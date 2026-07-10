Pháp 2-0 Morocco: Khi sự thực dụng lên ngôi và Kylian Mbappe khẳng định đẳng cấp Vượt qua Morocco với tỷ số 2-0, tuyển Pháp tiến thẳng vào bán kết World Cup 2026. Sự chênh lệch về chỉ số xG (3.04 so với 0.14) cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Màn đối đầu giữa Pháp và Morocco tại tứ kết World Cup 2026 không chỉ đơn thuần là một cuộc đọ sức về kỹ thuật. Đây còn là bài học về sự thực dụng và đẳng cấp của một đội bóng lớn. Dù kết quả 2-0 chung cuộc phản ánh sự áp đảo của "Gà trống Gaulois", nhưng đi sâu vào diễn biến, người hâm mộ mới thấy rõ sự khác biệt giữa một đội bóng chơi hay và một đội bóng biết cách giành chiến thắng.

Kylian Mbappe tỏa sáng giúp tuyển Pháp đánh bại Morocco. Ảnh: Getty Images

Sự áp đảo tuyệt đối về hiệu suất tấn công

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là sự chênh lệch khủng khiếp về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Morocco sở hữu tới 51% thời lượng kiểm soát bóng, nhưng quyền chủ động đó hoàn toàn "vô hại" khi chỉ số xG của đại diện châu Phi chỉ đạt mức khiêm tốn 0.14.

Ngược lại, tuyển Pháp đạt tới 3.04 xG, cho thấy chất lượng các cơ hội mà họ tạo ra cao gấp 21 lần đối thủ. Điều này minh chứng cho chiến thuật phòng ngự chủ động đầy toan tính của huấn luyện viên Didier Deschamps. "Les Bleus" sẵn sàng nhường thế trận nhưng phong tỏa mọi ngả đường vào vòng cấm, khiến Morocco chỉ có thể quẩn quanh ở khu vực giữa sân và kết thúc bằng những cú sút xa cầu may.

Khoảnh khắc thiên tài của Kylian Mbappe

Kylian Mbappe một lần nữa chứng minh tại sao anh là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Dù phải chịu áp lực tâm lý nặng nề sau khi hỏng quả phạt đền ở phút thứ 28 và phải chờ đợi quyết định từ VAR hơn 3 phút, siêu sao này vẫn bùng nổ mạnh mẽ trong hiệp hai.

Những ngôi sao của tuyển Pháp đã tỏa sáng đúng lúc. Ảnh: Getty Images

Bàn mở tỷ số ở phút thứ 60 là một khoảnh khắc thiên tài: từ một tình huống có xG cực thấp (chỉ 0.05), Mbappe đã thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc nâng chỉ số xGOT (bàn thắng kỳ vọng sau cú sút) lên mức 0.58. Sự sắc bén này, kết hợp với đường kiến tạo cho Ousmane Dembele chỉ 6 phút sau đó, đã hoàn toàn đánh sập ý chí chiến đấu của đối thủ.

Việc ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid trở thành cầu thủ duy nhất ghi dấu giày vào hơn 10 bàn thắng tại hai kỳ World Cup khác nhau không chỉ là một kỷ lục, mà còn là biểu tượng của sự ổn định ở trình độ cao nhất.

Hệ thống phòng ngự chặt chẽ và chiều sâu đội hình

Thắng lợi của tuyển Pháp còn mang dấu ấn đậm nét của hàng thủ. Bộ đôi trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba đã thiết lập một vùng an toàn tuyệt đối trước khung thành của thủ môn Mike Maignan. Ngôi sao sáng tạo nhất bên phía Morocco là Brahim Diaz hoàn toàn bị cô lập và phải rời sân trong sự bất lực.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, chiều sâu đội hình của Pháp tiếp tục lên tiếng. Những sự thay đổi người chiến thuật như Malo Gusto hay Warren Zaire-Emery không chỉ giúp bảo toàn tỷ số mà còn duy trì cường độ thi đấu khiến Morocco không có bất kỳ cơ hội nào để vùng lên. Với sự thực dụng lạnh lùng này, đoàn quân của Didier Deschamps đang tiến bước vững chắc trên hành trình bảo vệ ngôi vương.