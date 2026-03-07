Phía bên kia thành phố tập 25: Cuốn nhật ký hé lộ bi kịch áp lực học đường Tập 25 bộ phim Phía bên kia thành phố mang đến bước ngoặt lớn khi Tuyết Lan phát hiện bí mật của Huy, đồng thời Cương nhận án treo nhờ sự vị tha từ gia đình Khuê.

Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Phía bên kia thành phố, những mâu thuẫn kéo dài giữa các gia đình dần được tháo gỡ thông qua sự thấu hiểu và những sự thật đau lòng được phơi bày. Tập 25 tập trung vào hệ quả sau những sai lầm của Cương và nguồn cơn dẫn đến hành động tiêu cực của nhân vật Huy.

Sự vị tha và cơ hội làm lại cuộc đời của Cương

Sau những va chạm dẫn đến thương tích, Cương trở về nhà với tâm thế hối lỗi. Nhân vật này đã có sự chuyển biến lớn về nhận thức khi thừa nhận bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề. Cương hiểu rằng việc chứng tỏ sức mạnh thông qua nắm đấm chỉ dẫn đến vòng lặp tổn thương không hồi kết.

Cương bắt đầu nhận ra bạo lực không thể giải quyết tận gốc các mâu thuẫn.

Tại phiên tòa, Cương nhận án treo và được tiếp tục con đường học tập. Kết quả này có được phần lớn nhờ lá đơn xin giảm nhẹ hình phạt từ phía gia đình Khuê. Hành động nhân văn của mẹ Xuân và Khuê không chỉ giúp Cương có cơ hội sửa sai mà còn giúp chính họ trút bỏ được gánh nặng oán thù.

Nỗ lực hàn gắn giữa hai người mẹ

Một tình tiết đáng chú ý là sự minh bạch trong việc bồi thường. Mẹ Xuân phát hiện cha mình đã lợi dụng sự việc của Khuê để vòi vĩnh thêm tiền từ gia đình Cương nhằm phục vụ mục đích đánh bạc. Quá xấu hổ trước hành vi của người thân, cô đã chủ động mang số tiền 20 triệu đồng sang trả lại cho mẹ Phúc.

Khoảnh khắc mẹ Xuân và mẹ Phúc ngồi lại với nhau, chia sẻ về nỗi khổ của những người làm cha làm mẹ đã trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc. Sự cảm thông thay thế cho những đối đầu gay gắt trước đây, mở ra hướng giải quyết nhân văn cho cả hai gia đình.

Sự thấu hiểu giữa hai người mẹ giúp hóa giải những căng thẳng kéo dài.

Bí mật chấn động trong cuốn nhật ký của Huy

Phần kịch tính nhất của tập phim nằm ở phát hiện của Tuyết Lan. Khi dọn dẹp đồ đạc, cô vô tình đọc được nhật ký của anh trai mình. Những dòng tâm sự đầy tuyệt vọng hé lộ áp lực học tập nặng nề mà Huy phải gánh chịu sau thất bại tại kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố.

Hóa ra, chính cảm giác thất bại và sự kỳ vọng quá lớn từ gia đình đã đẩy Huy vào trạng thái tâm lý bất ổn, dẫn đến việc cậu chủ động gây mâu thuẫn với Khuê. Tuyết Lan đã dũng cảm công khai sự thật này với bố mẹ, giúp họ nhận ra cách yêu thương sai lầm của mình bấy lâu nay.

Bố mẹ Tuyết Lan đối diện với sự thật về áp lực mà họ đã vô tình đặt lên vai con trai.

Tập phim khép lại với sự hối hận muộn màng của bố mẹ Tuyết Lan. Những diễn biến cuối cùng của bộ phim Phía bên kia thành phố sẽ được giải đáp trong tập kết thúc, phát sóng vào tối nay trên kênh VTV1.