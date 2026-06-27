Pháp thắng đậm Na Uy 4-1: Cú hat-trick lịch sử của Dembele và bóng dáng nhà vô địch 1998 Tuyển Pháp giành 9 điểm tuyệt đối sau vòng bảng World Cup 2026 khi hạ Na Uy 4-1. Màn trình diễn của Dembele và Mbappe gợi nhớ sức mạnh của thế hệ vô địch 1998.

Đội tuyển Pháp vừa khép lại hành trình vòng bảng World Cup 2026 bằng một thông điệp đanh thép gửi tới các đối thủ: "Les Bleus" đã sẵn sàng cho ngai vàng. Chiến thắng áp đảo 4-1 trước Na Uy tại lượt trận cuối bảng I không chỉ mang về 9 điểm tuyệt đối mà còn tái hiện hình ảnh của một tập thể bất khả chiến bại, tương tự như cách thế hệ vàng năm 1998 từng làm rung chuyển thế giới.

Cơn cuồng phong Ousmane Dembele và kỷ lục 32 phút

Trận đấu sớm được định đoạt bởi sự bùng nổ của Ousmane Dembele. Chỉ trong vòng 32 phút đầu tiên, tiền đạo thuộc biên chế PSG đã khiến hàng thủ Na Uy hoàn toàn vỡ vụn với cú hat-trick đẳng cấp ở các phút 7, 20 và 32. Sự sắc bén trong các pha dứt điểm của Dembele là câu trả lời đanh thép cho những hoài nghi về phong độ của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia thời gian qua.

Với thành tích này, Dembele chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ lập cú hat-trick nhanh thứ hai tại đấu trường World Cup. Anh chỉ xếp sau huyền thoại Erich Probst của đội tuyển Áo, người đã thiết lập kỷ lục vào năm 1954. Hiệu suất khủng khiếp này đã giúp Pháp sớm thiết lập thế trận một chiều, đẩy Na Uy vào thế chống đỡ trong vô vọng.

Dembele bùng nổ với hat-trick. Ảnh: Getty Images.

Kylian Mbappe: Nhạc trưởng trong hình hài kỷ lục gia

Dù không trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số, Kylian Mbappe vẫn chứng minh tại sao anh là linh hồn trong lối chơi của HLV Didier Deschamps. Ngay phút đầu tiên, Mbappe đã cảnh báo đối thủ bằng pha dứt điểm dội xà ngang đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm bàn thắng cá nhân, thủ quân tuyển Pháp đã sắm vai kiến trúc sư với hai đường dọn cỗ chính xác để Dembele lập công.

Việc ra sân ngay từ đầu trong trận đấu này cũng giúp Mbappe thiết lập một cột mốc cá nhân đáng nể. Ở tuổi 27 và 188 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đạt mốc 15 lần đá chính tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua kỷ lục cũ của danh thủ người Argentina, Mario Kempes. Tầm ảnh hưởng của Mbappe không chỉ nằm ở những con số mà còn ở khả năng thu hút hậu vệ, tạo khoảng trống mênh mông cho các đồng đội khai thác.

Bức tường Mike Maignan và sự trở lại của những ký ức 1986

Bước sang hiệp hai, Na Uy nỗ lực dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ và cơ hội đã đến khi họ được hưởng quả phạt đền ở phút 50. Tuy nhiên, Mike Maignan đã chứng minh tại sao anh là sự kế thừa hoàn hảo cho vị trí gác đền của tuyển Pháp. Thủ môn đang khoác áo AC Milan đã có pha phán đoán xuất thần, cản phá thành công cú sút của Jorgen Strand Larsen.

Khoảnh khắc này mang ý nghĩa lịch sử to lớn, bởi Maignan là thủ môn Pháp đầu tiên cản phá được một quả phạt đền trong thời gian thi đấu chính thức tại World Cup kể từ sau chiến tích của Joel Bats trước Brazil năm 1986. Pha cứu thua này không chỉ bảo toàn lợi thế mà còn dập tắt hoàn toàn ý chí lội ngược dòng của đại diện Bắc Âu.

Pháp cho thấy hình ảnh của một ứng cử viên hàng đầu trong tay HLV Deschamps. Ảnh: Getty Images.

Lời khẳng định từ chiều sâu đội hình

Chiến thắng 4-1 được ấn định ở phút bù giờ thứ tư nhờ sự kết hợp giữa những nhân tố dự phòng chất lượng. Bradley Barcola thực hiện quả treo bóng chuẩn xác để Desire Doue đánh đầu tung lưới Na Uy. Việc các cầu thủ trẻ vào sân và ngay lập tức tạo ra dấu ấn cho thấy chiều sâu đội hình đáng gờm của Pháp, một yếu tố then chốt cho các trận đấu loại trực tiếp đầy căng thẳng phía trước.

Nhìn rộng hơn, đây là lần thứ hai trong lịch sử tuyển Pháp toàn thắng cả ba trận vòng bảng World Cup. Lần đầu tiên họ làm được điều này là vào năm 1998 – giải đấu mà họ đã bước lên bục cao nhất. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và phong độ ổn định của các trụ cột, thầy trò HLV Deschamps đang cho thấy những tín hiệu lạc quan trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.