Pháp thắng Paraguay 1-0: Mbappe ghi danh sử sách, Les Bleus vào tứ kết Bản lĩnh của Kylian Mbappe trên chấm 11m đã giúp tuyển Pháp khuất phục Paraguay để tiến vào tứ kết World Cup 2026. Một trận đấu tôn vinh hàng thủ vững chãi của Gà trống Gaulois.

Kylian Mbappe không cần quá nhiều khoảng trống để tạo nên sự khác biệt. Trong một buổi tối mà hàng công tuyển Pháp gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Paraguay, đội trưởng của Les Bleus đã lên tiếng đúng lúc. Cú sút phạt đền lạnh lùng không chỉ đưa Pháp vào tứ kết World Cup 2026 mà còn giúp anh san bằng kỷ lục của Lionel Messi với 7 pha lập công trong cuộc đua Chiếc giày vàng.

Mbappe và khoảnh khắc định đoạt trận đấu

Dù thi đấu có phần lặng lẽ so với tiêu chuẩn cực cao thường thấy, Kylian Mbappe vẫn chứng minh tại sao anh là linh hồn của tuyển Pháp. Khi trận đấu đang rơi vào bế tắc, ngôi sao của Real Madrid đã thể hiện bản lĩnh thép để phá vỡ thế quân bình trên chấm phạt đền.

Kylian Mbappe (7.7): Một trận đấu tương đối lặng lẽ so với tiêu chuẩn cực cao của anh, cho đến khi Mbappe lạnh lùng phá vỡ thế bế tắc trên chấm phạt đền. Bàn thắng này giúp anh san bằng kỷ lục của Lionel Messi với 7 pha lập công trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng.

Bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn là cột mốc lịch sử, đưa Mbappe đứng ngang hàng với những huyền thoại vĩ đại nhất ở sân chơi World Cup. Sự điềm tĩnh của anh chính là sự khác biệt lớn nhất giữa một ứng cử viên vô địch và một đội bóng đầy nỗ lực như Paraguay.

Hàng thủ thép: Điểm tựa vững chắc của Les Bleus

Nếu Mbappe là người định đoạt ở phía trên, thì Dayot Upamecano chính là "hòn đá tảng" giúp Pháp duy trì sự an toàn tuyệt đối. Trung vệ đang khoác áo Bayern Munich đã có một màn trình diễn điểm 10 về mặt phòng ngự, hóa giải mọi nỗ lực dâng cao của các chân sút đối phương.

Dayot Upamecano (7.8): Trong một vài tình huống Paraguay nỗ lực dâng cao, trung vệ đang khoác áo Bayern Munich đã phát huy sức mạnh ấn tượng để hóa giải mọi nguy cơ.

Bên cạnh Upamecano, William Saliba cũng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Tốc độ và khả năng đọc tình huống của hậu vệ thuộc biên chế Arsenal giúp Pháp luôn chủ động trong các pha tranh chấp, biến trận đấu của thủ thành Mike Maignan trở nên nhàn nhã hơn bao giờ hết.

William Saliba (7.6): Một buổi tối thi đấu dễ dàng của hậu vệ thuộc biên chế Arsenal. Tốc độ tuyệt vời giúp anh luôn chủ động trong các pha tranh chấp và không bao giờ rơi vào tình trạng bị động.

Nỗi lo từ những vệ tinh xung quanh

Dù giành chiến thắng, HLV Didier Deschamps vẫn còn đó những nỗi lo, đặc biệt là phong độ của các ngôi sao trẻ. Michael Olise và Bradley Barcola đã có một ngày thi đấu mờ nhạt, thiếu đi sự đột biến cần thiết để xuyên phá khối bê tông mà Paraguay giăng ra.

Michael Olise (6.8): Một màn trình diễn mờ nhạt của ngôi sao Bayern Munich khi anh chỉ tạo ra được duy nhất một cơ hội đáng chú ý vào những phút bù giờ của trận đấu.

Điểm sáng hiếm hoi ở tuyến giữa ngoài sự ổn định của Adrien Rabiot chính là Manu Kone. Tiền vệ này không chỉ mạnh mẽ trong tranh chấp mà còn suýt chút nữa ghi tên mình lên bảng điện tử với một cú sút xa đầy uy lực.

Manu Kone (6.9): Dù phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi thô bạo, Kone vẫn là một trong những điểm sáng của Pháp. Anh suýt chút nữa đã ghi bàn nếu cú sút xa hiểm hóc không bị thủ môn Orlando Gill cản phá xuất sắc.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 là đủ để Pháp ghi tên mình vào vòng 8 đội mạnh nhất. Tuy nhiên, để bảo vệ ngôi vương hoặc tiến xa hơn, Les Bleus cần sự bùng nổ đồng đều hơn từ các nhân tố trên hàng công thay vì chỉ dựa vào sự tỏa sáng của Mbappe hay sự vững chãi của hàng thủ.