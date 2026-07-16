Pháp vs Anh tranh hạng 3 World Cup 2026: Mbappe đối đầu Bellingham tại Miami Trận tranh hạng 3 World Cup 2026 giữa Pháp và Anh không chỉ là màn thủ tục, mà là cuộc so tài chiến thuật đỉnh cao giữa tốc độ của Mbappe và sự bùng nổ từ Bellingham.

Trận tranh hạng 3 World Cup thường bị coi là "giải an ủi", nhưng tại World Cup 2026, cuộc đối đầu giữa Pháp và Anh tại Miami Stadium mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đây là cuộc chiến vì danh dự của hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu sau những thất bại cay đắng tại bán kết, đồng thời là sân khấu cuối cùng để Kylian Mbappe và Jude Bellingham khẳng định vị thế cá nhân tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thông tin trận đấu Pháp vs Anh

Nội dung Thông tin Trận đấu Pháp vs Anh Giải đấu World Cup 2026 Vòng đấu Tranh hạng 3 Thời gian 4h00 ngày 19/7/2026 (giờ Việt Nam) Địa điểm Sân Miami Stadium, Miami, Mỹ

Lợi thế từ quãng nghỉ và bài toán phục hồi

Didier Deschamps và các học trò đang nắm giữ một lợi thế phi chuyên môn nhưng cực kỳ quan trọng: thời gian. Việc thi đấu trận bán kết trước Tây Ban Nha giúp Les Bleus có thêm 24 giờ nghỉ ngơi so với Tam Sư – đội vừa trải qua cuộc vắt kiệt sức lực với Argentina. Trong một giải đấu kéo dài và khắc nghiệt như World Cup, một ngày nghỉ thêm có thể là yếu tố quyết định đến tốc độ trong các pha bứt tốc ở 1/3 cuối sân.

Pháp bước vào trận đấu này sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha, một trận đấu mà hệ thống pressing của họ bị hóa giải bởi khả năng kiểm soát bóng thượng hạng của La Roja. Tuy nhiên, trước một đội tuyển Anh có xu hướng chơi trực diện hơn, Pháp có thể tìm lại bản sắc trong các pha chuyển trạng thái nhanh – vũ khí đã giúp họ ghi tới 16 bàn thắng trước vòng bán kết.

Mbappe vs Bellingham: Cuộc chiến của những biểu tượng

Kylian Mbappe vẫn là trung tâm trong mọi kế hoạch của Pháp. Với 8 bàn thắng lận lưng, tiền đạo này không chỉ muốn giúp Pháp giành huy chương đồng mà còn nhắm tới danh hiệu Vua phá lưới. Điểm nóng nhất của trận đấu sẽ nằm ở hành lang cánh trái của Pháp, nơi Mbappe đối đầu trực tiếp với Reece James hoặc Kyle Walker. Những pha bứt tốc vào khoảng trống phía sau hậu vệ biên (half-space) sẽ là chìa khóa để Les Bleus xuyên phá khối phòng ngự của Thomas Tuchel.

Ngược lại, Jude Bellingham là linh hồn trong lối chơi của tuyển Anh. Khác với Mbappe, Bellingham tạo ra tầm ảnh hưởng bằng khả năng bao quát và xâm nhập vòng cấm bất ngờ. Khi Harry Kane lùi sâu để kéo dãn các trung vệ như Saliba hay Upamecano, khoảng trống mà Bellingham khai thác sẽ là bài toán khó giải cho cặp tiền vệ Manu Kone và Adrien Rabiot.

Phân tích chiến thuật: Sự thực dụng đối đầu với bóng bổng

Thomas Tuchel nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì sự chắc chắn ở khu vực trung tuyến với Declan Rice làm mỏ neo. Tuy nhiên, để ngăn chặn Michael Olise – người đóng vai trò kết nối giữa các tuyến của Pháp – Anh cần một hệ thống bọc lót cực tốt. Điểm mạnh của Tam Sư nằm ở các tình huống cố định và bóng bổng, nơi Marc Guehi, Ezri Konsa và Harry Kane luôn sẵn sàng trừng phạt những sai lầm trong kèm người của đối phương.

Ngược lại, Pháp sẽ dựa vào sự biến ảo của Ousmane Dembele và những nhân tố trẻ như Desire Doue hay Bradley Barcola từ băng ghế dự bị. Khả năng thay đổi nhịp độ trận đấu trong hiệp hai của Pháp thường tạo ra sự đột biến cao, đặc biệt khi thể lực của các cầu thủ Anh suy giảm sau hành trình bán kết mệt mỏi.

Thống kê và phong độ đối đầu

Đội tuyển Phong độ gần nhất Ghi chú Pháp Thắng 4, thua 1 (5 trận gần nhất) Ghi 16 bàn sau 7 trận tại giải Anh Dừng bước tại bán kết Ghi 13 bàn sau 6 trận (trước bán kết)

Lịch sử đang nghiêng về phía người Pháp khi họ từng đánh bại Anh 2-1 tại tứ kết World Cup 2022. Tuy nhiên, với tính chất cởi mở thường thấy của các trận tranh hạng 3, khán giả có quyền kỳ vọng vào một kịch bản nhiều bàn thắng tương tự như trận giao hữu năm 2017 (Pháp thắng 3-2).

Đội hình dự kiến

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe. Anh (4-2-3-1): Pickford; Reece James, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Nhìn chung, với lợi thế về thể lực và sự sắc bén của Mbappe, Pháp đang được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Tuy nhiên, nếu Anh tận dụng tốt các tình huống bóng chết và sự bùng nổ của Bellingham, họ hoàn toàn có thể đòi lại món nợ tại Qatar để ra về với vị trí thứ ba thế giới.