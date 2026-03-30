Pháp thắng Colombia 3-1: Chiều sâu đội hình và sự bùng nổ của dàn sao trẻ Với 11 sự thay đổi trong đội hình, tuyển Pháp vẫn dễ dàng đánh bại Colombia 3-1. Cú đúp của Desire Doue và sự chỉ huy của N'Golo Kante khẳng định sức mạnh đáng nể của Les Bleus.

Đội tuyển Pháp tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng với chiến thắng 3-1 trước Colombia, đánh dấu trận thắng thứ 8 liên tiếp. Điều đáng nói, HLV Didier Deschamps đã thực hiện tới 11 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Brazil trước đó, minh chứng cho chiều sâu đội hình khủng khiếp của "Les Bleus" vào thời điểm hiện tại.

Màn trình diễn rực rỡ của các tài năng trẻ

Tâm điểm của trận đấu thuộc về Desire Doue. Cầu thủ trẻ đang thuộc biên chế PSG đã có một ngày thi đấu bùng nổ với cú đúp bàn thắng ở các phút 29 và 56. Doue không chỉ thể hiện kỹ năng dứt điểm sắc bén mà còn cho thấy sự thông minh trong việc chọn vị trí và khả năng di chuyển không bóng linh hoạt.

Hỗ trợ đắc lực cho Doue là Maghnes Akliouche. Tiền vệ của AS Monaco đóng vai trò "kiến trúc sư" với hai đường kiến tạo dọn cỗ ngay trong hiệp một. Sự kết hợp giữa bộ ba Doue, Akliouche và Thuram tạo nên một hàng công đầy tốc độ và biến hóa, khiến hệ thống phòng ngự của Colombia liên tục rơi vào trạng thái báo động.

Đẳng cấp N'Golo Kante và lá chắn thép mới

Dù hàng công trẻ trung chiếm sóng, nhưng sự ổn định của Pháp đến từ "mỏ neo" N'Golo Kante. Dù không còn chơi bóng tại châu Âu, Kante vẫn cho thấy đẳng cấp thế giới khi hoàn toàn vô hiệu hóa James Rodriguez. Khả năng bao quát và đánh chặn tuyệt vời của anh giúp Pháp kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến.

Ở hàng phòng ngự, Maxence Lacroix đã có màn ra mắt điểm 10. Trung vệ này có pha can thiệp dũng mãnh ngay trước mũi giày của Luis Diaz vào đầu hiệp hai, bảo toàn lợi thế cho đội nhà. Sự điềm tĩnh của Lacroix kết hợp cùng phản xạ nhạy bén của thủ thành Brice Samba đã dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của đại diện Nam Mỹ.

Hiệu suất dứt điểm và chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc

Một trong những thống kê ấn tượng nhất trận đấu là hiệu quả dứt điểm (xG). Pháp chỉ cần chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1.36 để ghi tới 3 bàn thắng. Sự lạnh lùng trước khung thành là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội, khi Colombia dù có những thời điểm cầm bóng tốt và tạo áp lực nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo ở khâu cuối cùng.

Về cuối trận, việc tung Kylian Mbappe và Michael Olise vào sân từ băng ghế dự bị càng khẳng định nguồn lực nhân sự dồi dào của Pháp. Dù bàn thắng của Mbappe bị từ chối do lỗi việt vị, sức ép mà anh tạo ra khiến Colombia không thể đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Chiến thắng này không chỉ nối dài mạch trận thăng hoa mà còn là lời khẳng định về một thế hệ kế cận đầy tài năng của bóng đá Pháp.