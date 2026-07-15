Pháp gục ngã tại bán kết World Cup 2026: Kylian Mbappe bất lực, hàng thủ vỡ vụn Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha không chỉ chấm dứt giấc mơ vô địch của tuyển Pháp mà còn phơi bày sự bế tắc của Kylian Mbappe cùng những sai lầm sơ đẳng nơi hàng phòng ngự.

Giấc mơ chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Pháp đã chính thức khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại trận bán kết World Cup 2026. Trong một đêm mà hệ thống phòng ngự trứ danh của Didier Deschamps bộc lộ những vết nứt chí mạng, các ngôi sao trên hàng công, đặc biệt là Kylian Mbappe, đã hoàn toàn "mất tích" trước sự kỷ luật của đối thủ.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự

Bước ngoặt của trận đấu đến từ những sai lầm cá nhân khó tin ở hàng thủ. Lucas Digne, người được tin tưởng trám vào hành lang cánh trái, đã có một ngày thi đấu thảm họa khi phạm lỗi trực tiếp với Lamine Yamal trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền định đoạt số phận trận đấu. Bên cạnh đó, việc William Saliba phải rời sân sớm ngay từ phút 30 do chấn thương đã khiến cấu trúc phòng ngự của "Les Bleus" mất đi sự liên kết cần thiết.

Cầu thủ Điểm số Ghi chú chính Aurelien Tchouameni 6.3 Thi đấu năng nổ nhất đội hình Bradley Barcola 6.4 Nỗ lực tạo đột biến trong hiệp hai Kylian Mbappe 5.9 Bị phong tỏa hoàn toàn Lucas Digne 5.5 Mắc lỗi dẫn đến penalty

Kylian Mbappe và nỗi thất vọng mang tên hàng công

Được kỳ vọng sẽ là đầu tàu dẫn dắt tuyển Pháp vượt qua khó khăn, nhưng Kylian Mbappe lại mang đến một màn trình diễn dưới trung bình. Siêu sao thuộc biên chế Real Madrid bị các hậu vệ Tây Ban Nha phong tỏa chặt chẽ, không có bất kỳ không gian nào để thực hiện những pha bứt tốc sở trường. Trong suốt 90 phút, anh chỉ có duy nhất một cơ hội dứt điểm rõ rệt nhưng lại đưa bóng đi không chính xác.

Kylian Mbappe (5.9): Bị phong tỏa chặt chẽ, chỉ có duy nhất một cơ hội dứt điểm rõ rệt nhưng không thể tạo nên sự khác biệt. Ảnh: Getty Images

Chi tiết chấm điểm các vị trí của tuyển Pháp

Hàng thủ: Những mắt xích yếu nhất

Mike Maignan đã có một ngày thi đấu vất vả. Dù không trực tiếp mắc lỗi trong các bàn thua của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro, nhưng thủ thành này cũng không thể tạo ra những pha cứu thua xuất thần để vực dậy tinh thần đồng đội.

Mike Maignan (5.7): Không có nhiều cơ hội để cứu thua trong thất bại của "Les Bleus". Ảnh: Getty Images

Ở hai biên, Jules Kounde thường xuyên để lộ khoảng trống cho Marc Cucurella khai thác, trong khi Lucas Digne trở thành "tội đồ" với tình huống phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền.

Lucas Digne (5.5): Mắc sai lầm trực tiếp khi phạm lỗi với Lamine Yamal dẫn đến quả phạt đền. Ảnh: Getty Images

Tổn thất lớn nhất đến từ vị trí của William Saliba. Trung vệ của Arsenal chỉ kịp để lại dấu ấn với khả năng triển khai bóng ổn định trước khi phải rời sân sớm vì chấn thương, để lại một lỗ hổng lớn cho Dayot Upamecano khỏa lấp.

William Saliba (5.7): Phải rời sân sớm ngay từ phút 30 do gặp chấn thương. Ảnh: Getty Images

Tuyến giữa và hàng công: Sự bế tắc cùng cực

Adrien Rabiot dường như đã đánh mất chính mình sau tấm thẻ vàng sớm ở phút thứ 9. Sự thiếu tự tin của anh khiến tuyến giữa Pháp mất kiểm soát trước lối đá pressing tầm cao của Tây Ban Nha. Aurelien Tchouameni là điểm sáng duy nhất với sự năng nổ, nhưng một mình anh là không đủ để đối chọi với hàng tiền vệ cơ động của đối thủ.

Adrien Rabiot (5.6): Nhận thẻ vàng sớm ở phút thứ 9 và đánh mất sự tự tin trong cả kiểm soát bóng lẫn hỗ trợ phòng ngự. Ảnh: Getty Images

Trên hàng công, cả Michael Olise và Ousmane Dembele đều bất lực trong việc xuyên phá hành lang cánh. Những pha xử lý cuối cùng thiếu chính xác của Dembele đã dập tắt những hy vọng cuối cùng về một cuộc lội ngược dòng.

Ousmane Dembele (6.1): Thiếu sự chính xác trong các pha xử lý cuối cùng và hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự đối phương. Ảnh: Getty Images

Thất bại này để lại nhiều dấu hỏi về tương lai của đội tuyển Pháp dưới thời Didier Deschamps. Khi các ngôi sao lớn nhất không thể tỏa sáng ở những thời khắc quyết định, việc dừng bước tại bán kết là kết quả tất yếu cho sự thiếu hiệu quả của "Gà trống Gaulois".