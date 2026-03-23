Phát triển xe điện: Giải pháp chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia Theo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy xe điện là giải pháp trọng yếu giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và ổn định kinh tế vĩ mô trước biến động toàn cầu.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, việc chuyển dịch sang xe điện được xác định là giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và kiểm soát rủi ro từ sự bất ổn của giá dầu. Đây không chỉ là xu hướng tiêu dùng mà còn là nhiệm vụ cấp thiết được cụ thể hóa tại Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/03/2026 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung và ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới.

Chiến lược chủ động ứng phó rủi ro năng lượng

Hiện nay, giao thông vận tải là lĩnh vực tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch lớn nhất. Đối với một nền kinh tế mở như Việt Nam, việc giá dầu thế giới tăng cao gây áp lực trực tiếp lên chi phí logistics và chuỗi cung ứng. Kết luận số 14 của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nhiên liệu và nâng cao khả năng tự chủ thông qua thúc đẩy tiết kiệm năng lượng.

Từ góc độ quản lý, Bộ Công Thương xác định xe điện không chỉ là phương tiện giao thông mà là một ngành công nghiệp mới cần phát triển đồng bộ. Ông Nguyễn Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị hạ tầng, hành lang pháp lý và thể chế để vận hành hiệu quả ngành công nghiệp này.

Hoàn thiện hành lang pháp lý và hạ tầng vào năm 2026

Đến cuối năm 2025, Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật cho xe điện, bao gồm hàng chục bộ tiêu chuẩn liên quan đến trụ sạc, pin và quy trình vận hành. Theo lộ trình của Chính phủ, toàn bộ hành lang pháp lý này dự kiến sẽ hoàn thiện trong năm 2026.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang triển khai các chính sách hỗ trợ bao gồm:

Ưu đãi thuế và lệ phí trước bạ cho người sử dụng xe điện.

Hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ và công nghệ pin lưu trữ.

Tận dụng hiệu quả nguồn điện từ năng lượng tái tạo để cung cấp cho hạ tầng sạc.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, việc dịch chuyển tiêu dùng từ xăng dầu sang điện sẽ giúp giảm áp lực đáng kể lên nguồn nhiên liệu nhập khẩu, từ đó góp phần ổn định các chỉ số kinh tế vĩ mô trong dài hạn.

Thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái bền vững

Dù có nhiều triển vọng, quá trình chuyển đổi sang xe điện vẫn đối mặt với các rào cản như hạ tầng trạm sạc chưa đồng bộ, thủ tục đầu tư phức tạp và chi phí sở hữu ban đầu cao. TS. Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng cần tiếp cận vấn đề một cách tổng thể.

Ông Thành lưu ý rằng nếu nguồn điện vẫn phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, lợi ích về môi trường và an ninh năng lượng sẽ bị hạn chế. Do đó, Việt Nam cần xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm sản xuất điện sạch, lưới điện thông minh và công nghệ xử lý pin sau sử dụng.

Kích cầu thông minh và làm chủ chuỗi giá trị

Để tăng tốc độ chuyển đổi, chính sách cần tập trung vào việc "kích cầu thông minh", tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng từ giá điện hợp lý đến các cơ chế tài chính linh hoạt. Quan trọng hơn, Việt Nam cần làm chủ được chuỗi giá trị công nghiệp xe điện, bao gồm cơ khí chính xác, vật liệu và phần mềm để tận dụng tối đa lợi ích kinh tế.

Tại Kết luận số 14-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các Bộ, ngành sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng và dự trữ nguyên liệu dài hạn, đồng thời khuyến khích tiết kiệm trong tiêu dùng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước mọi biến động của thị trường quốc tế.