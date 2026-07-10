Pháp vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Morocco Kylian Mbappe ghi bàn thắng thứ 20 tại các kỳ World Cup, cùng Ousmane Dembele giúp đội tuyển Pháp vượt qua Morocco với tỷ số 2-0 tại vòng tứ kết, tiếp tục hành trình tiến tới trận chung kết thứ ba liên tiếp.

Hành trình lịch sử của Morocco tại FIFA World Cup 2026 đã chính thức khép lại tại vòng tứ kết sau thất bại 0-2 trước đội tuyển Pháp vào rạng sáng 10/7. Kịch bản của trận đấu gợi nhớ lại cuộc đối đầu tại Qatar bốn năm trước, khi bản lĩnh của nhà đương kim Á quân thế giới một lần nữa khuất phục tinh thần quả cảm của "Những chú sư tử Atlas".

Bức tường Yassine Bono và hiệp một kiên cường

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pháp đã thiết lập một thế trận áp đảo với cường độ tấn công cực cao. Bộ đôi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele liên tục khai thác khoảng trống ở hai hành lang biên, đẩy hàng phòng ngự Morocco vào trạng thái báo động đỏ. Tuy nhiên, Morocco cho thấy họ không dễ dàng bị đánh bại khi sở hữu Yassine Bono trong khung gỗ.

Thủ thành đang khoác áo Al Hilal đã có một hiệp đấu xuất thần, liên tiếp từ chối các pha dứt điểm cận thành của Dayot Upamecano và đặc biệt là tình huống đối mặt với Mbappe. Khoảnh khắc chói sáng nhất của Bono là pha đổ người chính xác để cản phá quả phạt đền của Mbappe, giúp Morocco giữ vững mành lưới suốt 45 phút đầu tiên và thắp lên hy vọng về một cuộc lật đổ.

Sự thiếu vắng trụ cột Ismael Saibari do chấn thương gân kheo đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng chuyển trạng thái của Morocco, nhưng kỷ luật phòng ngự thép vẫn giúp họ đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ "Les Bleus".

Hàng công tuyển Pháp với Mbappe và Dembele liên tục gây áp lực lên hàng thủ Morocco.

Đẳng cấp ngôi sao định đoạt trận đấu

Bước sang hiệp hai, sự khác biệt về đẳng cấp cá nhân bắt đầu lộ rõ. Phút 60, Kylian Mbappe chứng minh lý do tại sao anh là ngôi sao hàng đầu thế giới. Gạt bỏ tâm lý sau cú sút phạt đền hỏng, tiền đạo của Real Madrid thực hiện pha đi bóng kỹ thuật trước khi tung cú cứa lòng hoàn hảo từ ngoài vòng cấm. Bóng đi với quỹ đạo không thể cản phá, găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của Bono.

Đây là bàn thắng thứ 20 của Mbappe tại các kỳ World Cup, giúp anh áp sát kỷ lục 21 bàn của Lionel Messi. Bàn thắng này cũng buộc Morocco phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, tạo điều kiện cho các pha phản công sắc lẹm của Pháp.

Chỉ ít phút sau, từ một tình huống thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ đối phương, Mbappe thực hiện đường kiến tạo dọn cỗ để Ousmane Dembele băng xuống dứt điểm lạnh lùng, ấn định tỷ số 2-0. Hai bàn thua chóng vánh đã đánh sập ý chí chiến đấu của đại diện Bắc Phi.

Thống kê đáng chú ý sau trận đấu

Thông số Pháp Morocco Tỷ số 2 0 Số cú sút 14 6 Sút trúng đích 7 2 Kiểm soát bóng 58% 42%

Hướng tới trận chung kết thứ ba liên tiếp

Chiến thắng này đưa đội tuyển Pháp tiến thẳng vào bán kết, nơi họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Với phong độ hủy diệt của hàng công và sự ổn định trong lối chơi, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đang đứng trước cơ hội lịch sử để góp mặt trong trận chung kết World Cup thứ ba liên tiếp.

Dù thất bại, Morocco vẫn có thể ngẩng cao đầu rời giải. Họ đã chứng minh rằng thành công tại Qatar 2022 không phải là sự may mắn nhất thời mà là thành quả của một thế hệ vàng đầy tài năng và bản lĩnh.

Đội hình ra sân của Pháp trước Morocco.

Morocco có đội hình đầy đủ ngôi sao hay nhất.

Trận bán kết sắp tới hứa hẹn sẽ là thử thách cực đại cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của người Pháp, khi các đối thủ tiềm năng như Tây Ban Nha hay Bỉ đều sở hữu lối chơi kỹ thuật và giàu tính toán chiến thuật.