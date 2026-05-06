Pháp gục ngã 1-2 trước Bờ Biển Ngà: Lời cảnh tỉnh đắt giá cho Didier Deschamps và các ngôi sao Dù dẫn trước nhờ công Rayan Cherki, tuyển Pháp vẫn để Bờ Biển Ngà lội ngược dòng thắng 2-1. Màn trình diễn của Guela Doue và sai lầm trong thử nghiệm nhân sự là điểm nhấn.

Đội tuyển Pháp vừa nhận một cú sốc lớn ngay trên sân nhà khi để Bờ Biển Ngà lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Trận đấu không chỉ mang đến một kết quả bất ngờ mà còn phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống mà HLV Didier Deschamps đang xây dựng, đặc biệt là sự thiếu hiệu quả dù kiểm soát bóng áp đảo.

Mbappe cùng các đồng đội bại trận trước Bờ Biển Ngà.

Nghịch lý kiểm soát bóng và chỉ số xG

Trong hiệp một, tuyển Pháp trình diễn một bộ mặt áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng, có thời điểm lên tới 80%. Tuy nhiên, sự lấn lướt này chỉ mang tính hình thức khi các ngôi sao hàng đầu như Kylian Mbappe hay Michael Olise liên tục bỏ lỡ các cơ hội mười mươi. Rayan Cherki là người thắp lên hy vọng với bàn mở tỷ số ở phút 45, nhưng đó cũng là tất cả những gì Les Bleus làm được.

Số liệu thống kê từ Opta chỉ ra sự thật phũ phàng: trong khi Pháp loay hoay với những pha đập nhả ở trung lộ, Bờ Biển Ngà lại chơi bóng cực kỳ hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội khách đạt mức 1.31, vượt trội so với con số 0.88 của Pháp. Điều này cho thấy chất lượng các pha dứt điểm của đại diện châu Phi tốt hơn hẳn so với đội chủ nhà.

Pháp gục ngã trước Bờ Biển Ngà.

Kịch bản trớ trêu mang tên Guela Doue

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu thuộc về Guela Doue, người đã trực tiếp trừng phạt đội bóng nơi anh sinh ra và lớn lên. Hậu vệ thuộc biên chế Strasbourg, một tài năng trưởng thành từ bóng đá Pháp nhưng chọn khoác áo Bờ Biển Ngà, đã có màn trình diễn chói sáng để trở thành "ác mộng" bên hành lang cánh của Pháp.

Guela Doue ghi bàn gỡ hòa ở phút 53 trước khi kiến tạo cho Amad Diallo ấn định tỷ số 2-1 ở phút 84. Sự trớ trêu lên đến đỉnh điểm khi em trai của anh, Desire Doue, đang ngồi trên băng ghế dự bị của tuyển Pháp và phải chứng kiến người anh trai gieo sầu cho đội nhà. Đây là lời khẳng định về sức mạnh của nguồn tài năng gốc Phi mà bóng đá Pháp đang sở hữu, ngay cả những người không thể chen chân vào đội hình của Deschamps vẫn đủ sức đánh bại họ khi đứng ở bên kia chiến tuyến.

Guela Doue ghi bàn cho Bờ Biển Ngà.

Hệ lụy từ những thử nghiệm nhân sự

Thất bại của Pháp còn đến từ việc HLV Didier Deschamps thực hiện quá nhiều sự thay đổi trong hiệp hai. Việc rút đồng loạt các trụ cột như Mbappe, Olise, Hernandez và Upamecano ra nghỉ đã làm đứt gãy hoàn toàn sợi dây liên kết giữa các tuyến. Những cầu thủ trẻ vào sân như Bradley Barcola hay Warren Zaire-Emery chưa tìm được tiếng nói chung trong một hệ thống đang cần sự ổn định.

Sự lúng túng trong khâu bọc lót lộ rõ ở bàn thua thứ hai, khi Amad Diallo thoải mái dứt điểm mà không gặp bất kỳ sự truy cản nào. HLV Deschamps thừa nhận đây là một "lời cảnh tỉnh đúng lúc" để kéo đôi chân của các ngôi sao trở lại mặt đất trước khi bước vào những giải đấu lớn chính thức.

HLV Deschamps thay loạt nhân sự ở hiệp 2.

Bảng thống kê chuyên môn trận đấu

Thông số Đội tuyển Pháp Bờ Biển Ngà Tỷ số 1 2 Kiểm soát bóng (Hiệp 1) 80% 20% Chỉ số xG 0.88 1.31 Người ghi bàn Rayan Cherki (45') Guela Doue (53'), Amad Diallo (84')

Bờ Biển Ngà đã mang đến lối chơi giàu thể lực và không ngại va chạm, một bài kiểm tra thực thụ cho Pháp trước khi đối đầu với những đối thủ tương tự như Senegal tại World Cup. Thất bại này không phải là thảm họa, nhưng nó chỉ ra rằng nếu không sớm cải thiện khả năng dứt điểm và sự tập trung của hàng thủ, giấc mơ chinh phục đỉnh cao của Les Bleus sẽ gặp nhiều trắc trở.