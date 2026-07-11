Pháp tái đấu Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026: Bản lĩnh kiểm soát đối đầu sức mạnh bùng nổ Cuộc chạm trán giữa Pháp và Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 là màn so tài đỉnh cao giữa hệ thống kiểm soát bóng của La Roja và hàng công giàu sức mạnh từ Les Bleus.

Sau những chiến thắng đầy cảm xúc ở vòng loại trực tiếp, Pháp và Tây Ban Nha sẽ tạo nên trận bán kết rất đáng chờ đợi của FIFA World Cup 2026™. Đây không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên vô địch mà còn là màn tái hiện trận bán kết Euro hai năm trước, nơi Lamine Yamal từng khiến người Pháp phải dừng bước.

Sự đảo chiều về phong độ và chiều sâu đội hình

Bước vào màn tái đấu này, cán cân lực lượng giữa hai gã khổng lồ châu Âu đã có những chuyển dịch đáng kể. Đội tuyển Pháp đang cho thấy sự tiến hóa mạnh mẽ về chiều sâu đội hình với sự xuất hiện của các nhân tố trẻ như Désiré Doué và Michael Olise. Khi kết hợp cùng bộ đôi giàu đột biến Kylian Mbappé và Ousmane Dembélé, hàng công của "Gà trống Gaulois" trở thành một mũi khoan có sức tàn phá khủng khiếp.

Ngược lại, người hâm mộ Tây Ban Nha có lý do để lo lắng khi các trụ cột không còn duy trì trạng thái bùng nổ nhất. Lamine Yamal vẫn là niềm hy vọng nhưng chưa tìm lại được hình ảnh đỉnh cao của năm 2024, trong khi Nico Williams gần như chỉ đóng vai trò dự bị với thời lượng ra sân hạn chế.

Điểm mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu (Ảnh: AP)

Bản lĩnh kiểm soát và những khoảnh khắc xuất thần

Dù phong độ cá nhân có phần giảm sút, Tây Ban Nha vẫn duy trì được bản sắc trong việc làm chủ không gian. Theo nhà báo Việt Nhật, lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente phụ thuộc nhiều vào các khoảnh khắc xuất thần, như cú sút xa của trung vệ trẻ Pau Cubarsí hay các tình huống cố định chớp nhoáng.

Thủ môn Văn Hoàng đánh giá cao khả năng điều tiết nhịp độ của La Roja, ngay cả khi họ thường giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Lối chơi thực dụng này gợi nhớ đến hành trình vô địch World Cup 2010 với chuỗi trận thắng 1-0 liên tiếp. Nếu có một tập thể đủ sức bẻ gãy hệ thống chiến thuật của người Pháp, buộc đoàn quân của Didier Deschamps phải rơi vào thế chống đỡ, thì đó chính là Tây Ban Nha.

Lamine Yamal được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận đầu sắp tới (Ảnh: AP)

Khu vực trung tuyến: Điểm nóng quyết định

Bộ ba tiền vệ Rodri, Fabián Ruiz và Dani Olmo sở hữu sự mềm mại và tư duy không gian nhỉnh hơn so với những "máy quét" cơ bắp bên phía Pháp như Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot hay N'Golo Kanté. Đây chính là khu vực then chốt để đại diện bán đảo Iberia khắc chế sức mạnh của đối thủ.

Vũ khí bí mật từ sự gắn kết của người Pháp

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tuyển Pháp còn gây chú ý với phương pháp tăng cường sự kết nối nội bộ. Hình ảnh "sơ đồ bàn ăn" với một chiếc bàn cỡ lớn thay vì chia nhóm nhỏ đã giúp các cầu thủ gắn bó hơn. Tại đây, Mbappé ngồi giữa, sát cánh cùng Dembélé và tân binh Michael Olise để liên tục trao đổi về các tình huống bóng ngay trong bữa ăn.

Nhà báo Việt Nhật và Thủ môn Văn Hoàng nhận định về trận đầu sắp tới giữa Pháp và Tây Ban Nha

Việc giải quyết bài toán "cái tôi" trong một tập thể nhiều ngôi sao chính là chìa khóa thành công của HLV Didier Deschamps. Tuy nhiên, ông cũng đang đứng trước bài toán chiến thuật khó khăn: lựa chọn pressing quyết liệt để giành quyền kiểm soát hay kiên nhẫn chờ đợi những pha chuyển trạng thái tốc độ thương hiệu.

Sự vắng mặt của Paul Pogba khiến khả năng phát động từ tuyến dưới thay đổi, buộc Olise và các vệ tinh xung quanh Mbappé phải đảm nhận nhiều trách nhiệm sáng tạo hơn để xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đối phương.

Kylian Mbappé luôn cho thấy bản lĩnh của một siêu sao (Ảnh: AP)

Với dàn sao đang ở độ chín sự nghiệp và kinh nghiệm dày dặn của Didier Deschamps, Pháp đang nắm giữ những lợi thế nhất định. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha đầy bản lĩnh và thực dụng, trận bán kết World Cup 2026 chắc chắn sẽ là một cuộc đấu trí đỉnh cao không thể bỏ lỡ.