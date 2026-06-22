Pháp 3-0 Iraq: Pháp giành chiến thắng Đội tuyển Pháp bắt đầu hành trình World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Iraq. Với đẳng cấp vượt trội, đoàn quân áo lam được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng tại Lincoln Financial Field.

Pháp 3 - 0 Iraq Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pháp tiếp đón Iraq.

6' Thẻ vàng Phút 6': Amir Al-Ammari (Iraq) nhận thẻ vàng (Foul).

14' BÀN THẮNG! Pháp (1-0) Phút 14': Kylian Mbappé (Pháp) lập công (kiến tạo: Michael Olise). Tỷ số: 1 - 0.

26' Thay người Phút 26' (Iraq): Aymen Hussein vào sân thay Ali Al-Hamadi.

28' VAR Phút 28': Quyết định của VAR — Ali Al-Hamadi (Iraq).

54' BÀN THẮNG! Pháp (2-0) Phút 54': Kylian Mbappé (Pháp) lập công (kiến tạo: Ousmane Dembélé). Tỷ số: 2 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Iraq): Zaid Tahseen vào sân thay Rebin Sulaka.

60' Thay người Phút 60' (Iraq): Zaid Ismael vào sân thay Youssef Amyn.

66' BÀN THẮNG! Pháp (3-0) Phút 66': Ousmane Dembélé (Pháp) lập công (kiến tạo: Michael Olise). Tỷ số: 3 - 0.

68' Thay người Phút 68' (Pháp): Ousmane Dembélé vào sân thay Désiré Doue.

68' Thay người Phút 68' (Pháp): Michael Olise vào sân thay Rayan Cherki.

68' Thay người Phút 68' (Iraq): Amir Al-Ammari vào sân thay Aimar Sher.

69' Thay người Phút 69' (Iraq): Ibrahim Bayesh vào sân thay Marko Farji.

83' Thay người Phút 83' (Pháp): Bradley Barcola vào sân thay Maghnes Akliouche.

83' Thay người Phút 83' (Pháp): Jules Koundé vào sân thay Malo Gusto.

91' Thay người Phút 91' (Pháp): Kylian Mbappé vào sân thay Marcus Thuram.

KT Kết thúc: Pháp 3-0 Iraq Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 07:48 23/06/2026

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Iraq tại World Cup 2026 hứa hẹn là màn trình diễn sức mạnh của nhà cựu vô địch thế giới. Trận đấu diễn ra vào lúc 04:00 ngày 23/06/2026 trên sân vận động Lincoln Financial Field, nơi đội tuyển Pháp đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương.

Pháp: Khẳng định đẳng cấp ứng cử viên vô địch

Các chỉ số thống kê cho thấy Pháp được đánh giá có 50% khả năng giành chiến thắng. Với dàn siêu sao đang thi đấu tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đội bóng này dự kiến sẽ áp đặt lối chơi tấn công ngay từ đầu để sớm tìm kiếm lợi thế dẫn bàn.

Iraq: Thử thách cực đại cho đại diện châu Á

Phía bên kia chiến tuyến, Iraq bước vào trận đấu với tâm thế là đội cửa dưới. Đại diện từ châu Á đối mặt với bài toán nan giải khi phải ngăn chặn những chân sút hàng đầu thế giới của Pháp. Khả năng gây bất ngờ của Iraq được đánh giá là rất thấp khi tỷ lệ giành chiến thắng của họ hiện ở mức 0%.

Tuy nhiên, một kết quả hòa (được dự báo ở mức 50%) có thể coi là thành công vang dội đối với Iraq. Lối chơi kỷ luật và phòng ngự số đông chắc chắn sẽ là lựa chọn tối ưu mà đội bóng này hướng tới để hạn chế sức mạnh tấn công từ đối thủ.

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Về tình hình nhân sự, cả Pháp và Iraq đều có được lực lượng mạnh nhất khi không ghi nhận trường hợp chấn thương hay treo giò nào. Điều này cho phép các huấn luyện viên có thể triển khai những toan tính chiến thuật tốt nhất cho trận ra quân.

Pháp: Dự kiến sẽ chơi với sơ đồ tấn công chủ động, tận dụng tốc độ ở hai hành lang cánh để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Dự kiến sẽ chơi với sơ đồ tấn công chủ động, tận dụng tốc độ ở hai hành lang cánh để xuyên phá hàng thủ đối phương. Iraq: Nhiều khả năng sẽ thiết lập khối đội hình thấp, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công.

Nhận định kết quả trận đấu

Dựa trên các chỉ số phân tích chuyên sâu, Pháp là đội chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt chuyên môn. Kịch bản dễ xảy ra nhất là một chiến thắng cách biệt cho đại diện châu Âu trong một trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi.

Thông số dự đoán Chi tiết Dự đoán chiến thắng Pháp Tỷ lệ Pháp thắng 50% Tỷ lệ hòa 50% Tỷ lệ Iraq thắng 0% Gợi ý kết quả Pháp thắng và trận đấu có trên 1.5 bàn thắng

Với sự chênh lệch về đẳng cấp, Iraq sẽ cần một phép màu để có thể đứng vững trước sức ép từ phía các cầu thủ Pháp. Trận đấu tại Lincoln Financial Field được kỳ vọng sẽ là màn chào sân ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên đội tuyển Pháp.

Cập nhật đội hình lúc 03:28 23/06/2026

Đội hình chính thức

Pháp

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Didier Deschamps

Đội hình xuất phát:

16. Mike Maignan (G)

5. Jules Koundé (D)

4. Dayot Upamecano (D)

17. William Saliba (D)

3. Lucas Digne (D)

6. Manu Koné (M)

14. Adrien Rabiot (M)

11. Michael Olise (M)

7. Ousmane Dembélé (M)

12. Bradley Barcola (M)

10. Kylian Mbappé (F)

Dự bị:

1. Brice Samba

23. Robin Risser

2. Malo Gusto

15. Ibrahima Konaté

21. Lucas Hernández

19. Theo Hernández

26. Maxence Lacroix

8. Aurélien Tchouaméni

13. N'Golo Kanté

18. Warren Zaïre-Emery

25. Maghnes Akliouche

24. Rayan Cherki

22. Jean-Philippe Mateta

9. Marcus Thuram

20. Désiré Doué

Iraq

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Graham Arnold

Đội hình xuất phát:

22. Ahmed Basil (G)

3. Hussein Ali (D)

4. Zaid Tahseen (D)

5. Akam Hashem (D)

23. Merchas Doski (D)

16. Amir Al-Ammari (M)

24. Zaid Ismail (M)

8. Ibrahim Bayesh (M)

14. Zidane Iqbal (M)

11. Ahmed Qasem (M)

18. Aymen Hussein (F)

Dự bị: