Phát hiện bầu khí quyển quanh hành tinh đá LHS 1140 b: Bước ngoặt tìm kiếm sự sống Lần đầu tiên các nhà thiên văn học xác nhận sự tồn tại của bầu khí quyển quanh một ngoại hành tinh đá nằm trong vùng có thể ở được, mở ra hy vọng mới về việc tìm kiếm dấu hiệu sự sống ngoài Trái Đất.

Cộng đồng thiên văn học vừa đạt được một cột mốc quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ. Theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Science, các nhà khoa học đã lần đầu tiên phát hiện dấu vết của bầu khí quyển bao quanh một ngoại hành tinh đá tương tự Trái Đất, nằm trong vùng có thể ở được (habitable zone) của ngôi sao chủ.

Hình minh họa một hành tinh xanh và hai ngôi sao.

LHS 1140 b: Ứng viên sáng giá cho sự sống ngoài hệ Mặt Trời

Hành tinh được nghiên cứu có tên gọi LHS 1140 b, nằm cách Trái Đất khoảng 48 năm ánh sáng – một khoảng cách được coi là khá gần trong quy mô vũ trụ. LHS 1140 b quay quanh một ngôi sao lùn đỏ và sở hữu những đặc điểm vật lý đầy hứa hẹn cho việc duy trì sự sống.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cơ bản của hành tinh LHS 1140 b:

Thông số Giá trị so với Trái Đất Khối lượng Gấp 5,6 lần Bán kính Lớn hơn khoảng 70% Khoảng cách 48 năm ánh sáng Loại hành tinh Hành tinh đá (Siêu Trái Đất)

Hình minh họa ngoại hành tinh LHS 1140 b.

Bằng chứng kỹ thuật từ phổ kế Winered

Để xác định sự hiện diện của bầu khí quyển, các nhà thiên văn đã thực hiện quan sát trong quá trình hành tinh này đi ngang qua (transit) phía trước ngôi sao chủ của nó. Công cụ then chốt được sử dụng là Phổ kế Echelle hồng ngoại ấm (Winered Spectrograph).

Kết quả phân tích cho thấy các nguyên tử helium đang thoát ra ngoài không gian từ hành tinh này. Mặc dù trước đây các nhà khoa học dự đoán bầu khí quyển của LHS 1140 b chủ yếu bao gồm nitơ, nhưng phát hiện mới về helium đã cung cấp bằng chứng trực tiếp đầu tiên về sự tồn tại của một lớp vỏ khí bao quanh thiên thể đá này.

Hy vọng về đại dương và sự sống ngoài vũ trụ

Mặc dù việc phát hiện khí quyển là một bước tiến lớn, các nhà khoa học vẫn còn nhiều câu hỏi cần giải đáp. Dựa trên các mô hình tính toán, giới thiên văn tin rằng LHS 1140 b có thể sở hữu các đại dương rộng lớn trên bề mặt. Tuy nhiên, bằng chứng cụ thể về nước lỏng vẫn chưa được xác nhận.

Thành phần chính xác của bầu khí quyển này cũng chưa được hiểu rõ hoàn toàn, nhưng các dữ liệu ban đầu cho thấy nó có cấu trúc khác biệt so với bầu khí quyển của Trái Đất. Trong tương lai, việc sử dụng các thiết bị quan sát tiên tiến hơn, bao gồm kính thiên văn không gian James Webb, sẽ là cần thiết để phân tích sâu hơn về thành phần hóa học và tìm kiếm các dấu hiệu sinh học (biosignatures) tiềm năng trên hành tinh này.