Pháp 2-0 Morocco: Đẳng cấp Mbappe và tấm vé bán kết World Cup 2026 Vượt qua áp lực sau quả phạt đền hỏng ăn, Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ cùng Ousmane Dembele để giúp tuyển Pháp đánh bại Morocco, khẳng định vị thế của nhà đương kim Á quân thế giới.

Trận tứ kết World Cup 2026 tại Boston đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho đội tuyển Pháp trước Morocco. Dù gặp không ít khó khăn trước lối chơi kiên cường của đại diện châu Phi, bản lĩnh của những ngôi sao hàng đầu như Kylian Mbappe và Ousmane Dembele đã giúp "Gà trống Gaulois" ghi tên mình vào vòng bốn đội mạnh nhất thế giới.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn

Sức ép nghẹt thở và bước ngoặt từ chấm phạt đền

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã tràn lên tấn công, áp đặt thế trận một chiều. Sự cơ động của hàng tiền vệ giúp Pháp liên tục tạo ra các tình huống hãm thành nguy hiểm. Phút 25, cơ hội mở tỷ số rõ rệt nhất đã đến khi Noussair Mazraoui phạm lỗi với Kylian Mbappe trong vòng cấm sau một pha phối hợp sắc nét.

Tuy nhiên, sự kịch tính được đẩy lên cao trào khi trên chấm 11m, Mbappe lại không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Yassine Bounou. Việc VAR kiểm tra lại tình huống quá lâu dường như đã làm nguội đi sự hưng phấn của siêu sao đang khoác áo Real Madrid, khiến cú dứt điểm của anh thiếu đi sự quyết đoán thường thấy.

Kylian Mbappe tỏa sáng sau khi đá hỏng phạt đền. Ảnh: Getty Images

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến sự kiên cường của Morocco. "Những chú sư tử Atlas" tổ chức phòng ngự lùi sâu, bịt kín mọi kẽ hở khiến các chân sút áo lam bế tắc. Thậm chí, nếu may mắn hơn, Lucas Digne đã có thể mở tỷ số cho Pháp ở cuối hiệp một nếu cú sút xa của anh không đưa bóng tìm đến đúng xà ngang.

Đẳng cấp ngôi sao lên tiếng đúng lúc

Bước sang hiệp hai, Morocco nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội phản công. Tuy nhiên, khi đối phương bắt đầu dâng cao cũng là lúc khoảng trống lộ ra cho các siêu sao của Pháp khai thác. Phút 60, nhận đường chuyền từ tài năng trẻ Desire Doue, Kylian Mbappe thực hiện pha xử lý tinh tế loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tung lưới Bounou, khai thông thế bế tắc.

Bàn thắng này không chỉ giải tỏa tâm lý cho Mbappe mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng khi đây là pha lập công thứ 20 của anh tại các kỳ World Cup trong sự nghiệp. Chỉ 6 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi. Tận dụng khoảng trống do chính Mbappe tạo ra, Ousmane Dembele tung cú sút chìm hiểm hóc ấn định tỷ số 2-0.

Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt cho tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images

Trong những phút cuối, Morocco thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự nhưng sự thiếu vắng của các trụ cột như Ismael Saibari do chấn thương đã khiến sức tấn công của họ suy giảm rõ rệt. Ngược lại, Pháp thi đấu đầy bản lĩnh với sự góp mặt của các nhân tố trẻ như Malo Gusto hay Warren Zaire-Emery để bảo toàn thành quả.

Thông số trận đấu Pháp vs Morocco

Thông số Pháp Morocco Tỷ số 2 0 Ghi bàn Mbappe (60'), Dembele (66') - Thẻ vàng 0 1 Kết quả Vào bán kết Bị loại

Chiến thắng này đưa thầy trò Didier Deschamps tiến thêm một bước dài trên hành trình bảo vệ vị thế của mình tại đấu trường thế giới. Với Morocco, dù phải dừng bước tại tứ kết, hành trình quả cảm của họ tại giải đấu năm nay vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi từ người hâm mộ bóng đá toàn cầu.