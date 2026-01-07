Pháp đè bẹp Thụy Điển 3-0: Mbappe đi vào lịch sử, Olise thiết lập kỷ lục mới Kylian Mbappe chính thức vượt qua Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại thứ hai lịch sử World Cup trong ngày tuyển Pháp phô diễn sức mạnh tuyệt đối trước Thụy Điển để tiến vào vòng 16 đội.

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển tại vòng 32 đội không chỉ đưa đội tuyển Pháp tiến bước vào vòng sau mà còn khẳng định sức mạnh của một ứng viên vô địch hàng đầu. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, "Les Bleus" đã thể hiện một lối chơi khoa học, mạch lạc với những dấu ấn chuyên môn đậm nét, biến trận đấu tại World Cup 2026 thành sân khấu riêng của những kỷ lục.

Tập thể Pháp thật sự đáng sợ. Ảnh: Getty Images.

Kylian Mbappe: Kẻ chinh phục những giới hạn lịch sử

Tiền đạo mang áo số 10 tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế trong sơ đồ tấn công của tuyển Pháp. Với cú đúp bàn thắng vào lưới Thụy Điển, Mbappe đã có 6 lần lập công tại kỳ World Cup này. Anh không chỉ giúp đội nhà định đoạt trận đấu mà còn tự điền tên mình vào những cột mốc chói lọi của bóng đá thế giới.

Việc nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên con số 18 giúp chân sút sinh năm 1998 chính thức vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Hiện tại, Mbappe đã độc chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, chỉ còn kém Lionel Messi đúng 1 bàn thắng.

Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 10 của tiền đạo người Pháp tại các vòng knock-out qua các kỳ World Cup. Thành tích siêu phàm này giúp Mbappe vượt mặt hai huyền thoại Brazil là Leonidas và Ronaldo "Béo" (cùng có 8 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử tại các vòng đấu loại trực tiếp của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Michael Olise và bệ phóng từ tuyến giữa

Nếu Mbappe là người cụ thể hóa các cơ hội thì Michael Olise chính là kiến trúc sư trưởng trong lối chơi của Pháp. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich thể hiện nhãn quan chiến thuật nhạy bén với hai đường kiến tạo dọn cỗ cho Bradley Barcola và Mbappe lập công.

Với 5 đường kiến tạo tính đến thời điểm này, Olise đã thiết lập kỷ lục mới cho bóng đá Pháp về số lần dọn cỗ tại một kỳ World Cup. Khả năng di chuyển thông minh và khai thác không gian giữa các tuyến của anh giúp lối chơi tấn công trung lộ của Pháp trở nên mềm mại và khó lường hơn bao giờ hết.

Olise là linh hồn trong lối chơi ĐT Pháp.

Dấu ấn chiến thuật và khả năng áp đặt thế trận

Dù không sở hữu thống kê hào nhoáng như các đồng đội, Bradley Barcola vẫn để lại dấu ấn đậm nét về mặt chiến thuật. Bên cạnh bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, sự năng nổ của Barcola bên hành lang cánh trái đã tạo ra áp lực liên tục, buộc Thụy Điển phải cắt cử hai cầu thủ theo kèm, từ đó giải phóng không gian cho Mbappe ở phía trong.

Sự áp đảo của Pháp được cụ thể hóa qua thông số kiểm soát bóng lên tới 71,1% trong hiệp một. Cặp tiền vệ trung tâm Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bẻ gãy các đợt phản công từ sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Graham Potter ngay từ phần sân đối phương.

Bằng cách duy trì chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức cao và hạn chế tối đa không gian chơi bóng của Alexander Isak hay Viktor Gyokeres, tuyển Pháp đã thiết lập một thế trận phòng ngự chủ động từ xa đầy khoa học. Bản lĩnh của nhà đương kim á quân thế giới còn được thể hiện qua sự kiên trì, không nôn nóng ngay cả khi bóng hai lần tìm đến cột dọc trong hiệp một.

Chiến thắng 3-0 này giúp Pháp trở thành đội tuyển đầu tiên ghi ít nhất 3 bàn trong 5 trận liên tiếp tại World Cup, đồng thời duy trì chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trước các đại diện châu Âu tại đấu trường này. Một thông điệp đanh thép đã được gửi tới các đối thủ còn lại trong cuộc đua đến ngai vàng thế giới.