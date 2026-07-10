Pháp 2-0 Morocco: Ousmane Dembele rực sáng đưa Les Bleus vào bán kết World Cup 2026 Đánh bại Morocco 2-0 tại Boston, đội tuyển Pháp chính thức vào bán kết World Cup 2026. Ousmane Dembele tỏa sáng rực rỡ trong ngày Les Bleus khẳng định vị thế ứng viên.

Trận tứ kết World Cup 2026 tại Sân vận động Boston đã khép lại với kịch bản khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim Á quân thế giới. Phút 61, từ một tình huống phối hợp sắc nét ở trung lộ, Ousmane Dembele tung cú sút chìm đầy khó chịu, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Pháp trước Morocco, chính thức đưa đoàn quân của Didier Deschamps vào vòng bán kết.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn

Sự áp đảo từ hệ thống tấn công đa diện

Bước vào trận đấu với tư thế cửa trên, tuyển Pháp nhanh chóng triển khai sơ đồ 4-2-3-1 với xu hướng áp đặt lối chơi. Dù thiếu vắng trụ cột Aurelien Tchouameni và Marcus Thuram do chấn thương đùi, Didier Deschamps vẫn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể khi đưa Manu Kone vào trám chỗ ở tuyến giữa. Sự cơ động của bộ tứ Mbappe, Dembele, Olise và Barcola đã tạo ra một hệ thống tấn công linh hoạt, liên tục hoán đổi vị trí để kéo giãn khối phòng ngự lùi sâu của Morocco.

Trong khi đó, Morocco trung thành với sơ đồ 4-1-4-1 thực dụng. "Sư tử Atlas" chủ động nhường thế trận, phong tỏa không gian hoạt động của Kylian Mbappe và chờ đợi những tình huống chuyển trạng thái nhanh dựa trên tốc độ của Achraf Hakimi và kỹ thuật của Azzedine Ounahi. Tuy nhiên, sự vắng mặt của trung vệ Chadi Riad đã khiến hệ thống phòng ngự của đại diện châu Phi mất đi sự liên kết cần thiết trong những thời điểm quyết định.

Dembele nhân đôi cách biệt cho tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images

Khoảnh khắc kết liễu của Ousmane Dembele

Sau những nỗ lực hãm thành liên tiếp, bàn thắng thứ hai đến như một hệ quả tất yếu. Phút 61, Pháp tổ chức tấn công trực diện vào trung lộ của đối phương. Ousmane Dembele nhận bóng trong tư thế thuận lợi và tung ra cú dứt điểm chìm hiểm hóc. Dù thủ thành Yassine Bounou đã chạm tay vào bóng, nhưng lực sút đủ mạnh đã đưa trái bóng nằm gọn trong lưới, dập tắt hy vọng lội ngược dòng của đại diện Bắc Phi.

Thống kê cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của "Les Bleus". Với 11 chiến thắng trong 12 trận chính thức gần nhất, tuyển Pháp đang chứng minh tại sao họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ngược lại, Morocco dù dừng bước nhưng vẫn có quyền tự hào với chuỗi 10 trận bất bại trước đó và tinh thần quật cường đã thể hiện xuyên suốt giải đấu.

Dàn sao tuyển Pháp đang có phong độ ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Bản lĩnh của nhà đương kim Á quân

Chiến thắng này không chỉ giúp Pháp giành vé đi tiếp mà còn tái hiện lại kịch bản trận bán kết World Cup 2022 tại Qatar, nơi họ cũng đánh bại Morocco với tỷ số tương tự. Lịch sử đối đầu tiếp tục nghiêng hẳn về phía đội bóng áo lam khi họ chưa từng nếm mùi thất bại trước đối thủ này sau 8 lần chạm trán (thắng 6, hòa 2).

Nhìn rộng hơn, việc vượt qua một Morocco thực dụng và kiên cường là minh chứng cho sự trưởng thành trong cách vận hành chiến thuật của Didier Deschamps. Pháp không còn chỉ dựa vào tốc độ của Mbappe mà đã biết cách kết liễu đối thủ bằng những pha phối hợp trung lộ đa dạng và sự tỏa sáng đúng lúc của các vệ tinh xung quanh như Dembele hay Barcola. Thử thách tiếp theo tại bán kết sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng bảo vệ vị thế của bóng đá Pháp trên bản đồ thế giới.