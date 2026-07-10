Pháp 2-0 Morocco: Bản lĩnh nhà vua và giới hạn của sự kỷ luật tại World Cup 2026 Dù kiểm soát bóng 52%, Morocco vẫn gục ngã trước tuyển Pháp giàu kinh nghiệm. Kylian Mbappe và Ousmane Dembele tỏa sáng đưa Les Bleus vào bán kết World Cup 2026.

Trong bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa một hiện tượng và một nhà vô địch thường được định đoạt bởi khả năng tận dụng khoảnh khắc. Rạng sáng 10/7, tại tứ kết World Cup 2026, tuyển Pháp đã chứng minh tại sao họ là ứng viên hàng đầu cho ngai vàng bằng chiến thắng 2-0 trước Morocco, dù đối thủ Bắc Phi đã có một trận đấu không hề tồi về mặt thế trận.

Sự lạnh lùng của những ngôi sao

Trận đấu bắt đầu với sự thận trọng từ cả hai phía, nhưng tuyển Pháp chỉ cần một khoảnh khắc lơ là của hàng thủ đối phương để tạo nên khác biệt. Kylian Mbappe, trong một ngày không cần quá bùng nổ, vẫn biết cách để lại dấu ấn bằng cú cứa lòng đẳng cấp mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp đoàn quân của HLV Didier Deschamps làm chủ hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Pháp mở tỷ số 1-0 trước Morocco

Cựu HLV Morocco, Philippe Troussier, nhận định rằng thất bại của đại diện châu Phi không đến từ sự chênh lệch quá lớn về lối chơi, mà nằm ở khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm quan trọng nhất. Morocco vẫn duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ và tính tổ chức cao, nhưng chỉ phòng ngự tốt là chưa đủ để đánh bại nhà đương kim á quân thế giới.

Nghịch lý kiểm soát bóng

Thống kê sau trận chỉ ra Morocco cầm bóng tới 52%, một con số ấn tượng trước đối thủ mạnh như Pháp. Tuy nhiên, quyền kiểm soát bóng không đồng nghĩa với quyền kiểm soát trận đấu. Những pha lên bóng của Morocco thường thiếu tốc độ ở đoạn cuối và hiếm khi đặt hàng thủ Pháp vào trạng thái phải chống đỡ liên tục.

HLV Troussier cho rằng Morocco đã thiếu đi sự táo bạo cần thiết: "Họ thiếu sự sắc bén trong tấn công, thiếu những pha đột phá và không tạo ra đủ sức ép. Có lẽ sức nặng của một trận tứ kết World Cup đã ảnh hưởng đến tâm lý, khiến đội bóng lựa chọn cách tiếp cận thận trọng thay vì mạo hiểm".

Đẳng cấp được khẳng định

Ngược lại với sự bế tắc của đối thủ, Pháp chơi thứ bóng đá đầy tính toán. Họ không cần duy trì sức ép liên tục nhưng luôn tiềm ẩn hiểm họa trong các tình huống chuyển trạng thái. Mỗi khi có cơ hội, các ngôi sao áo lam đều chứng minh chất lượng cá nhân vượt trội của mình.

Chiến thắng được ấn định khi Ousmane Dembele dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt lên 2-0. Đây là đặc điểm của một đội bóng lớn: họ không nhất thiết phải chơi hay nhất ở mọi thời điểm, nhưng luôn biết cách giải quyết trận đấu khi cơ hội xuất hiện. Trong khi Morocco loay hoay tìm đường vào khung thành, Pháp lại tỏ ra lạnh lùng ở cả hai đầu sân.

Hành trình của Morocco tại World Cup 2026 khép lại với nhiều sự tiếc nuối nhưng cũng đầy tự hào. Họ đã vươn lên trở thành đối thủ khiến các nền bóng đá hàng đầu châu Âu phải dè chừng. Tuy nhiên, thất bại này là lời nhắc nhở rằng để chinh phục nhóm tinh hoa của bóng đá thế giới, sự kỷ luật thôi là chưa đủ, họ cần thêm sự sắc bén và bản lĩnh định đoạt ở những khoảnh khắc sinh tử.