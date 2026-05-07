Pháp 1-0 Paraguay: Bản lĩnh Kylian Mbappe và tấm vé tứ kết nhọc nhằn tại Philadelphia Bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe đã giúp tuyển Pháp khuất phục hàng phòng ngự kiên cường của Paraguay, chính thức ghi tên vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Trong một buổi chiều oi ả tại Philadelphia, tuyển Pháp đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở trước khi bản lĩnh của ngôi sao số một Kylian Mbappe lên tiếng đúng lúc. Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Paraguay không chỉ giúp "Les Bleus" đi tiếp mà còn là bài kiểm tra thực sự về sự kiên nhẫn và khả năng xuyên phá những khối phòng ngự lùi sâu.

Kylian Mbappe ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Pháp đi tiếp. Ảnh: Getty Images

Sự bế tắc trước "khối bê tông" Nam Mỹ

Bước vào vòng 1/16 với tư cách ứng cử viên hàng đầu, đoàn quân của HLV Didier Deschamps nhanh chóng áp đặt thế trận. Thống kê chỉ ra rằng trong 10 phút đầu tiên, Pháp kiểm soát bóng lên tới gần 90%. Tuy nhiên, quyền kiểm soát bóng vượt trội không đồng nghĩa với cơ hội rõ rệt.

Paraguay, dưới sự chỉ đạo của Gustavo Alfaro, đã thiết lập một hệ thống 5-4-1 cực kỳ kỷ luật. Họ chấp nhận nhường toàn bộ khu trung tuyến, thu mình trong khu vực 16m50 và sẵn sàng thực hiện những pha va chạm quyết liệt để bẻ gãy nhịp độ của đối thủ. Trong hiệp một, tuyển Pháp thực hiện tới 20 quả tạt nhưng không có bất kỳ cú sút trúng đích nào về phía khung thành Orlando Gill – một con số đáng báo động đối với hàng công đắt giá nhất thế giới.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn

Bước ngoặt từ VAR và khoảnh khắc lịch sử của Mbappe

Sự thay đổi người mang tên Desire Doue ở hiệp hai đã mang lại luồng gió mới cho hành lang cánh của Pháp. Phút 65, chính cầu thủ này đã thực hiện pha đột phá dũng mãnh khiến Gomez bên phía Paraguay phạm lỗi. Sau khi tham khảo kỹ tín hiệu từ phòng VAR và trực tiếp xem lại băng hình, trọng tài Ilgiz Tantashev đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Đứng trước áp lực khổng lồ, Kylian Mbappe một lần nữa chứng minh tại sao anh là thủ quân của đội bóng áo lam. Cú dứt điểm lạnh lùng ở phút 70 không chỉ khai thông thế bế tắc mà còn đưa tiền đạo sinh năm 1998 trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các vòng đấu loại trực tiếp trong lịch sử World Cup với 11 pha lập công.

Tuyển Pháp chính thức giành vé đi tiếp vào tứ kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Thông số chuyên môn và lộ trình tiếp theo

Dù giành chiến thắng, màn trình diễn của Pháp vẫn để lại nhiều dấu hỏi về khả năng tận dụng cơ hội. Ngược lại, Paraguay rời giải với sự tiếc nuối dù họ đã thành công trong việc phong tỏa các mũi nhọn của đối phương trong phần lớn thời gian trận đấu. Đáng chú ý, đại diện Nam Mỹ kết thúc trận đấu mà không có nổi một cú sút trúng đích nào về phía Mike Maignan.

Thông số Pháp Paraguay Tỷ số 1 0 Kiểm soát bóng 72% 28% Sút trúng đích 4 0 Phạt góc 8 2

Vượt qua thử thách tại Philadelphia, tuyển Pháp sẽ di chuyển đến Boston để chuẩn bị cho trận tứ kết đối đầu với Morocco. Đối thủ tiếp theo của họ vừa gây bất ngờ lớn khi đánh bại chủ nhà Canada với tỷ số 3-0. Đây hứa hẹn sẽ là một thử thách khó khăn khác cho tham vọng bảo vệ ngôi vị á quân của thầy trò Deschamps.