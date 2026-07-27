Phản ứng của Hoa hậu Thanh Thủy khi vô tình làm rách chiếc váy 21 triệu đồng Xuất hiện tại buổi casting thời trang, Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với phản ứng tinh tế khi vô tình làm rách chiếc váy ren trị giá 21 triệu đồng.

Xuất hiện với vai trò giám khảo tại một buổi casting thời trang, Hoa hậu Thanh Thủy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ diện mạo rạng rỡ và phong cách thanh lịch. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ khi cô vô tình làm rách chiếc váy thiết kế đắt giá cùng phản ứng ứng xử ngay sau đó mới là điều thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng.

Sự cố hậu trường và phản ứng ứng xử nhận nhiều thiện cảm

Tham dự sự kiện, Miss International 2024 lựa chọn thiết kế váy ren tông màu trắng nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp nữ tính và cuốn hút. Nụ cười tươi tắn cùng phong cách chỉn chu của người đẹp 24 tuổi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Hoa hậu Thanh Thủy làm giám khảo casting người mẫu cho đêm diễn thời trang.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc trò chuyện phía sau hậu trường, Thanh Thủy bất ngờ phát hiện và tiết lộ chiếc váy cô đang mặc đã bị rách do một sơ suất nhỏ. Ngay sau đó, nhà thiết kế trang phục cho biết bộ váy này có trị giá 21 triệu đồng. Nghe đến con số này, Thanh Thủy lập tức tỏ ra bối rối và chủ động lên tiếng xin lỗi nhà thiết kế vì sự bất cẩn của mình.

Biểu cảm ngại ngùng nhưng chân thành của Thanh Thủy khiến những người có mặt tại hiện trường không khỏi bật cười. Nhà thiết kế cũng giữ thái độ vui vẻ, coi đây là một tai nạn nghề nghiệp nhỏ và không tạo áp lực cho người đẹp. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này sau đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, nhận về nhiều phản hồi tích cực nhờ thái độ nhận lỗi thẳng thắn, không né tránh của nàng hậu.

Hoa hậu Thanh Thủy làm rách váy 21 triệu. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok @lifestyle)

Sức hút bền bỉ của Miss International 2024

Sau khi khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và đăng quang Miss International 2024, Thanh Thủy ngày càng khẳng định vị thế trong làng giải trí. Thành công từ đấu trường nhan sắc quốc tế mở ra cho cô nhiều cơ hội tham gia các hoạt động thời trang, quảng bá văn hóa và sự kiện lớn.

Dù có lịch trình làm việc bận rộn với vai trò đại sứ thương hiệu và người mẫu sàn diễn, Thanh Thủy vẫn duy trì lối sống giản dị. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường gần gũi như đi cà phê, tập luyện hay dành thời gian cho gia đình, giúp cô giữ vững lượng người hâm mộ đông đảo.

Hoa hậu Thanh Thủy được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Trong lĩnh vực thời trang, Thanh Thủy được đánh giá ngày càng trưởng thành khi liên tục thử sức với nhiều phong cách đa dạng. Sự tiến bộ về thần thái và kỹ năng trình diễn giúp người đẹp trở thành gương mặt đắt show, được nhiều nhà thiết kế và thương hiệu ưu ái lựa chọn.