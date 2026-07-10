Pháp vào bán kết World Cup 2026: Sức mạnh hủy diệt từ Mbappe và hàng công siêu hạng Vượt qua Morocco bằng bản lĩnh của nhà đương kim á quân, đội tuyển Pháp tiến vào bán kết World Cup kỳ thứ 3 liên tiếp với phong độ chói sáng của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.

Đội tuyển Pháp đang cho thấy một diện mạo đáng sợ tại World Cup 2026. Với hàng công giàu sức mạnh cùng chiều sâu đội hình lý tưởng, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã vượt qua hàng loạt đối thủ để hiên ngang tiến vào vòng bán kết. Chiến thắng trước Morocco không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà còn là bản tuyên ngôn về sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Mbappe lập công cho Pháp. Ảnh: Sky Sports.

Kylian Mbappe, tâm điểm của mọi ánh nhìn, đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược trong trận đấu này. Dù bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp một, tiền đạo sinh năm 1998 đã nhanh chóng chuộc lỗi bằng một siêu phẩm ở hiệp hai, trực tiếp đưa đội tuyển Pháp vào bán kết World Cup kỳ thứ 3 liên tiếp.

Cuộc đấu trí trên chấm 11m và kỷ lục của Yassine Bounou

Tình huống bước ngoặt đầu tiên đến từ một pha bóng chết đầy tranh cãi. Trọng tài Facundo Tello đã mất tới 3 phút 10 giây kể từ khi Mbappe bị Noussair Mazraoui đốn ngã trong vòng cấm mới cho phép thực hiện cú sút. Sự gián đoạn quá lâu từ phía trọng tài người Argentina dường như đã làm giảm đi sự tập trung và sắc bén của thủ quân đội tuyển Pháp.

Mbappe đá hỏng 11m. Ảnh: Sky Sports.

Trên chấm phạt đền, Kylian Mbappe đã không thể chiến thắng được Yassine Bounou. Thủ thành của Morocco một lần nữa sử dụng tâm lý chiến với những động tác vung vẩy tay chân đặc trưng để làm xao nhãng đối thủ. Pha cản phá thành công này giúp Bounou chính thức cân bằng kỷ lục 4 lần đẩy phạt đền/luân lưu tại các kỳ World Cup, sánh ngang với những huyền thoại như Harald Schumacher hay Iker Casillas.

Khoảnh khắc thiên tài của Kylian Mbappe

Tuy nhiên, một ngôi sao đẳng cấp thế giới luôn biết cách đứng dậy sau sai lầm. Mbappe đã dập tắt hy vọng của người Morocco bằng một khoảnh khắc thiên tài. Nhận đường chuyền từ tài năng trẻ Desire Doue, Mbappe đối mặt với trung vệ Issa Diop. Chỉ với một nhịp xử lý tinh tế, anh tự mở ra một góc sút cực hẹp trước khi tung cú cứa lòng đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

Bàn thắng này không chỉ giúp Mbappe bắt kịp Lionel Messi với 8 pha lập công tại giải đấu, mà còn đưa anh tiến gần hơn tới kỷ lục vĩ đại của huyền thoại Just Fontaine (13 bàn trong một kỳ World Cup). Với phong độ hiện tại, việc Mbappe thiết lập những cột mốc mới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hàng công đa dạng và chiều sâu đáng nể

Sức mạnh của đội tuyển Pháp không chỉ nằm ở Mbappe. Sự thật đáng sợ đối với bất kỳ đối thủ nào là họ sở hữu quá nhiều ngòi nổ có thể định đoạt trận đấu. Ousmane Dembele đã ấn định chiến thắng chung cuộc bằng một pha dứt điểm sắc lẹm sau tình huống phản công chớp nhoáng. Đây đã là bàn thắng thứ 5 của ngôi sao đang khoác áo PSG tại giải đấu năm nay.

Pháp có hàng công đáng sợ. Ảnh: Getty Images.

So với các ứng cử viên khác, hàng công của Pháp cho thấy sự đa dạng vượt trội:

Pháp : Mbappe (8 bàn), Dembele (5 bàn), Barcola và Doue (3 bàn).

: Mbappe (8 bàn), Dembele (5 bàn), Barcola và Doue (3 bàn). Anh : Harry Kane (6 bàn), Jude Bellingham (4 bàn).

: Harry Kane (6 bàn), Jude Bellingham (4 bàn). Argentina: Phụ thuộc lớn vào Messi khi Lautaro Martinez mới chỉ có 1 bàn.

Đáng chú ý, toàn bộ các bàn thắng của đội tuyển Pháp tính đến thời điểm này đều được ghi bởi các tiền đạo. Dù các tiền vệ và hậu vệ chưa lập công, nhưng sự cơ động và khả năng hỗ trợ của họ đã tạo điều kiện tối đa cho các mũi nhọn phía trên tỏa sáng.

Lời thách thức cho các đối thủ tại bán kết

Một thống kê cho thấy sự thống trị tuyệt đối của đoàn quân áo Lam: họ chưa từng bị dẫn trước một phút nào tại World Cup năm nay. Đội bóng của Didier Deschamps đặc biệt nguy hiểm khi có bàn thắng dẫn trước, bởi khi đó đối thủ buộc phải dâng cao, lộ ra những khoảng trống chết người để những "cỗ máy tốc độ" như Dembele hay Mbappe khai thác.

Tiến vào bán kết để đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ, Pháp đang sở hữu cả chất lượng đội hình xuất phát lẫn băng ghế dự bị có chiều sâu tốt nhất giải. Câu hỏi lớn nhất lúc này không phải là Pháp mạnh thế nào, mà là liệu có hệ thống phòng ngự nào đủ kiên cường để ngăn cản sức tấn công vũ bão của nhà đương kim á quân?