Pháp 0-2 Tây Ban Nha: Sai lầm chiến thuật khiến Les Bleus dừng bước tại World Cup 2026 Thất bại của tuyển Pháp trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 phơi bày sự bế tắc của Didier Deschamps. Với xG chỉ 0,3, Mbappe và đồng đội hoàn toàn bị chia cắt.

Tuyển Pháp không thua vì thiếu ngôi sao, mà vì Didier Deschamps đã đánh mất lợi thế lớn nhất của mình: khả năng đọc trận đấu và phản ứng linh hoạt. Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại Dallas (Mỹ) rạng sáng 15/7 không đơn thuần là một ngày thi đấu dưới sức, mà là sự sụp đổ mang tính hệ thống của đội bóng từng hai lần liên tiếp vào chung kết World Cup.

Sai lầm từ hệ thống pressing

Sau trận đấu, Kylian Mbappe đã thẳng thắn thừa nhận lỗ hổng trong cách tiếp cận của "Les Bleus". Tiền đạo này cho biết tuyển Pháp đã mắc sai lầm ngay từ cách tổ chức vây ráp đối phương: "Chúng tôi pressing ba người trước hai cầu thủ của họ. Đó là sai lầm. Trước Tây Ban Nha, lẽ ra chúng tôi phải pressing một kèm một".

Chính sự thiếu đồng bộ này đã khiến hàng công gồm Mbappe, Ousmane Dembele và Bradley Barcola trở nên lạc nhịp với tuyến giữa. Khi lớp pressing đầu tiên bị vượt qua dễ dàng, những bộ não bên phía Tây Ban Nha như Rodri, Fabian Ruiz và Dani Olmo có quá nhiều khoảng trống để điều tiết nhịp độ. Thay vì bóp nghẹt đối thủ như phong cách thường thấy, tuyển Pháp để Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Sự lép vế của tuyến giữa Pháp được thể hiện rõ qua các con số thống kê. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Pháp chỉ đạt mức 0,3 – một con số cực thấp phản ánh sự bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Tây Ban Nha đã mở tỷ số 1-0 nhờ công của Mikel Oyarzabal trên chấm phạt đền, trước khi Pedro Porro ấn định chiến thắng 2-0 bằng một pha dứt điểm quyết đoán.

Sự chậm chạp của Didier Deschamps

Điều khiến người hâm mộ Pháp lo lắng nhất chính là sự thiếu quyết đoán của HLV Didier Deschamps. Khác với hình ảnh một chiến lược gia táo bạo từng thay người ngay trong hiệp một trận chung kết World Cup 2022, Deschamps tại Dallas lại tỏ ra thụ động. Ông thực hiện các thay đổi về nhân sự nhưng lại giữ nguyên cấu trúc vận hành vốn đã bị đối phương bắt bài.

Các điều chỉnh chiến thuật thực sự chỉ xuất hiện khi đồng hồ đã trôi về những phút cuối, thời điểm mà tinh thần và thể lực của các cầu thủ Pháp đã chạm đáy. Deschamps dường như kỳ vọng vào khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của các ngôi sao hơn là việc chủ động thay đổi hệ thống để thoát khỏi sự áp đặt của Tây Ban Nha.

Trong buổi họp báo sau trận, thuyền trưởng tuyển Pháp thừa nhận: "Chúng tôi thiếu sự chính xác trong các pha xử lý và không duy trì được nguồn năng lượng cần thiết. Tây Ban Nha đọc tình huống rất tốt, liên tục cắt các đường chuyền và phá vỡ những pha phối hợp của chúng tôi".

Thất bại này không xóa nhòa những vinh quang mà Deschamps mang lại trong hơn một thập kỷ qua, nhưng nó đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng thích nghi của ông trước những tư duy chiến thuật hiện đại. Tây Ban Nha xứng đáng giành vé vào chung kết, trong khi tuyển Pháp sẽ phải nhìn lại mình sau một trận đấu mà họ thua cả về con người lẫn trí tuệ trên băng ghế huấn luyện.