Pháp vs Iraq: Cơ hội vàng để Les Bleus giành vé sớm vào vòng knock-out Lần đầu tiên trong lịch sử, Pháp và Iraq sẽ đối đầu trực tiếp tại World Cup 2026. Với phong độ thăng hoa của Kylian Mbappe, đoàn quân của Didier Deschamps đang hướng tới mục tiêu 3 điểm để sớm ghi tên mình vào vòng 1/8.

Sân vận động Philadelphia Stadium sẽ trở thành tâm điểm của bảng I vào lúc 4h00 ngày 23/06/2026, khi đội tuyển Pháp chạm trán Iraq trong một bối cảnh mang tính quyết định. Đây không chỉ là màn so tài giữa một nhà cựu vô địch thế giới và một đại diện đang nỗ lực tìm lại vị thế từ châu Á, mà còn là cơ hội để "Les Bleus" khẳng định sức mạnh tuyệt đối của ứng viên vô địch.

Bài toán chiến thuật: Sức mạnh tấn công của Pháp đối đầu hàng thủ Iraq

Sau chiến thắng 3-1 trước Senegal ở ngày ra quân, Pháp đã cho thấy sự hiệu quả đáng sợ trong các tình huống chuyển trạng thái. Kylian Mbappe, với cú đúp bàn thắng, tiếp tục là hạt nhân trong lối chơi của HLV Didier Deschamps. Tuy nhiên, sức mạnh của Pháp không chỉ dừng lại ở cá nhân Mbappe. Sự xuất hiện của Michael Olise trong vai trò dẫn dắt lối chơi đã mang đến sự mềm mại và sáng tạo cần thiết ở khu trung lộ.

Ngược lại, Iraq bước vào trận đấu này sau thất bại 1-4 trước Na Uy. Vấn đề lớn nhất của HLV Graham Arnold hiện nay là khả năng tổ chức phòng ngự, đặc biệt là các khoảng trống lộ ra giữa trung vệ và hậu vệ biên. Trước những cầu thủ có tốc độ xé gió như Ousmane Dembele hay Bradley Barcola, bất kỳ sai sót nhỏ nào trong việc bọc lót cũng sẽ khiến Iraq phải trả giá đắt.

Tương quan lực lượng và phong độ

Về mặt nhân sự, Pháp đang sở hữu đội hình mạnh nhất với sự ổn định ở cả ba tuyến. Mike Maignan là chốt chặn tin cậy trong khung gỗ, trong khi bộ đôi trung vệ Saliba và Upamecano mang đến sự an tâm tuyệt đối nhờ khả năng tranh chấp và tốc độ bù trừ cho nhau. Ở tuyến giữa, sự cân bằng giữa chất thép của Tchouameni và sự linh hoạt của Rabiot giúp Pháp dễ dàng kiểm soát thế trận.

Phía bên kia chiến tuyến, Iraq chịu tổn thất khi Ahmed Yahya chấn thương. Hy vọng lớn nhất của đại diện châu Á được đặt lên vai tiền đạo Aymen Hussein – người đã ghi bàn duy nhất trong trận thua Na Uy. Iraq có thể sẽ chọn lối chơi lùi sâu, ưu tiên bóng bổng và các tình huống cố định để gây bất ngờ cho hàng thủ Pháp.

Thống kê chuyên sâu trước trận đấu

Dù chưa từng gặp nhau trong quá khứ, các số liệu thống kê gần đây cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về hiệu suất thi đấu giữa hai đội:

Chỉ số (5 trận gần nhất) Đội tuyển Pháp Đội tuyển Iraq Số bàn thắng ghi được 15 (3,0 bàn/trận) 5 (1,0 bàn/trận) Số quả phạt góc trung bình 5,6 2,4 Số thẻ vàng nhận được 7 7 Số thẻ đỏ nhận được 1 1 Phong độ (Thắng-Hòa-Thua) 4-0-1 2-1-2

Đội hình dự kiến Pháp vs Iraq

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe.

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe. Iraq (4-5-1): Jalal Hassan; Hussein Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Amir Al Ammari, Ismail, Bayesh; Qasem, Al-Hamadi, Aymen Hussein.

Trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV10. Với đẳng cấp vượt trội, Pháp được dự đoán sẽ giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 3-1 để sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng World Cup 2026.