ xa hoặc tạm dừng báo thức. Đây là giải pháp hữu ích khi người dùng đang nấu ăn hoặc tập luyện không tiện chạm vào màn hình.

Về thời lượng pin, thiết bị sử dụng viên pin dung lượng lớn 930mAh với công nghệ Silicon-Carbon. Công nghệ này cho phép nén dung lượng cao hơn trong một kích thước nhỏ gọn. Xiaomi Watch 5 có thể duy trì hoạt động lên đến 18 ngày ở chế độ tiết kiệm pin hoặc 6 ngày ở chế độ thông minh. Thời gian sạc đầy chỉ mất khoảng 90 phút thông qua dock sạc từ tính.

Đồng hồ tích hợp khả năng nhận diện cử chỉ thông minh (Ảnh: Xiaomi).

Thông số kỹ thuật cơ bản của Xiaomi Watch 5

Thông số Chi tiết Chip xử lý Snapdragon W5 Gen 1 & BES2800BP Màn hình 1.54 inch AMOLED, 1500 nits, 60Hz Bộ nhớ 2GB RAM + 32GB ROM Pin 930mAh Silicon-Carbon (Lên đến 18 ngày) Hệ điều hành Wear OS by Google Vật liệu Thép không gỉ 316L, Kính Sapphire

Tổng kết lại, Xiaomi Watch 5 là sự lựa chọn sáng giá trong phân khúc smartwatch cao cấp nhờ sự cân bằng giữa thiết kế sang trọng, hiệu năng mạnh mẽ từ chip Qualcomm và những tính năng phần mềm thông minh từ hệ sinh thái Google.