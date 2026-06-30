Pháp vs Thụy Điển: Khi cơn lốc Mbappe đối đầu hàng thủ rạn nứt Với hàng công ghi 10 bàn sau vòng bảng, đội tuyển Pháp được dự báo sẽ tạo ra sức ép nghẹt thở lên Thụy Điển tại vòng 1/16 World Cup 2026. Mất đi trung vệ trụ cột Isak Hien, đại diện Bắc Âu đối mặt thử thách cực đại tại New Jersey.

Đội tuyển Pháp bước vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên vô địch tuyệt đối. Sau màn trình diễn hủy diệt tại vòng bảng, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đang sở hữu sự tự tin và phong độ cao nhất để đối đầu với Thụy Điển tại sân MetLife.

Thông tin trận đấu Pháp vs Thụy Điển

Hạng mục Chi tiết Giải đấu Vòng 1/16 World Cup 2026 Thời gian 04h00 ngày 1/7/2026 (giờ Việt Nam) Địa điểm Sân MetLife, New Jersey, Mỹ Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV10

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Sức mạnh hủy diệt từ hàng công Les Bleus

Pháp đã kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, ghi tới 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 lần. Những chiến thắng cách biệt trước Senegal, Iraq và đặc biệt là màn vùi dập Na Uy 4-1 đã gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ. Điểm nhấn lớn nhất chính là cú hat-trick ngay trong hiệp một của Ousmane Dembele trong trận gặp Na Uy, cho thấy sự đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành của người Pháp.

Hệ thống của HLV Deschamps đang vận hành trơn tru nhờ sự cơ động của bộ đôi Tchouameni và Kone ở tuyến giữa, tạo nền tảng cho những ngôi sao như Kylian Mbappe, Michael Olise và Desire Doue tự do sáng tạo. Với khả năng cầm bóng trung bình trên 55% và tốc độ chuyển trạng thái cực nhanh, Pháp có thể trừng phạt bất kỳ sai lầm nhỏ nhất nào từ đối thủ.

Gót chân Achilles của Thụy Điển

Trái ngược với sự ổn định của đối thủ, Thụy Điển lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/16 với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Dù sở hữu những ngôi sao tấn công chất lượng như Alexander Isak hay Viktor Gyokeres, nhưng hệ thống phòng ngự lại là bài toán đau đầu với HLV Graham Potter.

Đại diện Bắc Âu đã để thủng lưới tới 7 bàn chỉ sau 3 trận vòng bảng. Khó khăn chồng chất khi trung vệ trụ cột Isak Hien dính chấn thương gân kheo và phải nói lời chia tay giải đấu. Sự vắng mặt này không chỉ làm giảm khả năng tranh chấp bóng bổng mà còn khiến hàng thủ Thụy Điển trở nên mong manh hơn trước những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật bên phía Pháp.

Thống kê phong độ và đối đầu

Pháp: Thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hiệu suất ghi bàn đạt 2,7 bàn/trận trong 10 trận qua.

Thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hiệu suất ghi bàn đạt 2,7 bàn/trận trong 10 trận qua. Thụy Điển: Thắng 1, hòa 2, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hàng thủ để lọt lưới trung bình hơn 2 bàn/trận tại vòng bảng.

Thắng 1, hòa 2, thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hàng thủ để lọt lưới trung bình hơn 2 bàn/trận tại vòng bảng. Đối đầu: Pháp chiếm ưu thế tuyệt đối khi thắng 4 trên 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Nhiều khả năng Thụy Điển sẽ lựa chọn lối chơi lùi sâu, tăng cường quân số ở khu vực trung tuyến nhằm hạn chế khoảng trống của Mbappe và Dembele. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Isak Hien sẽ khiến các phương án bọc lót của họ gặp nhiều rủi ro. Chỉ cần một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một pha phối hợp ở tốc độ cao, Les Bleus hoàn toàn có thể phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đối phương.

Với sự chênh lệch về cả chất lượng nhân sự lẫn phong độ hiện tại, Pháp được dự đoán sẽ làm chủ thế trận. Dù Thụy Điển có thể gây khó khăn bằng những pha phản công từ Anthony Elanga hay Isak, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim Á quân thế giới sẽ giúp họ vượt qua thử thách này.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Tchouameni, Kone; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Thụy Điển: Widell Zetterstrom; Lindelof, Lucas Bergvall, Lagerbielke, Gudmundsson; Ayari, Stroud; Bernhardsson, Elanga; Isak, Gyokeres.

Dự đoán tỷ số: Pháp 3-1 Thụy Điển.