Pháp nhận cú hích cực lớn: Mbappe và Tchouameni sẵn sàng cho đại chiến Tây Ban Nha Trước thềm trận bán kết World Cup 2026 đầy kịch tính, đội tuyển Pháp đón nhận tin vui quan trọng khi cả Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni đều đã bình phục chấn thương để sẵn sàng đối đầu Tây Ban Nha.

Đội tuyển Pháp đang đứng trước cơ hội lớn để bảo vệ vị thế của mình tại đấu trường thế giới khi đón nhận những thông tin tích cực về tình hình lực lượng. Sau những lo ngại về nhân sự ở vòng tứ kết, bộ đôi trụ cột Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni đã chính thức trở lại, sẵn sàng cho cuộc chạm trán mang tính quyết định với Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.

Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni có thể ra sân ở trận đấu với Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Sự giải tỏa mang tên Kylian Mbappe

Nỗi lo về tình trạng thể lực của thủ quân Kylian Mbappe đã chính thức được gạt bỏ. Trong chiến thắng 2-0 trước Morocco tại tứ kết, ngôi sao 27 tuổi đã khiến người hâm mộ "Les Bleus" nín thở khi phải rời sân ở phút thứ 77 để nhường chỗ cho Jean-Philippe Mateta. Ngay tại băng ghế kỹ thuật, các nhân viên y tế đã phải lập tức chườm đá vào vùng mu bàn chân phải của tiền đạo này để xử lý vết thương.

Tuy nhiên, các cuộc kiểm tra y tế chuyên sâu sau đó xác nhận đây chỉ là một chấn thương nhẹ, không mang tính nghiêm trọng. Với tầm quan trọng không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Didier Deschamps, việc Mbappe sẵn sàng đá chính trong trận bán kết tới đây là một sự đảm bảo cực lớn cho sức mạnh tấn công của đội bóng áo Lam.

Sự trở lại của "mỏ neo" Aurelien Tchouameni

Bên cạnh niềm vui từ Mbappe, hàng tiền vệ của tuyển Pháp cũng đón chào sự tái xuất của Aurelien Tchouameni. Cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid đã phải vắng mặt trong danh sách thi đấu ở trận tứ kết do gặp vấn đề ở cơ khép háng. Sự thiếu vắng này đã để lại một khoảng trống nhất định về khả năng đánh chặn và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Theo lộ trình hồi phục được đội ngũ y tế thiết lập, quãng nghỉ 5 ngày là vừa đủ để tiền vệ này quay trở lại tập luyện cường độ cao. Sự hiện diện của Tchouameni gần như chắc chắn sẽ đẩy Manu Kone trở lại băng ghế dự bị. Dù tiền vệ của AS Roma đã có màn trình diễn đầy nỗ lực và ấn tượng trong thời gian qua, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp của Tchouameni vẫn là ưu tiên hàng đầu của HLV Deschamps cho một trận cầu đỉnh cao.

Đại chiến tại bán kết World Cup 2026

Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha được đánh giá là trận "chung kết sớm" của giải đấu năm nay. Trong khi Pháp tiến vào bán kết sau khi vượt qua thử thách Morocco, thì Tây Ban Nha cũng đang sở hữu phong độ cực cao. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vừa đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1 đầy kịch tính nhờ pha lập công quyết định của Mikel Merino.

Việc có đầy đủ những quân bài quan trọng nhất sẽ giúp HLV Didier Deschamps có thêm nhiều phương án tiếp cận trận đấu trước một Tây Ban Nha có lối chơi kiểm soát bóng khó chịu. Sự trở lại của Tchouameni sẽ gia cố sự chắc chắn cho tuyến giữa, tạo điều kiện để Mbappe có thể rảnh chân khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết giữa đội tuyển Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam). Đây không chỉ là cuộc đối đầu của những ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn là màn đấu trí chiến thuật đỉnh cao giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu.