Pháp dẫn đầu danh sách 10 đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2026 với 1,78 tỷ USD Dữ liệu từ Transfermarkt xác nhận tuyển Pháp sở hữu đội hình đắt giá nhất lịch sử World Cup, vượt qua Anh và Tây Ban Nha trong cuộc đua tài chính trước thềm giải đấu tại Bắc Mỹ.

Sự phân hóa tài chính trong bóng đá thế giới đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết khi vòng chung kết World Cup 2026 đang đến gần. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của các ứng cử viên vô địch đã chạm tới những cột mốc chưa từng có, phản ánh sự thăng tiến của một thế hệ ngôi sao trẻ trên thị trường chuyển nhượng toàn cầu.

Pháp sở hữu đội hình đắt giá nhất World Cup 2026.

Trong khi có tới 14 đội tuyển tham dự giải đấu có tổng giá trị đội hình dưới 100 triệu USD, nhóm dẫn đầu đã tạo ra khoảng cách mênh mông. Đội tuyển Pháp hiện đứng ở đỉnh kim tự tháp với định giá 1,78 tỷ USD, một con số phản ánh chiều sâu đội hình vượt trội của Les Bleus.

Sự chuyển giao quyền lực tài chính từ các cựu binh sang thế hệ trẻ

Bảng xếp hạng giá trị đội hình năm nay chứng kiến sự sụt giảm đáng kể của các thế hệ ngôi sao cũ. Tại đội tuyển Bỉ (xếp thứ 10 với 631,4 triệu USD), giá trị của những lão tướng như Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku đã giảm mạnh. Thay vào đó, Jeremy Doku của Manchester City trở thành cầu thủ đắt giá nhất đội với 75,60 triệu USD.

Tương tự, tại Argentina (hạng 8 - 950,76 triệu USD) và Bồ Đào Nha (hạng 4 - 1,19 tỷ USD), hai tượng đài Lionel Messi và Cristiano Ronaldo không còn đóng góp nhiều vào giá trị tài chính. Messi hiện chỉ được định giá 17,45 triệu USD, trong khi Ronaldo là 13,96 triệu USD. Giá trị của các đội tuyển này hiện được gánh vác bởi các nhân tố trẻ như Julian Alvarez, Enzo Fernandez (Argentina) hay bộ ba Vitinha, Joao Neves và Nuno Mendes của PSG (Bồ Đào Nha).

Những cá nhân "gồng gánh" giá trị tập thể

Na Uy (hạng 9 - 698,97 triệu USD) là ví dụ điển hình của việc một ngôi sao có thể nâng tầm giá trị toàn đội. Erling Haaland, với định giá 232,60 triệu USD, chiếm gần một phần ba tổng giá trị của đại diện Bắc Âu.

Haaland "gồng gánh" tổng giá trị của tuyển Na Uy.

Tại khu vực Nam Mỹ, Brazil (hạng 6 - 1,06 tỷ USD) là cái tên đầu tiên vượt mốc tỷ đô. Vinicius Junior dẫn đầu Selecao với giá trị 174,45 triệu USD. Trong khi đó, Hà Lan (hạng 7 - 973,68 triệu USD) lại sở hữu đội hình đồng đều hơn với sự dẫn dắt của tiền vệ Ryan Gravenberch (104,67 triệu USD) và hệ thống phòng ngự đắt giá gồm Jurrien Timber và Micky van de Ven.

Top 3 thống trị: Cuộc đua của những cường quốc châu Âu

Tây Ban Nha (hạng 3 - 1,47 tỷ USD) đã có bước nhảy vọt thần tốc sau chức vô địch Euro. Ngôi sao trẻ 18 tuổi Lamine Yamal hiện ngang hàng với Haaland và Mbappe về định giá (232,60 triệu USD). Dàn hỗ trợ của La Roja cũng vô cùng chất lượng với Pedri, Pau Cubarsi và Dani Olmo.

Đội tuyển Anh (hạng 2 - 1,52 tỷ USD) duy trì sự ổn định nhờ sở hữu những cầu thủ luôn được định giá cao tại Ngoại hạng Anh như Jude Bellingham, Declan Rice và Bukayo Saka.

Anh sở hữu nhiều cá nhân đắt giá trong đội hình.

Cuối cùng, Pháp khẳng định vị thế số một nhờ sở hữu tới 6 ngôi sao vượt mốc 100 triệu USD. Kylian Mbappe tiếp tục là đầu tàu với định giá 232,60 triệu USD. Sự bổ sung của các tài năng như Michael Olise hay William Saliba giúp đội hình của HLV Didier Deschamps trở thành tập thể đắt giá nhất thế giới hiện nay.

Hạng Đội tuyển Giá trị (USD) Ngôi sao đắt nhất 1 Pháp 1,78 tỷ Kylian Mbappe 2 Anh 1,52 tỷ Jude Bellingham 3 Tây Ban Nha 1,47 tỷ Lamine Yamal 4 Bồ Đào Nha 1,19 tỷ Vitinha 5 Đức 1,16 tỷ Jamal Musiala

Nhìn chung, bảng xếp hạng giá trị này không chỉ phản ánh tiềm lực tài chính mà còn là thước đo cho chất lượng đào tạo trẻ của các nền bóng đá hàng đầu thế giới trước khi bước vào ngày hội lớn nhất hành tinh.