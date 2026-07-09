Pháp vs Morocco tại tứ kết World Cup 2026: Ván cờ chiến thuật đỉnh cao của Didier Deschamps Tái hiện bán kết 2022, trận Pháp vs Morocco tại tứ kết World Cup 2026 là bài test hạng nặng cho Les Bleus trước sự lột xác mạnh mẽ từ đại diện Bắc Phi.

Hành trình bảo vệ ngai vàng của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026 đang tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất. Sau khi vượt qua vòng bảng và đánh bại Thụy Điển cùng Paraguay, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps chuẩn bị đối mặt với thử thách thực sự mang tên Morocco tại vòng tứ kết. Đây không chỉ là một trận đấu loại trực tiếp thông thường, mà còn là màn tái đấu đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu của châu Âu và châu Phi.

Morocco đã trưởng thành hơn so với lần chạm trán Pháp ở World Cup 2022. Ảnh: Getty Images.

Bóng ma từ quá khứ và sự thực dụng của người Pháp

Trận cầu này gợi nhớ về cuộc đụng độ tại bán kết World Cup 2022 trên đất Qatar, nơi tuyển Pháp giành chiến thắng 2-0. Bốn năm trước, bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 đã giúp Les Bleus cởi bỏ áp lực và triển khai một thế trận cực kỳ thực dụng. Thống kê chỉ ra rằng, Pháp chỉ cầm bóng 39% trong trận đấu đó – con số thấp nhất lịch sử của họ tại một kỳ World Cup – nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn cục diện.

Khi đó, hệ thống phòng ngự của Deschamps đã phong tỏa mọi ngả đường vào khung thành, khiến Morocco chỉ có duy nhất một cú sút trúng đích suốt 90 phút. Việc bị thủng lưới sớm đã phá hỏng ý đồ phòng ngự phản công của đại diện Bắc Phi, buộc họ phải dâng cao và rơi vào cái bẫy phản công mà người Pháp đã giăng sẵn.

Sự lột xác của "Sư tử Atlas"

Bước vào lần tái đấu này, Morocco không còn là đội bóng dễ bị bắt bài như 4 năm trước. Thay vì lối đá tử thủ thụ động, đại diện Bắc Phi hiện vận hành một hệ thống phòng ngự chủ động và quyết liệt hơn. Achraf Hakimi bên hành lang cánh phải vẫn là linh hồn trong lối chơi, thường xuyên dâng cao pressing tầm cao để gây áp lực ngay bên phần sân đối phương.

So với 4 năm trước, Morocco đã cải thiện về mọi mặt.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Canada ở vòng 16 đội là minh chứng cho sự hưng phấn và tính hiệu quả trong đấu pháp của Morocco. Nếu có thể vươn lên dẫn trước, đoàn quân của huấn luyện viên Walid Regragui chắc chắn sẽ thiết lập khối đội hình lùi sâu, tận dụng khả năng điều tiết nhịp độ để bẻ gãy các đợt hãm thành của đối thủ.

Điểm yếu chí tử và đòn trừng phạt của Les Bleus

Tuy nhiên, cách tiếp cận pressing tầm cao của Morocco luôn đi kèm rủi ro lớn: những khoảng trống mênh mông sau lưng hàng thủ. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để dàn sao tốc độ của Pháp khai thác. Bài học từ trận đấu với Na Uy vẫn còn nguyên giá trị, khi Ousmane Dembele đã lập một cú hat-trick bằng cách tận dụng triệt để sự lỏng lẻo ở hai hành lang biên.

Ngoài Dembele, tuyển Pháp còn sở hữu những mũi khoan đột biến như Michael Olise, Desire Doue hay Bradley Barcola. Đặc biệt, Kylian Mbappe dù đá cắm vẫn sẵn sàng dạt cánh để tạo ra những tình huống quá tải. Tuyến giữa của Pháp với khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng sẽ là bệ phóng cho những pha chuyển trạng thái chớp nhoáng, sẵn sàng trừng phạt mọi khoảnh khắc hớ hênh của đối thủ.

Nhiều khả năng, Didier Deschamps sẽ một lần nữa sử dụng lại kịch bản của năm 2022: nhường quyền kiểm soát bóng để kéo đội hình Morocco dâng cao, sau đó tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Với bản lĩnh của nhà đương kim á quân và sự hưng phấn từ Morocco, ván cờ chiến thuật tại tứ kết World Cup 2026 hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và khó lường.