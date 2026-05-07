Pháp vào vòng 16 đội World Cup 2026: Mbappe tỏa sáng trên chấm 11m hạ Paraguay Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất giúp Pháp đánh bại Paraguay 1-0 tại vòng 32 đội World Cup 2026. Một chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng cho ứng cử viên vô địch trước sự lỳ lợm của đại diện Nam Mỹ.

Sức nóng tại Philadelphia không chỉ đến từ nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 39°C, mà còn từ cuộc đối đầu nghẹt thở giữa một tuyển Pháp hào hoa và một Paraguay đầy gai góc. Kết quả cuối cùng được định đoạt bởi một khoảnh khắc VAR và bản lĩnh của ngôi sao lớn nhất: Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe mở tỷ số cho tuyển Pháp sau quả đá phạt đền thành công.

Nút thắt từ công nghệ VAR

Trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra với kịch bản được dự báo trước: Pháp áp đảo về quyền kiểm soát bóng, trong khi Paraguay thiết lập một khối đội hình lùi sâu, kỷ luật và sẵn sàng va chạm. Sự bế tắc của "Les Bleus" chỉ được tháo gỡ khi trọng tài chính tham khảo công nghệ VAR sau một tình huống tranh chấp trong vòng cấm.

Trên chấm 11 mét, Kylian Mbappe đối mặt với áp lực khổng lồ nhưng tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid đã không mắc sai lầm nào. Cú dứt điểm quyết đoán của anh không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, khai thông thế bế tắc và trực tiếp đưa Pháp tiến bước vào vòng sau.

Phân tích chiến thuật: Sự biến ảo đối đầu khối bê tông

Didier Deschamps tiếp tục tin dùng sơ đồ 4-2-3-1 với sự cơ động của các mũi khoan ở biên. Bradley Barcola và Ousmane Dembele liên tục thực hiện các pha xuyên phá cường độ cao, buộc hàng thủ Paraguay phải căng mình chống đỡ. Ở trung lộ, Michael Olise đóng vai trò hạt nhân trong việc luân chuyển bóng và tìm kiếm kẽ hở từ những đường chuyền xuyên tuyến.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn

Ngược lại, Paraguay của Gustavo Alfaro đã trình diễn lối chơi phòng ngự "uốn cong nhưng không gãy". Dù thiếu vắng trung vệ trụ cột Omar Alderete, đại diện Nam Mỹ vẫn duy trì được cự ly đội hình cực tốt. Họ không ngần ngại phạm lỗi từ xa để ngắt nhịp hưng phấn của các cầu thủ Pháp, đồng thời chờ đợi cơ hội từ những pha phản công nhanh dựa trên tốc độ của Julio Enciso.

Kylian Mbappe và Michael Olise giúp Pháp thăng hoa. Ảnh: Getty Images

Bản lĩnh của ứng cử viên vô địch

Dù chỉ thắng với cách biệt tối thiểu, tuyển Pháp vẫn cho thấy tại sao họ được coi là ứng cử viên số 1 cho ngai vàng World Cup. Khả năng kiểm soát trận đấu và duy trì áp lực trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt là minh chứng cho nền tảng thể lực và bản lĩnh của dàn sao châu Âu.

Với Paraguay, cuộc hành trình cổ tích của họ đã khép lại. Sau khi gây sốc bằng việc loại tuyển Đức, đoàn quân của Gustavo Alfaro một lần nữa chứng minh họ là đối thủ khó chịu nhất khu vực Nam Mỹ hiện tại. Tuy nhiên, trước một tuyển Pháp quá toàn diện và sở hữu những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc, tinh thần lỳ lợm là chưa đủ để khỏa lấp khoảng cách về đẳng cấp.

Thống kê đáng chú ý

Lịch sử đối đầu: Pháp duy trì thành tích bất bại trước Paraguay (4 thắng, 2 hòa).

Pháp duy trì thành tích bất bại trước Paraguay (4 thắng, 2 hòa). Phong độ: Pháp là một trong số ít đội toàn thắng từ đầu giải World Cup 2026.

Pháp là một trong số ít đội toàn thắng từ đầu giải World Cup 2026. Ngôi sao: Kylian Mbappe tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn của "Les Bleus" tại giải đấu năm nay.

Chiến thắng này đưa thầy trò Didier Deschamps ghi tên mình vào vòng 16 đội, nơi những thử thách lớn hơn đang chờ đón. Với sự thăng hoa của bộ tứ hàng công và sự ổn định nơi tuyến giữa, tuyển Pháp đang gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ còn lại trên hành trình chinh phục cúp vàng.