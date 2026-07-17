Pháp chạm trán Anh tại Miami: Khi những gã khổng lồ tìm lại danh dự ở World Cup 2026 Thất bại tại bán kết đẩy hai đại diện ưu tú nhất châu Âu vào trận chiến vớt vát thể diện. Trong khi Didier Deschamps trẻ hóa đội hình, Thomas Tuchel phải giải bài toán tâm lý trước cái dớp lịch sử của người Anh.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 tại Sân vận động Miami không đơn thuần là một thủ tục. Đối với Pháp và Anh, đây là cơ hội cuối cùng để gỡ gạc lại niềm tin nơi người hâm mộ sau những màn trình diễn gây thất vọng ở vòng bán kết. Trong một giải đấu mà cả hai đều được kỳ vọng sẽ bước lên đỉnh vinh quang, tấm huy chương đồng là mục tiêu tối thiểu để họ rời nước Mỹ trong thế ngẩng cao đầu.

Anh sẽ có bộ mặt khác trong trận chia tay World Cup 2026? Ảnh: Getty Images.

Sự bế tắc của Les Bleus và bài toán lùi sâu của Tam Sư

Đội tuyển Pháp bước vào trận đấu này với những vết gờn sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. Dù sở hữu dàn sao thượng thặng, lối chơi của đoàn quân Didier Deschamps lại tỏ ra khô khan đến lạ kỳ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,31 ở trận bán kết là minh chứng rõ nét nhất cho sự rệu rã trong khâu triển khai tấn công. Những lời chỉ trích về sự bảo thủ trong chiến thuật đang tạo ra áp lực không nhỏ lên phòng thay đồ của nhà cựu vô địch thế giới.

Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel đã bộc lộ những hạn chế về mặt bản lĩnh. Dù vươn lên dẫn trước Argentina nhờ công của Anthony Gordon, việc lùi sâu phòng ngự quá sớm đã khiến họ phải trả giá đắt. "Tam Sư" vẫn chưa thể giữ sạch lưới một trận nào tại vòng knock-out năm nay, một thống kê đáng báo động đối với một đội bóng muốn khẳng định vị thế hàng đầu.

Lịch sử và cái dớp của người Anh

Thống kê đối đầu đang nghiêng hẳn về phía người Pháp. Trong 9 lần chạm trán gần nhất, Anh chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng. Ký ức về thất bại tại tứ kết World Cup 2022 vẫn còn đó, nơi bản lĩnh của người Pháp đã khuất phục được sức trẻ của người Anh.

Đáng chú ý, tuyển Anh thường xuyên gặp khó trong các trận tranh hạng ba khi từng thất bại vào các năm 1990 và 2018. Thêm vào đó, tâm lý yếu kém khi đối đầu với các đội tuyển thuộc top 10 FIFA trong các trận knock-out World Cup (thua cả 7 trận gần nhất) là rào cản lớn mà Tuchel cần phải phá bỏ.

Cuộc đối đầu của những cá nhân kiệt xuất

Trong bối cảnh cả hai đội đều có những sự vắng mặt đáng tiếc như William Saliba (Pháp) hay Reece James (Anh), mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào hai ngôi sao sáng nhất: Kylian Mbappe và Jude Bellingham.

Mbappe là mũi nhọn lợi hại của Pháp. Ảnh: Getty Images.

Sau một kỳ bán kết mờ nhạt, Mbappe cần một màn trình diễn bùng nổ để khẳng định đẳng cấp. Với việc Deschamps dự kiến tung vào sân nhiều nhân tố trẻ như Cherki hay Olise, Mbappe sẽ đóng vai trò là điểm tựa, tận dụng tốc độ và khả năng độc lập tác chiến để xuyên phá hàng thủ Anh. Ngược lại, Jude Bellingham vẫn sẽ là linh hồn trong lối chơi của Anh, chịu trách nhiệm kéo bóng và thực hiện những tình huống xâm nhập vòng cấm bất ngờ.

Đội hình dự kiến

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez; Kone, Zaire-Emery; Cherki, Olise, Doue; Mbappe

Maignan; Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez; Kone, Zaire-Emery; Cherki, Olise, Doue; Mbappe Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane

Phân tích chiến thuật: Điểm nóng ở trung lộ

Khu vực giữa sân sẽ là chiến trường quyết định kết quả. Sức trẻ và sự cơ động của Zaire-Emery bên phía Pháp sẽ đối đầu trực tiếp với kinh nghiệm và khả năng điều tiết của Declan Rice. Thomas Tuchel nhiều khả năng sẽ yêu cầu học trò kiểm soát bóng chủ động hơn, nhưng họ phải đặc biệt dè chừng những tình huống chuyển trạng thái nhanh của đối phương.

Dù động lực thi đấu có thể bị ảnh hưởng sau khi hụt bước tại bán kết, nhưng chiều sâu đội hình và bản lĩnh trong những trận cầu lớn vẫn đang ủng hộ Pháp. Với việc có nhiều hơn đối thủ một ngày nghỉ, đoàn quân áo Lam được dự đoán sẽ giành chiến thắng sát nút để giành lấy tấm huy chương đồng trước khi chia tay giải đấu trên đất Mỹ.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Anh