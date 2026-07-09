Pháp vs Morocco: Mbappe và sứ mệnh phá vỡ 'bức tường' Atlas tại World Cup 2026 Với 7 bàn thắng sau 5 trận, Kylian Mbappe là niềm hy vọng số một của Pháp trong cuộc tái đấu đầy duyên nợ với Morocco. Dù Les Bleus sở hữu tỷ lệ thắng 61,7%, 'Sư tử Atlas' hiện đã vươn lên hạng 7 thế giới và sẵn sàng tạo nên cú sốc.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco tại sân Gillette không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng trong top 10 FIFA, mà còn là màn tái hiện trận bán kết đầy cảm xúc tại Qatar 2022. Lịch sử đang đứng về phía người Pháp, nhưng vị thế của Morocco giờ đây đã rất khác.

Sức mạnh áp đảo của Les Bleus

Đội tuyển Pháp bước vào vòng tứ kết với phong độ hủy diệt. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã toàn thắng cả 5 trận kể từ đầu giải, ghi tới 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn. Sự cân bằng giữa công và thủ giúp Pháp duy trì vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Điểm nhấn lớn nhất trong lối chơi của Pháp chính là tốc độ khủng khiếp từ các hành lang cánh. Kylian Mbappe, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công, kết hợp cùng Ousmane Dembele và Bradley Barcola tạo thành mũi đinh ba có khả năng xé toang mọi hàng phòng ngự. Thống kê từ Opta chỉ ra rằng, Pháp thực hiện trung bình tới 20,57 cú sút mỗi trận, minh chứng cho áp lực nghẹt thở mà họ tạo ra lên phần sân đối phương.

Bản sắc kỷ luật của 'Sư tử Atlas'

Ngược lại với sự bùng nổ của Pháp, Morocco xây dựng thành công dựa trên sự lỳ lợm và tính tổ chức cực cao. Dưới sự chỉ huy của Achraf Hakimi và tiền vệ đánh chặn Sofyan Amrabat, đại diện Bắc Phi đã bất bại trong 5 trận gần nhất. Việc vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA không phải là sự may mắn, mà là kết quả của một quá trình tiến hóa về tư duy chiến thuật.

Morocco không ngại nhường quyền kiểm soát bóng (Pháp thường kiểm soát trung bình 62%). Thay vào đó, họ tập trung vào việc bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ và tung ra những nhát dao sắc lẹm từ các pha phản công của Brahim Diaz hay Ounahi. Chiến thắng 3-0 trước Canada ở vòng trước là lời cảnh báo đanh thép gửi tới hàng thủ vốn chưa bị thử thách nhiều của Pháp.

Thống kê đối đầu và tương quan lực lượng

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đại diện châu Âu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Pháp thắng 3 và hòa 2. Morocco vẫn đang đi tìm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước Les Bleus.

Thông số (World Cup 2026) Pháp Morocco Thứ hạng FIFA 3 7 Số bàn thắng 14 10 Số bàn thua 2 4 Tỷ lệ thắng (Opta) 61,7% 16,2% Ngôi sao chủ chốt Kylian Mbappe (7 bàn) Brahim Diaz

Về mặt lực lượng, Pháp chịu tổn thất nhỏ khi Marcus Thuram dính chấn thương bắp chân và Aurelien Tchouameni vẫn đang phải tập riêng. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình cực tốt, HLV Deschamps vẫn có trong tay những quân bài thay thế chất lượng như Michael Olise hay Desire Doue. Trong khi đó, Morocco có được đội hình mạnh nhất với sự trở lại của các trụ cột sau án treo giò và chấn thương nhẹ.

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe. Morocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi; Brahim Diaz, El Khannouss, Saibari.

Kịch bản nào cho trận đại chiến?

Trận đấu được dự báo sẽ là màn tra tấn thể lực và trí tuệ. Pháp sẽ chủ động dâng cao để tìm bàn thắng sớm nhằm phá vỡ cấu trúc phòng ngự tầng tầng lớp lớp của Morocco. Mbappe sẽ là thỏi nam châm thu hút các hậu vệ, tạo khoảng trống cho Barcola hoặc Olise băng cắt từ cánh vào trung lộ.

Ngược lại, Morocco sẽ chờ đợi sai lầm từ sự dâng cao của các hậu vệ biên phía Pháp (đặc biệt là vị trí của Theo Hernandez) để Hakimi thực hiện những tình huống chồng biên tốc độ. Nếu có thể kéo trận đấu vào hiệp phụ (tỷ lệ 22,1%), lợi thế tâm lý sẽ nghiêng về phía Morocco.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của nhà đương kim Á quân thế giới và một Mbappe đang ở đỉnh cao phong độ, Pháp nhiều khả năng sẽ biết cách định đoạt trận đấu trong 90 phút chính thức. Một chiến thắng sát nút là kịch bản khả thi nhất cho cuộc đối đầu thượng đỉnh này.

Dự đoán: Pháp 2-1 Morocco