Pháp vs Paraguay: Kylian Mbappe và sức mạnh áp đảo của Les Bleus tại vòng 1/8 World Cup 2026 Sở hữu hàng công ghi 16 bàn sau 5 trận, ĐT Pháp đối mặt thử thách từ Paraguay - đội bóng vừa loại Đức bằng lối chơi lầm lì và bản lĩnh thép trên chấm luân lưu.

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ là trận chiến giữa một ứng viên vô địch và một hiện tượng, mà còn là bài kiểm tra về khả năng xuyên phá của hàng công mạnh nhất giải đấu trước một hàng thủ đầy tính kỷ luật. Trận đấu diễn ra lúc 4h00 ngày 5/7 tại Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Sức mạnh hủy diệt của "Cỗ máy" Les Bleus

ĐT Pháp tiến vào vòng loại trực tiếp với một phong độ không thể thuyết phục hơn. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã toàn thắng cả 4 trận kể từ đầu giải, ghi tới 13 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần. Sự đáng sợ của Les Bleus nằm ở tốc độ và chiều sâu đội hình kinh ngạc.

Kylian Mbappe vẫn là hạt nhân trong lối chơi của Pháp. Với cú đúp vào lưới Thụy Điển ở vòng 1/16, tiền đạo này cho thấy anh đang ở trạng thái sung mãn nhất. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của Pháp không chỉ dừng lại ở Mbappe. Những nhân tố như Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola tạo nên một hệ thống tấn công biên đầy biến ảo, sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nhỏ nhất nào của đối thủ khi chuyển trạng thái.

Tại tuyến giữa, bộ đôi Tchouameni và Rabiot đang thực hiện cực tốt vai trò điều tiết và đánh chặn. Sự vững chãi này cho phép các hậu vệ cánh như Kounde hay Hernandez tự tin dâng cao, tạo ra áp lực nghẹt thở lên phần sân đối phương.

Bản lĩnh Paraguay: Kẻ diệt khổng lồ lầm lì

Ngược lại với sự hào nhoáng của Pháp, Paraguay tiến sâu vào giải đấu bằng sự lì lợm đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ. Dù khởi đầu chật vật ở vòng bảng, thầy trò HLV Gustavo Alfaro đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi loại ĐT Đức trên chấm luân lưu tại vòng 1/16.

Lối chơi của Paraguay dựa trên khối phòng ngự thấp, cực kỳ kỷ luật và không ngại va chạm. Những ngôi sao như Julio Enciso hay Miguel Almiron là những ngòi nổ quan trọng trong các tình huống phản công nhanh. Paraguay có thể không kiểm soát bóng nhiều, nhưng họ biết cách chịu đựng sức ép và chờ đợi thời cơ từ các tình huống cố định.

Phân tích chiến thuật và chìa khóa trận đấu

Điểm nóng nhất của trận đấu chắc chắn sẽ nằm ở hai hành lang cánh. Pháp sẽ cố gắng tận dụng tốc độ của Mbappe và Dembele để kéo dãn hàng thủ đối phương. Ngược lại, Paraguay sẽ tập trung số đông nhân sự ở khu vực trung lộ và trước vòng cấm địa nhằm chia cắt các sợi dây liên lạc của Les Bleus.

Nếu Pháp có bàn thắng sớm, Paraguay buộc phải đẩy cao đội hình và đó sẽ là kịch bản tồi tệ nhất với đại diện Nam Mỹ. Tuy nhiên, nếu trận đấu kéo dài mà không có bàn thắng, áp lực tâm lý sẽ thuộc về đội bóng cửa trên.

Thống kê đáng chú ý trước trận đấu

Chỉ số thống kê ĐT Pháp ĐT Paraguay Phong độ 5 trận gần nhất Toàn thắng Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Số bàn thắng (5 trận gần nhất) 16 bàn 7 bàn Số bàn thua (5 trận gần nhất) 3 bàn 6 bàn Phạt góc trung bình/trận 5,8 quả 4,4 quả Thành tích đối đầu (5 trận) 3 thắng, 2 hòa 0 thắng

Thông tin lực lượng và đội hình dự kiến

Pháp chịu tổn thất nhỏ khi Marcus Thuram vắng mặt do chấn thương bắp chân. Dù vậy, với chiều sâu đội hình hiện tại, HLV Deschamps vẫn có quá nhiều phương án thay thế chất lượng. Trong khi đó, Paraguay đang lo ngại về thể trạng của Omar Alderete và Ramon Sosa.

ĐT Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe.

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Barcola; Mbappe. ĐT Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, Canale, Gomez, Alonso; Almiron, Cubas, Galarza, Diego Gomez; Avalos, Enciso.

Dựa trên sự chênh lệch về trình độ và phong độ hiện tại, Pháp được dự đoán sẽ làm chủ hoàn toàn thế trận. Dù Paraguay có thể gây khó khăn trong hiệp một, nhưng sức mạnh tấn công đa dạng của Les Bleus nhiều khả năng sẽ giúp họ giành chiến thắng cách biệt.

Dự đoán tỷ số: Pháp 3-0 Paraguay.